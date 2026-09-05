Vélez presentó un reclamo para impugnar el partido ante Boca Juniors por Copa Argentina por la inclusión de seis futbolistas extranjeros

Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay) y Sebastián Villa (Colombia) fueron titulares ante Vélez (Fotobaires)

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La polémica se sembró desde el viernes por la noche, cuando habían transcurrido 48 horas de la victoria de Boca Juniors sobre Vélez en los penales, debido a que circuló la versión de una alineación indebida por parte del Xeneize en dicho encuentro. La sospecha: que los de la Ribera tuvieron una irregularidad reglamentaria al alinear a seis extranjeros en la planilla del partido de octavos de final de la Copa Argentina.

Este sábado por la tarde, desde Liniers oficializaron el accionar: presentaron formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido contra el Xeneize. “La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA”, argumentaron desde Liniers.

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El sitio oficial de la Copa Argentina marca que el equipo del Vasco Arruabarrena salió a la cancha con Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay) y Sebastián Villa (Colombia) como titulares. También estuvo de inicio Miguel Merentiel, quien a pesar de ser uruguayo cuenta con nacionalidad argentina por lo que está fuera del foco de debate. En el banco de suplentes, la lista sumó a Carlos Palacios (Chile), Ángel Romero (Paraguay) y Enner Valencia (Ecuador). Entre ellos estuvo también el chileno Williams Alarcón, pero también cuenta con documentación argentina por lo que está excluido de la controversia.

Con tres extracomunitarios en la alineación inicial, Arruabarrena tiró a la cancha en el complemento a Valencia por Merentiel y luego a Palacios por Leandro Paredes. Romero, uno de los 12 suplentes, quedó entre los jugadores que no sumaron minutos. Es decir que el Vasco utilizó a 5 extranjeros y dejó en el banco a Ángel Romero (sin contar a los nacionalizados Merentiel y Alarcón). El foco de debate radica en que, técnicamente, las reglamentaciones generales permiten tener seis extracomunitarios fichados, pero sólo cinco firmando planilla. Aunque sin claridad sobre el tema ni jurisprudencia a nivel local reciente, algunos argumentos exponen que la prohibición es para impedir que seis sumen minutos.

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En su comunicado, el Fortín aseguró: “No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento. Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta”.

El ecuatoriano Enner Valencia entró en el complemento (Fotobaires)

En este marco, como análisis formal, el Reglamento 2026 de la Copa Argentina –difundido en el Boletín Especial 6811 del Comité Ejecutivo– redirecciona este tema en su Artículo 24° que estipula la “planilla de firmas y resultado e informe”. “Deberá estarse a lo habitual y reglamentario de los certámenes oficiales de la AFA y a toda disposición emanada de la organización y comunicada a los equipos participantes en tiempo propio”, especifica. En base a este punto, la Liga Profesional tiene en sus reglamentaciones del 2026 el apartado del “cupo de extranjeros” que remarca: “Los clubes que integren la LPF, podrán celebrar contratos, registrar en AFA y alinear en Planilla a futbolistas extranjeros conforme lo previsto en el CCT entre la AFA y FAA”.

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El club de Liniers buscaría respaldarse en el Boletín N°5585, difundido el 10 de enero del 2019, que da detalles del Convenio Colectivo de Trabajo 557/09. En ese documento, se expone sobre el “cupo de extranjeros”. “Los clubes directa e indirectamente afiliados a la AFA, que militen en la Categoría Primera A, podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de seis (6) futbolistas extranjeros por cada club. Sólo cinco (5) de estos futbolistas, sean profesionales o aficionados, estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial. En el resto de las categorías profesionales podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de cinco (5) futbolistas extranjeros por cada club. Sólo cuatro (4) de estos futbolistas, sean profesionales o aficionados, estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial”.

En Boca entenderían que están amparados en la modificación reglamentaria que se llevó a cabo de 2025 a 2026 respecto a la inclusión de extranjeros en la planilla en Liga Profesional.

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El artículo 6.2 del Reglamento de la temporada 2025, referido a “Restricciones para la incorporación de jugadores” y el cupo de extranjeros, establecía que “Los clubes directa e indirectamente afiliados a la AFA, que integren la LPF, podrán celebrar y registrar un máximo de seis (6) contratos con futbolistas extranjeros profesionales. Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo precedente, estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial un máximo de cinco (5) futbolistas extranjeros (sean profesionales o aficionados) los cuales a su vez deberán estar debidamente registrados en la AFA”.

Sin embargo, el mismo artículo del Reglamento de Torneos de Primera División 2026 expresa ahora solamente que “Los clubes que integren la LPF, podrán celebrar contratos, registrar en AFA y alinear en Planilla a futbolistas extranjeros conforme lo previsto en el CCT (Convenio Colectivo de Trabajo) entre la AFA y FAA (Futbolistas Argentinos Agremiados)”.

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Sin jurisprudencia reciente en Copa Argentina o Liga Profesional de un reclamo de este estilo, el Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA tiene distintas esferas de análisis pero sin precisiones sobre una sanción ante un caso de este estilo.

Antes de conocerse la presentación del reclamo oficial, estaba la idea de programar el partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina para el próximo domingo 27 de septiembre (con sede y horario a confirmar).

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EL COMUNICADO DE VÉLEZ

El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

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No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

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Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.