Neuquén: una mujer murió tras volcar con su automóvil en la Ruta Nacional 237, viajaba con sus padres y su hijo de dos años

Los tres acompañantes que viajaban con la mujer iban con el cinturón de seguridad puesto y sobrevivieron al vuelco fatal (Policía de Neuquén)

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Una mujer de 30 años murió durante un vuelco en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1301, en la zona conocida como Cañadón Escondido, provincia de Neuquén.

La tragedia sobrevino ayer cuando la víctima, identificada como Marilyn Valenzuela, conducía un Renault Fluence, en proximidades de Villa El Chocón. La mujer viajaba desde Chile hacia Allen, provincia de Río Negro, junto con sus padres y su hijo de dos años.

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El niño, que viajaba en una sillita de seguridad con el cinturón colocado, no sufrió heridas. Los otros acompañantes, el abuelo del menor de edad, de 59 años, y su abuela, de 58, tuvieron consecuencias dispares: el hombre recibió el alta luego de atención médica, mientras que la mujer fue trasladada a Cipolletti y sería sometida a una cirugía por una complicación en el tórax.

Un despiste en un tramo de curvas consecutivas

El vuelco se produjo a la altura de la zona conocida como Cañadón Escondido, cerca de Villa El Chocón

Valenzuela, vecina del barrio Progreso, de la localidad rionegrina citada, regresaba cuando el automóvil se desvió de la calzada.

Los primeros datos informados por la Policía de Neuquén indican que el Renault Fluence blanco mordió la banquina y su conductora no logró recuperar el control. El vehículo habría dado al menos dos tumbos antes de quedar detenido al costado de la ruta.

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El tramo presenta dos curvas consecutivas y una banquina con un desnivel de entre 10 y 15 centímetros respecto de la calzada. Los investigadores también analizan si el auto circulaba a velocidad elevada, aunque las causas precisas del despiste aún son materia de pericias.

El deceso de la mujer se produjo por un fuerte golpe en la cabeza y las lesiones podrían haberle causado la muerte de forma prácticamente instantánea. Las actuaciones determinarán las circunstancias en que el vehículo salió de su trayectoria.

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La mujer viajaba con sus padres y su pequeño hijo, de 2 años

La atención a los sobrevivientes

Todos los ocupantes llevaban puesto el cinturón de seguridad al momento del vuelco. El padre de Valenzuela fue trasladado inicialmente al hospital de Villa El Chocón y luego recibió el alta, al igual que el niño.

La madre fue derivada primero a Cutral Co y después a Cipolletti donde debía ser intervenida quirúrgicamente en las horas posteriores al accidente por una complicación en la zona del tórax.

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En el lugar trabajaron bomberos de Villa El Chocón, personal de la División Tránsito de Neuquén, efectivos de la Policía provincial, peritos, un médico policial, personal sanitario y Defensa Civil. El tránsito no fue interrumpido, aunque Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución en el sector.