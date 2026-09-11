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Duros rumores de separación entre Natalia Pastorutti y su marido Andrés Manini: “Temas monetarios, peleas y gritos”

Pilar Smith contó en LAM el problemático divorcio que la actual figura de Es mi sueño estaría atravesando con el padre de sus dos hijos, luego de 30 años juntos. La palabra de la cantante

La cantante se refirió a las versiones de un divorcio conflictivo con Andrés Manini, el padre de sus dos hijos (Video: LAM/ América TV)
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Acostumbrada a un bajísimo perfil, Natalia Pastorutti quedó en el centro de versiones de separación de Andrés Manini, su marido con quien mantiene una relación desde la adolescencia y tuvo dos hijos. La información fue difundida en LAM (América TV), donde se habló de un proceso de divorcio con diferencias en torno a la división de bienes entre la hermana de Soledad Pastorutti y su pareja.

Durante la emisión del ciclo de Ángel de Brito, Pilar Smith sostuvo que la separación atravesaría una instancia conflictiva. Según su relato, existirían desacuerdos económicos entre la cantante y Manini en el marco de una eventual disolución del matrimonio. “Un amor de toda la vida, que lamentablemente se terminó. Se habla de un divorcio conflictivo, porque no se están poniendo de acuerdo con el tema de la división de bienes y en el tema monetario”, afirmó en el programa. La panelista presentó esa información como parte de las versiones que circulan sobre la expareja.

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Natalia Pastorutti y Andrés Manini habrían puesto fin a una relación que comenzó durante la adolescencia (Instagram)

“Hablamos con vecinos que aseguran que en este último tiempo se escuchaban muchas discusiones, muchas peleas fuertes y gritos. Eso es lo que aseguran, porque ellos vivían en un lugar en Arequito donde también vive la Sole, que es un barrio cerrado donde viven todos, y nos llegó información justamente de ese barrio. Este último tiempo fue bastante complicado”.

Natalia, quien hoy es una de las figuras de Es mi sueño (Eltrece), fue consultada sobre el tema por una cronista del ciclo y eligió preservar su intimidad. “Es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”, respondió al ser consultada por su situación con su marido. La declaración no confirmó de manera expresa la ruptura, aunque tampoco la desmintió.

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La historia entre Natalia Pastorutti y Andrés Manini comenzó en Arequito, la localidad santafesina de la que ambos son oriundos. Se conocían desde chicos y formalizaron el noviazgo durante la adolescencia, a fines de la década de 1990. En distintas entrevistas, la cantante recordó que sentía interés por Manini desde los 13 años. Incluso contó que había dejado constancia de esos sentimientos en su diario íntimo antes de iniciar formalmente el vínculo.

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Natalia Pastorutti habló de los rumores de separación de su marido: “Es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”

Con el paso de los años, la relación se mantuvo mientras Natalia atravesaba una etapa de fuerte exposición pública por su carrera musical. Primero acompañó el crecimiento artístico de su hermana y más tarde consolidó su propio recorrido como intérprete.

Manini, en cambio, siempre conservó un perfil bajo y se mantuvo lejos de los medios. Esa reserva también caracterizó a la pareja, que compartió pocas postales de su vida familiar y evitó convertir su vínculo en parte de la agenda pública.

Después de más de 15 años de noviazgo, Pastorutti y Manini se casaron en una ceremonia íntima en Arequito. Las publicaciones que reconstruyen su historia sitúan el enlace entre 2013 y 2014, aunque coinciden en que la celebración se realizó en el entorno familiar y con escasa exposición. La decisión de contraer matrimonio llegó tras una relación prolongada, atravesada por los cambios personales y profesionales de ambos. Durante ese período, la cantante alternó sus actividades artísticas con la vida en su pueblo natal.

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La pareja se casó en una ceremonia íntima en Arequito tras más de 15 años de noviazgo

La pareja formó una familia con el nacimiento de sus hijos, Pascual y Salvador. Pascual nació en 2016 y Salvador llegó en 2021. En su respuesta ante la consulta de LAM, Natalia Pastorutti puso el foco justamente en ellos y remarcó: “Los chicos están bien y eso es lo importante”.

En los últimos años, la familia había decidido instalarse en Arequito. Según trascendió, vivían cerca de la casa de Soledad, mientras Natalia viajaba a Buenos Aires para cumplir con compromisos relacionados con su trabajo.

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