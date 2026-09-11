Costa Rica

Niño de siete años murió tras ataque a balazos contra un vehículo en Costa Rica: su padre y una mujer resultaron heridos

Dos hombres que viajaban en motocicleta dispararon contra el automóvil en el que se desplazaban las víctimas en Pueblo Nuevo de Limón. El menor fue llevado al Hospital Tony Facio, donde falleció horas después.

El ataque armado ocurrió la noche del miércoles 9 de septiembre en Pueblo Nuevo de Limón y dejó como saldo un niño fallecido y dos adultos heridos. Crédito: Municipalidad de Limón
El ataque armado ocurrió la noche del miércoles 9 de septiembre en Pueblo Nuevo de Limón y dejó como saldo un niño fallecido y dos adultos heridos. Crédito: Municipalidad de Limón
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Un niño de siete años murió después de resultar herido durante un ataque a balazos contra el vehículo en el que viajaba junto a dos adultos la noche del miércoles en Pueblo Nuevo de Limón, en el Caribe de Costa Rica.

El hecho fue reportado cerca de las 9:35 p. m. del miércoles 9 de septiembre, cuando las tres víctimas se desplazaban por vía pública y fueron atacadas por dos hombres que viajaban en una motocicleta, según la información preliminar suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Por razones que todavía forman parte de las pesquisas, los sospechosos se aproximaron al automóvil y dispararon en reiteradas ocasiones contra sus ocupantes, para posteriormente escapar de la zona a bordo de la motocicleta.

Dentro del vehículo se encontraba el menor junto a un hombre de apellido Alvarado, de 28 años, identificado como su padre, y una mujer de apellido Jackson, de 48 años.

Los tres resultaron alcanzados por los disparos.

El niño sufrió un impacto de bala en el tórax, mientras que Alvarado recibió dos heridas de proyectil en la espalda. Jackson, por su parte, fue alcanzada por un disparo en uno de los dedos de una mano, de acuerdo con los datos preliminares conocidos del caso.

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Llegaron al hospital por sus propios medios

Luego de la balacera, las víctimas fueron movilizadas por sus propios medios hasta el Hospital Tony Facio de Limón, mientras los responsables se alejaban del lugar.

El niño ingresó al centro médico en condición delicada como consecuencia de la lesión producida por el proyectil.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario para atenderlo, el menor falleció durante la madrugada de este jueves, por lo que el caso pasó a ser investigado como un homicidio.

La muerte del menor provocó consternación en la provincia caribeña debido a que quedó en medio de un ataque cuya motivación todavía no ha sido determinada oficialmente.

Hasta el momento, el OIJ no ha precisado si el ataque estaba dirigido específicamente contra alguno de los adultos que viajaban en el automóvil, contra todos los ocupantes o si existe alguna otra circunstancia detrás de la balacera.

La Policía Judicial tampoco ha comunicado públicamente la identidad de los sospechosos ni informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

El menor, de apenas siete años, fue trasladado al Hospital Tony Facio después de recibir un impacto de proyectil de arma de fuego. Cortesía: Semanario Universidad
El menor, de apenas siete años, fue trasladado al Hospital Tony Facio después de recibir un impacto de proyectil de arma de fuego. Cortesía: Semanario Universidad

Dos hombres huyeron en motocicleta

La reconstrucción preliminar señala que los atacantes viajaban juntos en una motocicleta cuando interceptaron o se aproximaron al vehículo de las víctimas.

Tras efectuar los disparos, ambos huyeron del lugar, mientras los ocupantes del automóvil buscaron atención médica.

Los agentes judiciales asumieron las diligencias para tratar de reconstruir la ruta utilizada por los sospechosos, determinar el móvil y recopilar elementos que permitan individualizar a los responsables.

Entre las labores habituales en este tipo de investigaciones se encuentra el análisis de cámaras de vigilancia, entrevistas a posibles testigos y la recolección de indicios balísticos en el lugar de los hechos.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta son señalados preliminarmente como los autores del ataque contra el vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El OIJ busca establecer el móvil

Una de las principales interrogantes es qué motivó el ataque y quién era el objetivo de los pistoleros.

La investigación permanece abierta y, de momento, no se han divulgado mayores detalles sobre los sospechosos o una posible vinculación de las víctimas con algún conflicto previo.

El caso ocurrió en una provincia que en los últimos años ha enfrentado numerosos episodios de violencia armada relacionados con disputas entre estructuras criminales, aunque el OIJ no ha establecido públicamente que este ataque tenga relación con alguna organización delictiva.

La víctima mortal se convirtió así en otro menor alcanzado por la violencia armada en Costa Rica, esta vez cuando viajaba dentro de un automóvil acompañado por adultos.

La tragedia ocurrió además durante la noche del Día del Niño en Costa Rica, lo que dio una dimensión todavía más dolorosa al caso para la familia y la comunidad.

Traslado de especialistas se retrasó más de tres horas por problemas en el aeropuerto Tobías Bolaños

De acuerdo con información divulgada por Repretel, tras el ingreso del menor al Hospital Tony Facio de Limón, se activó un protocolo para trasladar desde San José a un equipo de especialistas del Hospital Nacional de Niños. Sin embargo, el desplazamiento aéreo habría sufrido un retraso de más de tres horas, debido a que no se lograba contactar al funcionario encargado de autorizar el encendido de las luces del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños. El director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez, confirmó que la demora incidió en la atención del paciente, quien se encontraba en condición crítica y requería intervención especializada con urgencia.

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