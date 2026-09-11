El 84% de los costarricenses percibe que Rodrigo Chaves influye en el gobierno, pero presidenta Laura Fernández lo niega

Un 64.4% de los entrevistados por el CIEP-UCR considera que Rodrigo Chaves tiene “mucha influencia” en las decisiones del nuevo gobierno. REUTERS/Mayela Lopez

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Una amplia mayoría de los costarricenses considera que el expresidente Rodrigo Chaves Robles mantiene una importante cuota de influencia sobre las decisiones adoptadas por la presidenta Laura Fernández Delgado durante sus primeros meses de gobierno, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

El estudio determinó que un 64.4% de las personas entrevistadas considera que Chaves tiene “mucha influencia” sobre las principales decisiones de la administración Fernández, mientras otro 19.7% percibe “alguna influencia”.

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Al sumar ambos grupos, un 84% de la población consultada, más de ocho de cada diez personas, observa algún grado de influencia del exmandatario sobre el actual Poder Ejecutivo. En contraste, un 12.9% considera que Chaves ejerce poca influencia y apenas un 3% sostiene que no tiene ninguna.

Según el estudio, la percepción ciudadana apunta a que la toma de decisiones de la actual mandataria está acompañada por una “amplia influencia” del expresidente, quien conserva roles de liderazgo político y simbólico pese a haber concluido su mandato constitucional.

La situación tiene una característica particular: Chaves no abandonó el Poder Ejecutivo después de entregar la banda presidencial. Fernández lo incorporó a su gabinete como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, dos posiciones de elevado peso político y económico dentro de su administración.

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Rodrigo Chaves dejó la Presidencia de Costa Rica en mayo de 2026 y posteriormente se incorporó al gabinete de Laura Fernández como ministro de Hacienda y de la Presidencia. EFE/ Jeffrey Arguedas

Fernández niega un gobierno bicéfalo

La presidenta ha rechazado en varias oportunidades la tesis de que exista una conducción compartida del país.

En una entrevista publicada el 27 de agosto, Fernández respondió a los cuestionamientos sobre el poder que conserva su antecesor dentro del gabinete y defendió que la autoridad constitucional continúa recayendo exclusivamente sobre ella.

“La presidente de la República soy yo”, aseguró Fernández, antes de remarcar: “Aquí no hay ningún gobierno bicéfalo”.

La mandataria también ha defendido la presencia de Chaves dentro de su equipo y lo ha descrito como un colaborador de su entera confianza. Sobre los límites de su influencia, sostuvo que el poder del actual ministro llega hasta donde lo permiten “la ley” y “las normas”.

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Sin embargo, los resultados del CIEP muestran que la percepción de los ciudadanos es distinta en cuanto a la dimensión de su protagonismo: para prácticamente dos terceras partes de los entrevistados, la influencia de Chaves no es simplemente alguna, sino “mucha”.

La relación política entre ambas figuras tampoco se limita al actual reparto de cargos.

El estudio encontró una importante coincidencia entre quienes se consideran seguidores de Fernández y quienes mantienen su respaldo al exmandatario. Un 64% de las personas que se declaran seguidoras de Laura Fernández también dicen ser seguidoras de Rodrigo Chaves.

Aun así, el dato significa que alrededor de un tercio de los seguidores de la actual presidenta no se identifica como seguidor de su antecesor.

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En términos generales, el 44% de las personas que respondieron a la consulta dijo considerarse seguidora de Fernández, mientras el 30% afirmó seguir a Chaves.

Laura Fernández ha rechazado públicamente que Costa Rica tenga un gobierno bicéfalo y sostiene que ella ejerce la conducción del Poder Ejecutivo. REUTERS/Mayela Lopez

La mayoría no se define como chavista ni antichavista

Otro de los datos que arroja la encuesta es que la discusión política alrededor de Chaves no necesariamente se traduce en una división de toda la sociedad costarricense entre seguidores y opositores del expresidente.

Cuando el CIEP preguntó directamente a los entrevistados si se consideraban chavistas, antichavistas o ninguna de las dos, un 75% eligió la última opción.

Solamente un 13% se identificó como chavista, mientras otro 12% se declaró antichavista. Esto significa que tres de cada cuatro consultados no se ubican formalmente en ninguno de los dos bloques, pese a la elevada percepción sobre la influencia que mantiene el exmandatario.

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En el terreno partidario, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que llevó a Fernández a la Presidencia, registra un 20.7% de simpatía, un crecimiento considerable frente al 3.9% registrado en septiembre de 2025.

El 64% de los costarricenses valora positivamente la gestión personal de Laura Fernández durante sus primeros meses en la Presidencia. REUTERS/Raquel Cunha

Laura Fernández mantiene una valoración positiva del 64%

La percepción sobre el peso político de Chaves coincide con un escenario en el que Fernández conserva altos niveles de aprobación personal tras sus primeros 100 días de gobierno.

El 64% de los entrevistados calificó positivamente la gestión de la presidenta, frente a un 25% que la valoró negativamente y un 11% que mantuvo una posición neutra.

Ese resultado es inferior al que obtuvo Chaves cuando alcanzó sus primeros 100 días en el poder. En agosto de 2022, el entonces mandatario registró 79% de valoraciones positivas, es decir, 15 puntos porcentuales más que Fernández en el mismo momento de su administración.

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La evaluación del Gobierno como conjunto, sin embargo, es menor que la valoración personal de la mandataria: 59% califica positivamente la gestión del Ejecutivo, 24% la valora negativamente y 17% mantiene una posición neutra.

Además, ante una pregunta específica sobre respaldo al Gobierno, 69% respondió que sí lo apoya y 31% señaló que no, otra medición que el CIEP analiza separadamente de la calificación de la gestión presidencial y gubernamental.