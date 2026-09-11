La esposa de Bruce Willis reveló cómo la familia del actor enfrenta su estado de salud actual: “Es difícil y doloroso”

Emma Heming revela cómo vive la familia de Bruce Willis su lucha contra la demencia. (Instagram/@emmahemingwillis)

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Emma Heming Willis habló sobre el estado de salud de su esposo, Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD) en febrero de 2023.

En una entrevista con la revista Hello!, Emma explicó que ella y su familia atraviesan un proceso marcado por el duelo mientras continúan acompañando al actor durante su enfermedad.

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“Es extremadamente difícil y doloroso. Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean quienes siempre fueron. Pero la demencia frontotemporal es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente”, declaró.

El actor, de 71 años, recibió el diagnóstico de FTD aproximadamente un año después de que su familia anunciara que se retiraría de la actuación debido a problemas de salud.

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En marzo de 2022, sus familiares habían informado que el actor padecía afasia, un trastorno que puede afectar la capacidad para comunicarse. Posteriormente, la familia comunicó que su condición había evolucionado hacia un diagnóstico de demencia frontotemporal.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022. (AP)

Durante la entrevista, Emma señaló la “inmensa falta de información” sobre la demencia, y dijo que el hecho de que la gente pregunte a menudo si Bruce todavía la recuerda es “realmente revelador”.

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“Mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta a una parte completamente diferente del cerebro”, afirmó.

La FTD puede producir cambios en el comportamiento, el lenguaje y otras funciones, dependiendo de las áreas cerebrales afectadas.

La esposa del actor también expresó su deseo de que los medios de comunicación modifiquen la manera en que abordan las enfermedades relacionadas con la demencia.

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“Ojalá se informaran sobre los diferentes tipos de demencia y aprendieran a describirlos con precisión, educando al público en lugar de alimentar el miedo y el estigma”, indicó.

Emma Heming Willis pidió que se tenga má información sobre esta enfermedad. (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma también habló sobre la relación de Bruce con sus cinco hijas y destacó la manera en que cada una de ellas ha mantenido un vínculo con su padre durante este periodo.

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El actor tiene dos hijas con Emma, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12. Además, comparte a Rumer, de 38 años; Scout, de 35; y Tallulah, de 32, con su exesposa, la actriz Demi Moore.

De acuerdo con Emma, las cinco hijas han acompañado a Bruce durante su proceso de salud y cada una ha desarrollado una relación particular con él.

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“Cada una de ellas ha forjado un vínculo único con él. Es increíble porque las cinco son completamente diferentes, pero comparten la misma base: Bruce siempre fue una presencia increíblemente sólida e inquebrantable en sus vidas”, dijo.

Una de las muestras públicas más recientes de ese vínculo ocurrió en agosto, durante la boda de Tallulah con Justin Acee. En una fotografía publicada por Vogue, Bruce aparece junto a su hija durante las celebraciones previas al enlace.

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Bruce Willis asistió a la boda de su hija Tallulah pese a su enfermedad. (Instagram/Vogue)

En la imagen en blanco y negro, el actor sostiene la mano de Acee mientras mantiene un brazo alrededor de Tallulah, quien apoya la cabeza sobre su hombro.

Tallulah acompañó la fotografía con un mensaje dedicado a su padre y a su esposo, en el que describió la escena como un momento compartido al inicio del fin de semana de su boda.

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La familia de Bruce Willis ha mantenido informada a la opinión pública sobre algunos aspectos de su estado de salud desde que se anunció su retiro de la actuación.