En Panamá realizan procedimiento pionero endovascular en un paciente de 41 años

Especialistas combinaron técnicas endovasculares para cerrar la cavidad dañada. (CSS)

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Tras una intervención que combinó recursos endovasculares, un paciente de 41 años evolucionó de forma favorable luego de que especialistas de la Caja de Seguro Social (CSS) trataran un pseudoaneurisma de la arteria pulmonar derecha en la provincia de Chiriquí.

Leonardo Pineda Jordán, residente de KM 32, en el distrito de Barú, permanecía con buena respiración y expectativas de volver a su hogar.

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“Antes sentía unos punzaditos… hoy me siento mucho mejor, respiro bien y con ganas de irme a casa”, afirmó el paciente.

El equipo de Cirugía Cardiovascular y Torácica del Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L. reparó una lesión vascular poco frecuente que podía provocar una hemorragia mortal si se rompía.

El caso correspondió a un pseudoaneurisma de la arteria pulmonar derecha, una ruptura contenida de la pared arterial que forma una cavidad localizada.

Una angiotomografía computarizada reveló una lesión de gran tamaño. (CSS)

Los médicos preservaron el paso de la sangre mediante un procedimiento combinado: instalaron un stent aórtico forrado y bloquearon la zona dañada con espirales metálicas.

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El paciente ingresó al centro médico después de presentar vómitos con sangre y un desmayo. Los estudios posteriores permitieron identificar la anomalía en una rama de la arteria pulmonar.

La angiotomografía computarizada mostró que la lesión tenía un tamaño considerable y que existía peligro de ruptura. El cuadro incluía una hemorragia que podía ser fatal.

Los especialistas eligieron una estrategia que integró técnicas utilizadas en distintos campos de la medicina vascular.

El objetivo fue sellar la cavidad comprometida sin interrumpir la circulación por la arteria afectada.

El paciente presentaba riesgo de ruptura y una hemorragia que podría ser fatal. (CSS)

El cirujano cardiovascular y subdirector de Docencia e Investigación, Chi Shing Man Wan, explicó que el abordaje reunió conceptos propios del tratamiento de la aorta y del neurointervencionismo.

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“En nuestra experiencia previa solo habíamos tratado dos casos similares; este es el tercero en el país y el primero en nuestro centro hospitalario en muchos años”, sostuvo el médico.

El doctor Man Wan indicó que este tipo de afección constituye apenas el 1% de los aneurismas vasculares torácicos registrados a nivel mundial. La baja frecuencia dificulta la acumulación de experiencia clínica en los centros asistenciales.

Un pseudoaneurisma pulmonar no equivale a una dilatación verdadera de todas las capas de la arteria. La lesión se produce cuando una ruptura de la pared queda contenida y origina una dilatación sacular localizada.

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La condición puede comprometer la vida del paciente porque se asocia a sangrados de las vías respiratorias que pueden ser masivos. En los casos de ruptura, las tasas de muerte descritas rondan el 50% o incluso pueden ser superiores.

La ilustración biomédica representa el corazón humano con sus vasos sanguíneos y estructuras internas, complementada con un fondo de elementos microscópicos borrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicó que la hemorragia puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda, asfixia o pérdida grave de sangre. Además, el problema vascular puede interferir con el tratamiento de la enfermedad que originó la lesión.

El pseudoaneurisma de la arteria pulmonar puede aparecer como consecuencia de infecciones, con especial referencia a la tuberculosis vinculada al aneurisma de Rasmussen.

Los traumatismos también forman parte de las causas posibles. A esa lista, de acuerdo con la información científica, se suman las complicaciones de procedimientos médicos, conocidas como lesiones iatrogénicas.

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Las neoplasias pulmonares y algunas enfermedades vasculares pueden favorecer la aparición de esta alteración. Cada caso exige una evaluación que permita determinar el origen y el alcance de la lesión.

Se reiteró que en el centro hospitalario ubicado en la provincia de Chiriquí, al occidente de la ciudad capital y fronteriza con Costa Rica, la combinación de un stent aórtico forrado y la embolización con coils permitió cerrar la cavidad dañada. La recuperación favorable de Pineda Jordán mostró el resultado del procedimiento aplicado por el equipo multidisciplinario.