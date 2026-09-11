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El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

El capitán del Inter Miami tuvo un destacado gesto con un rival en mitad de cancha, mientras el Motorcito discutía con el delantero del Chicago Fire

La Pulga se mantuvo al margen de la discusión entre los hombres de Inter Miami y Chicago Fire

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La igualdad de Inter Miami y Chicago Fire por 1-1 en La Ciudad de los Vientos dejó un momento que se viralizó en redes sociales a partir del acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski en los minutos finales del segundo tiempo. Ambos futbolistas se cruzaron en una de las áreas y mantuvieron un diálogo en duros términos durante un partido clave por los primeros lugares de la Conferencia Este de la MLS.

En las imágenes de la transmisión oficial llamó la atención que Lionel Messi se había mantenido alejado del conflicto, luego de que Lewandowski se peleó con Ian Fray y De Paul saltó a defender a su compañero en las Garzas. Y este jueves se supo dónde estaba la Pulga en medio de esa situación: el 10 eligió enfocar su atención en entablar una conversación en mitad de cancha con Noah Allen, quien integró el plantel de la franquicia de Florida hasta su marcha a préstamo en este mercado de pases con dirección al club de Chicago.

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Este noble gesto del capitán y campeón del mundo, que fue captado por un espectador en una de las tribunas del Soldier Field, demuestra la buena relación que quedó con Allen, un futbolista que surgió en las divisiones inferiores del Inter Miami y levantó tres títulos con esa camiseta junto a Leo en el primer equipo. Ahora, el lateral izquierdo de 22 años permanecerá cedido hasta final de temporada en Chicago Fire y esa institución podrá hacer uso de una opción de compra para quedarse con sus servicios.

Cabe remarcar que el intercambio entre De Paul y Lewandowski había surgido por una discusión entre el delantero polaco e Ian Fray, defensor del cuadro visitante. El Motorcito se acercó rápidamente hasta la posición del ex atacante de Barcelona para recriminarle su actitud: “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”. Ninguno de los dos recibió una tarjeta ni fue expulsado como consecuencia directa del episodio, que necesitó de la intervención de otros jugadores para apaciguar los ánimos.

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La tensión tuvo antecedentes en España, cuando De Paul jugaba en Atlético de Madrid y Lewandowski se desempeñaba en el Blaugrana. Ambos también se enfrentaron en la fase de grupos de Qatar 2022, durante el partido entre la Selección Argentina y Polonia. El ex Racing tiene saldo negativo en el frente a frente porque perdió en cinco ocasiones y solo ganó en dos oportunidades.

*El resumen del empate entre Inter Miami y Chicago Fire

En el plano deportivo, Chicago Fire tomó la ventaja a los ocho minutos con un gol de Robert Lewandowski, quien conectó un centro de Andrew Gutman desde la izquierda. El tanto significó el séptimo gol del europeo de 38 años desde su llegada al equipo.

La jugada fue la tercera aproximación clara del conjunto dirigido por Gregg Berhalter, que antes había exigido al arquero rival con remates de Maren Haile-Selassie y Robin Lod.

Inter Miami respondió a los dos minutos del complemento. Casemiro marcó de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi y estableció el 1-1 definitivo. Messi tuvo otras dos oportunidades claras durante la segunda mitad, pero Christopher Brady evitó ambos intentos. El arquero fue la figura del encuentro.

El empate impidió que el equipo de Guillermo Hoyos aprovechara la derrota de Nashville ante Toronto por 2-1 en la misma jornada. El equipo de Florida continúa como escolta de la Conferencia Este con 44 puntos, a nueve unidades del líder.

Con una victoria en sus últimos seis partidos, las Garzas también perdieron terreno en la disputa por el MLS Supporters’ Shield, el reconocimiento para la franquicia que suma más puntos durante la Temporada Regular entre los 30 equipos de la liga.

Inter Miami y Nashville se verán las caras el próximo sábado a las 20:30, hora argentina, en el Nu Stadium de Miami, en un duelo directo por la cima de la conferencia.

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