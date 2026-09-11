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El argentino Varrone chocó contra el muro y detuvo la sesión: hubo cuatro banderas rojas en media hora de qualy en la Fórmula 2

Tras una primera interrupción por el choque de Kush Maini, el hombre de Van Amersfoort Racing estrelló su monoplaza y obligó a detener la sesión. Sobre el final también se pegaron John Bennett y Colton Herta

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El temor que se había sembrado en la previa se confirmó durante las categorías previas a la Fórmula 1. Las primeras salidas a pista del Madring desataron múltiples banderas rojas e incidentes tanto en F2 como en F3. El argentino Nicolás Varrone fue protagonista de una de esas interrupciones: estrelló su monoplaza contra el muro durante la qualy del Gran Premio de Madrid de Fórmula 2. La clasificación de esta divisional tuvo, en total, cuatro choques en apenas 30 minutos.

La media hora de clasificación en territorio español ya había tenido una primera detención apenas seis minutos después de comenzar a correr: Kush Maini, piloto indio de la Academia Alpine, perdió el control de su ART Grand Prix y se estrelló contra los muros. En ese lapso, el colombiano Sebastián Montoya también tuvo un problema en los neumáticos de su Prema Racing tras tocar los muros, pero logró llegar a boxes por sus medios.

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Luego de retirar el coche de Maini, la actividad en pista se abrió con 23 minutos por delante. Varrone venía mejorando los tiempos y tenía buenas sensaciones de pelear el tiempo de pole que en ese momento había firmado el búlgaro Nikola Tsolov provisoriamente. El argentino de Van Amersfoort Racing había cerrado los dos primeros sectores con registros similares a los del “protegido” de Red Bull Racing: marcó 33.2 y 38.2 vs. los 32.9 y 38.7 que le habían permitido a Tsolov saltar momentáneamente a la pole con un registro de 1:46.328. Sin embargo, a la salida del túnel, Varrone perdió el control y se estrelló contra el muro.

El argentino, que había sido el segundo más rápido en la práctica previa, logró bajar por sus propios medios del coche, pero no pudo continuar en actividad e incluso la sesión debió ser detenida durante varios minutos tras una bandera roja.

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* El choque de Kush Maini en la clasificación

La tanda clasificatoria se reanudó, pero hubo una tercera interrupción a cinco minutos del final cuando el británico John Bennett perdió el control de su Trident y se estrelló en un sector cercano al del accidente de Nico Varrone. Fue la tercera detención en la media hora de qualy.

Con el tiempo ya cumplido, mientras los corredores buscaban los límites para mejorar sus registros finales, el norteamericano Colton Herta generó la cuarta y última interrupción de la jornada. El corredor que está bajo la esfera de Cadillac también se estrelló en soledad al irse de cola con su Hitech y quedó en el medio de la pista. No llegó a mostrarse la bandera roja porque ya había terminado el tiempo.

Esta sesión que debía durar media hora se extendió más de lo previsto luego de las tres detenciones por bandera roja: Dino Beganovic fue el más rápido con su Dams Lucas Oil gracias a un tiempo de 1:44.331. Alex Dunne quedó segundo (1:44.561) y Rafael Camara (1:44.853) fue tercero. El paraguayo Joshua Durksen se ubicó 17°.

Si bien la práctica libre 1 de la Fórmula 1 estuvo exenta de incidentes, las categorías previas contabilizaron varios sucesos que obligaron a ondear distintas banderas. El tailandés Tasanapol Inthraphuvasak se estrelló en el único entrenamiento de la F2 y su monoplaza se prendió fuego: debieron detener la sesión. Aunque con menor daño, el neerlandés Laurens van Hoepen también se pegó contra las barreras en esa tanda.

* El impresionante accidente de Tasanapol Inthraphuvasak en la práctica libre de la Fórmula 2

En la práctica de la F3, Nicola Lacorte chocó contra la barrera en la salida de la curva 9 y también obligó a mostrar una bandera roja para detener la sesión. El argentino Mattia Colnaghi finalizó 11° en ese entrenamiento.

Este nuevo circuito ya había generado preocupación por las múltiples banderas rojas que se habían generado tiempo atrás durante una prueba de la Fórmula 3 y hasta los propios corredores de la F1 advirtieron de los riesgos. “Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro. Creo que en el simulador he tocado todos los muros”, reconoció el corredor de Alpine Pierre Gasly.

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