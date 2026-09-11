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El hondureño Mauricio Dubón llega a los 50 jonrones en las Grandes Ligas

Un batazo de dos carreras frente a los Philadelphia Phillies le permitió alcanzar el medio centenar el 5 de septiembre de 2026, en una campaña en la que Atlanta lideraba el Este

25 de agosto de 2026; Atlanta, Georgia, Estados Unidos; El campocorto de los Bravos de Atlanta Mauricio Dubon (14) corre a tercera contra los Dodgers de los Ángeles en la primera entrada en Truist Park. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images
25 de agosto de 2026; Atlanta, Georgia, Estados Unidos; El campocorto de los Bravos de Atlanta Mauricio Dubon (14) corre a tercera contra los Dodgers de los Ángeles en la primera entrada en Truist Park. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images
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El hondureño Mauricio Dubón conectó su jonrón número 50 en las Grandes Ligas de Béisbol con un batazo de dos carreras ante los Philadelphia Phillies, una marca que lo afianza como el máximo referente ofensivo de Honduras en la competencia. El jardinero de los Bravos de Atlanta alcanzó la cifra el 5 de septiembre de 2026, en una temporada en la que el equipo lideraba el Este de la Liga Nacional.

El cuadrangular llegó tras 2.416 turnos al bate y equivale a una frecuencia de un vuelacercas cada 48,3 apariciones. El periodista Kelvin N. Coello detalló en No Todo es Futbol que 32 jonrones de Dubón, el 64% de su total, fueron conectados durante las últimas cuatro campañas.

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La marca también es su mejor registro anual: suma 11 cuadrangulares en la temporada 2026, junto con promedio de bateo de .268, 133 hits y 66 carreras impulsadas. Tras conectar el batazo que le permitió llegar al medio centenar, Dubón declaró: “Tuve suerte”.

Una distancia de 39 jonrones con Gerald Young

La producción de Dubón amplió la diferencia histórica con el resto de los jugadores hondureños que llegaron a las Grandes Ligas. Gerald Young, jardinero que disputó ocho temporadas entre las décadas de 1980 y 1990, terminó su trayectoria con 11 jonrones y 185 carreras impulsadas.

Mauricio Dubón alcanzó los 50 jonrones en Grandes Ligas después de 2.416 turnos al bate, con una frecuencia de un cuadrangular cada 48,3 apariciones.

Los 50 cuadrangulares de Dubón representan el 82% de todos los conectados por beisbolistas hondureños en las mayores. El jugador nacido el 19 de julio de 1994 en San Pedro Sula, departamento de Cortés, también conquistó la Serie Mundial con los Houston Astros en 2022 y obtuvo un Guante de Oro en 2023.

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A falta de casi un mes para el final de la temporada regular de 2026, el hondureño tenía al alcance los récords nacionales de hits y juegos disputados en las Grandes Ligas.

De Milwaukee a Atlanta, una trayectoria con varias posiciones

Dubón debutó en las mayores el 7 de julio de 2019, cuando los Cerveceros de Milwaukee lo ascendieron y lo utilizaron como bateador emergente frente a los Piratas de Pittsburgh. En aquella temporada tuvo dos turnos al bate con Milwaukee.

El 31 de julio de ese año fue traspasado a los Gigantes de San Francisco. Su primer hit en Grandes Ligas llegó el 29 de agosto, como segunda base titular frente a los Padres de San Diego.

Con los Gigantes, bateó .279/.312/.442 en 2019, con 12 carreras anotadas, cuatro jonrones y nueve impulsadas en 104 turnos. Actuó en 22 partidos en segunda base y en nueve como campocorto.

Una infografía con diseño de tablero de béisbol presenta una lista numerada del 1 al 50 con datos de bateo y un dibujo del jugador.
Una tabla ilustrada detalla la fecha, el equipo, el rival y el lanzador en los primeros 50 jonrones del beisbolista Mauricio Dubón en las Grandes Ligas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada 2020, registró una línea de .274/.337/.389, con 21 carreras, cuatro cuadrangulares y 19 impulsadas en 117 turnos durante 54 juegos. Su uso defensivo se concentró en el jardín central, donde participó en 44 encuentros, además de ocho partidos como campocorto y otros ocho en segunda base.

En 2021, también con San Francisco, bateó .240/.278/.377, con nueve dobles, cinco jonrones y 22 carreras impulsadas en 175 turnos y 74 partidos. Jugó 27 encuentros en el jardín central, 21 en el campocorto, 20 en segunda base y 12 en la tercera almohadilla.

Los Astros de Houston incorporaron a Dubón el 14 de mayo de 2022, lo que lo convirtió en el segundo hondureño, después de Young, en vestir el uniforme del equipo texano. Debutó al día siguiente frente a los Nacionales de Washington y consiguió su primer hit con la franquicia el 16 de mayo, contra los Medias Rojas de Boston.

El 9 de octubre de 2024 se anunció que sería sometido a una cirugía para reparar una lesión en el ligamento colateral cubital del pulgar.

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