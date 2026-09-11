El Salvador se prepara para cuatro días de mareas vivas: madrugada y tarde con picos y más arena expuesta

El Salvador prevé cuatro días de mareas vivas entre el 11 y el 14 de septiembre (Foto cortesía Marn)

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (Marn) informó que las mareas vivas se registrarán entre el viernes 11 y el lunes 14 de septiembre. El fenómeno elevará el nivel del mar durante las horas de marea alta y dejará expuesta una mayor franja de arena cuando el agua descienda.

Según el reporte del Marn, los períodos de marea alta se concentrarán entre las 3:00 y las 5:00, tanto de la mañana como de la tarde. Las mareas bajas ocurrirán entre las 9:00 y las 11:00, también en ambos tramos del día.

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La institución explicó que, durante los momentos de mayor nivel del mar, el agua puede cubrir la parte alta de las playas. En los horarios de descenso, quedará visible la parte baja de la costa.

La Unión tendrá las alturas más elevadas durante el fenómeno

La previsión oficial muestra diferencias entre los principales puntos de monitoreo de la costa salvadoreña. La Unión presentará las mayores alturas de marea alta, con registros de hasta 3,2 metros el 13 y 14 de septiembre.

En El Triunfo, las mareas altas llegarán a 2,7 metros durante la madrugada del 13 y 14. En La Libertad, el nivel máximo previsto será de 2,1 metros. Para Acajutla, el reporte contempla alturas de hasta dos metros.

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El viernes 11, las primeras mareas altas del período se esperan durante la tarde. En La Unión se prevé una altura de 3,1 metros a las 15:15; en El Triunfo, 2,6 metros a las 15:05; en La Libertad, 2,1 metros a las 14:49; y en Acajutla, dos metros a las 14:50.

Una infografía del Marn detalla el incremento del nivel del mar por mareas vivas en El Salvador, con picos de hasta 3,2 metros en La Unión del 11 al 14 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 12 habrá una marea alta de madrugada y otra en la tarde. En La Unión, los picos están previstos a las 3:42 y 15:59, ambos con 3,1 metros. Las mareas bajas se producirán cerca de las 9:30 y las 21:45, con un nivel estimado de -0,1 metros en los cuatro puntos de referencia.

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Para el domingo 13, la marea alta alcanzará 3,2 metros en La Unión a las 4:23. En El Triunfo llegará a 2,7 metros a las 4:13. La Libertad y Acajutla registrarán niveles de 2,1 y dos metros, respectivamente, poco antes de las 4:00.

El lunes 14, el informe anticipa una nueva marea alta de madrugada: 3,2 metros a las 5:02 en La Unión, 2,7 metros a las 4:52 en El Triunfo, 2,1 metros a las 4:36 en La Libertad y dos metros a las 4:37 en Acajutla.

Punta Mango es una playa ubicada en la costa oriental de El Salvador, reconocida por su oleaje constante y su atractivo entre surfistas nacionales e internacionales. De difícil acceso, conserva un ambiente tranquilo y poco concurrido, rodeado de vegetación y acantilados. Sus aguas cálidas y paisajes naturales la convierten en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, surf y contacto directo con la naturaleza en un entorno poco intervenido./ (MITUR)

El movimiento del mar también modifica la distribución de arena en las playas

El Marn indicó que la marea alta puede inundar la berma, que corresponde a la zona más elevada de la playa y conecta con el terreno firme. Durante la marea baja, en cambio, queda al descubierto una mayor extensión de la cara de playa, donde actúan las olas y se produce el intercambio entre tierra y mar.

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La berma y las dunas cumplen una función en la conservación de la costa. Las dunas se forman con arena fina que el viento traslada hacia las zonas más altas del perfil de playa. Durante las mareas vivas, el mar puede alcanzar con mayor facilidad estas áreas elevadas.