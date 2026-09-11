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El fuerte gesto que la China Suárez habría tenido con Martín Cirio cuando visitó el programa de Pergolini: “Lo destrozó”

Marina Calabró contó la versión de la producción de Otro día perdido que detectó lo sucedido durante el paso de la actriz por el programa

Marina Calabró reveló que la China Suárez habría destruido una foto de Martín Cirio en un camarín de Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en Eltrece (Video: Instagram)

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La China Suárez habría protagonizó un episodio en un camarín de Otro día perdido (Eltrece) que salió a la luz casi un año después de haber ocurrido. Según reveló Marina Calabró, la actriz habría destruido una fotografía de Martín Cirio, también conocido como “La Faraona”, que se encontraba colgada en el mismo espacio donde la actriz se preparó para su entrevista con Mario Pergolini.

El episodio salió a la luz cuando Calabró visitó el ciclo de Pergolini este miércoles como invitada y, antes de ingresar al estudio, notó una particularidad en la dinámica del programa. Según explicó la periodista en su espacio de El Observador (FM 107.9) y PrimiciasYa (América TV), cada invitado recibe un camarín identificado con su nombre, decorado con fotografías de otras figuras que pasaron previamente por el ciclo.

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El fuerte gesto que la China Suárez habría tenido con Martín Cirio cuando visitó el programa de Pergolini: “Lo destrozó” (Otro día perdido, Eltrece)
El fuerte gesto que la China Suárez habría tenido con Martín Cirio cuando visitó el programa de Pergolini: “Lo destrozó” (Otro día perdido, Eltrece)

“Te reciben en un camarín con tu nombre y están todas las fotos de los que fueron al programa”, relató Calabró, quien agregó que un integrante del equipo de producción le contó que esas imágenes no siempre permanecen intactas. “Me decía alguien del equipo: ‘¿sabés que a veces tenemos problemas con las fotos? Te sorprenderías, porque hay gente que viene con el fibrón o con una lapicera y las interviene’”, explicó la conductora sobre la dinámica que se repite entre los invitados al ciclo.

Según el relato de Calabró, una de las fotografías intervenidas apareció con una inscripción que decía “HDP, robamaridos”. La periodista consultó a la producción si había sido un mensaje dirigido a la China Suárez, aunque desde el equipo le confirmaron que no se trataba hacia ella, sin revelar la identidad de a quien le habían dedicado la frase.

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Rostro en primer plano de una mujer de cabello rubio con ojos verdes. A la izquierda, una ventana; a la derecha, una pantalla con la palabra Galatasaray
El episodio con la China Suárez y Martín Cirio salió a la luz casi un año después de la visita de la actriz al ciclo para promocionar La Hija del Fuego

El episodio con mayor repercusión, sin embargo, involucró de manera directa a la actriz. Según explicó la periodista, otra de las fotografías exhibidas en los camarines tuvo que ser reemplazada luego de que alguien la destruyera por completo. La producción del programa pudo identificar a la responsable debido a la dinámica del espacio: en cada camarín permanece una sola persona, correspondiente al invitado del día.

“Otra foto la destruyeron y la tuvieron que cambiar”, contó la periodista, y agregó de inmediato la explicación que le habían dado desde la producción sobre cómo se resolvió la identificación. “Ellos saben quién fue, porque en el camarín hay una sola persona, que es el invitado del día”, detalló Calabró.

La imagen destruida correspondía al youtuber, quien había visitado el ciclo de Pergolini en una ocasión anterior. “Hay una foto, que es la de Martín Cirio, que apareció destrozada. La tuvieron que cambiar. La China Suárez destrozó la foto de Martín Cirio”, aseguró la periodista, al reconstruir el episodio ante la audiencia de su programa radial.

martín cirio
La foto destruida en el camarín correspondía a Martín Cirio, también conocido como La Faraona, y debió ser reemplazada por la producción del programa

Consultada sobre el motivo que habría llevado a la actriz a reaccionar de esa manera, Calabró vinculó el episodio con un apodo utilizado por el propio Cirio para referirse a la actriz. “Porque Martín Cirio la bautizó ‘Tatiana’, debe ser”, explicó la periodista. Según detalló, ese término es utilizado habitualmente por el streamer para referirse a mujeres que se involucran con hombres que tienen pareja o están casados.

El nombre asignado a la fotografía no resultó casual, dado el antecedente de conflicto entre ambas figuras. La relación entre la China Suárez y Martín Cirio había quedado marcada previamente por un fuerte enfrentamiento público, que incluso derivó en una instancia legal luego de que la actriz intimara al streamer con una carta documento para que dejara de mencionarla en sus contenidos.

Según pudo reconstruirse, el episodio de la fotografía destruida ocurrió hace un año, durante la visita de la actriz al ciclo de Pergolini para promocionar la serie La Hija del Fuego. En aquel momento, la reacción generó sorpresa entre quienes se encontraban presentes en el estudio, aunque el hecho no había trascendido públicamente hasta la revelación realizada por Calabró.

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