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El Tribunal de Disciplina hizo oficial el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: el primer paso que dio

El organismo disciplinario notificó al club de la Ribera para responder la impugnación por la inclusión de seis extranjeros en la planilla oficial del partido

El Tribunal de Disciplina resolvió que Boca Juniors deberá presentar una respuesta ante la protesta presentada por Vélez
El Tribunal de Disciplina resolvió que Boca Juniors deberá presentar una respuesta ante la protesta presentada por Vélez
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Boca Juniors deberá presentar su descargo ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la protesta de Vélez luego del partido de octavos de final de la Copa Argentina. Mientras se tramita el expediente, el club de la Ribera conserva oficialmente su clasificación a los cuartos de final, instancia en la que espera por Racing. La resolución determinará si ese lugar queda confirmado o si el reclamo modifica el cuadro del certamen.

El Tribunal abrió el expediente 99780 tras la presentación que Vélez realizó el 5 de septiembre y otorgó a Boca un plazo de cinco días para conocer y responder la impugnación. El reclamo se centra en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando el club de Liniers sostiene que el límite reglamentario para la competencia es de cinco.

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El boletín de la AFA detalló el avance procesal con una comunicación que estableció el alcance de la notificación: “COPA ARGENTINA: VÉLEZ SARSFIELD (PROTESTA) c. BOCA JUNIORS COPA ARGENTINA Inic. 05/09/2026 EXPTE. 99780: Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo. Art. 36 del Código Disciplinario.-”. La medida abrió una etapa decisiva para la continuidad del reclamo presentado por el Fortín.

La protesta se originó en el encuentro que ambos equipos disputaron en Mendoza. En aquel compromiso, Boca anotó en la planilla a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, todos futbolistas extranjeros. Los tres primeros fueron titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron durante el complemento y Romero permaneció entre los suplentes sin disputar minutos.

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El comunicado oficial de Vélez
El comunicado oficial de Vélez

El argumento de Vélez parte de que el reglamento de la Copa Argentina no contempla, según su interpretación, una excepción que permita elevar el límite de extranjeros incluidos en una lista a seis. Por ese motivo, el club de Liniers pidió que se aplique el máximo general de cinco jugadores vigente en la Liga Profesional. La entidad solicitó que se considere configurada una alineación indebida y que Boca pierda el partido.

En esa línea, Vélez reclamó que se homologue un resultado de 3 a 0 a su favor y que se reconozca su clasificación a los cuartos de final. El pedido se apoya en los artículos 18.2 y 26.1 del Código Disciplinario, vinculados con la utilización irregular de futbolistas. Además, el club solicitó que se suspendan los efectos deportivos de la clasificación de Boca hasta que exista una decisión definitiva en el expediente.

La presentación de Vélez se sustentó en documentación oficial vinculada con el partido. “La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA”, había explicado la institución de Liniers.

Boca vs. Vélez, Copa Argentina
Ante la situación, la AFA programó el partido entre Boca Juniors y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina (Foto: FOTOBAIRES)

El escrito también descartó que el reclamo se relacione con una decisión arbitral o con una discusión sobre la interpretación de una jugada. “No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento”. Con ese planteo, Vélez buscó sostener que la controversia puede resolverse mediante los registros de la AFA y el reglamento aplicable.

El antecedente incluido en la última página del mismo boletín podría formar parte del análisis disciplinario. En un partido del Torneo Clausura de fútbol femenino, Belgrano realizó seis sustituciones frente a Lanús y el Granate pidió que se le otorgara el triunfo. El Tribunal rechazó entonces la figura de alineación indebida, mantuvo el 3-1 del equipo cordobés y aplicó una multa al Pirata.

Con el descargo de Boca pendiente, el expediente seguirá su curso dentro del Tribunal de Disciplina. El organismo deberá definir si acepta la interpretación de Vélez sobre el límite de futbolistas extranjeros o si mantiene la clasificación del Xeneize. Hasta que exista una decisión, Boca continúa como el rival que espera Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina programado para el domingo 27 de septiembre por la AFA.

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