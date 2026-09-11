Entretenimiento

La esposa de Bruce Willis reveló cómo la familia del actor enfrenta su estado de salud actual: “Es difícil y doloroso”

Emma Heming Willis habló sobre los cambios que ha provocado la enfermedad y respondió a una de las preguntas que recibe con mayor frecuencia sobre el actor

Las hijas de Bruce Willis y Emma Heming
Emma Heming revela cómo vive la familia de Bruce Willis su lucha contra la demencia. (Instagram/@emmahemingwillis)
Guardar

Emma Heming Willis habló sobre el estado de salud de su esposo, Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD) en febrero de 2023.

En una entrevista con la revista Hello!, Emma explicó que ella y su familia atraviesan un proceso marcado por el duelo mientras continúan acompañando al actor durante su enfermedad.

PUBLICIDAD

“Es extremadamente difícil y doloroso. Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean quienes siempre fueron. Pero la demencia frontotemporal es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente”, declaró.

El actor, de 71 años, recibió el diagnóstico de FTD aproximadamente un año después de que su familia anunciara que se retiraría de la actuación debido a problemas de salud.

PUBLICIDAD

En marzo de 2022, sus familiares habían informado que el actor padecía afasia, un trastorno que puede afectar la capacidad para comunicarse. Posteriormente, la familia comunicó que su condición había evolucionado hacia un diagnóstico de demencia frontotemporal.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022. (AP)
Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022. (AP)

Durante la entrevista, Emma señaló la “inmensa falta de información” sobre la demencia, y dijo que el hecho de que la gente pregunte a menudo si Bruce todavía la recuerda es “realmente revelador”.

“Mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta a una parte completamente diferente del cerebro”, afirmó.

La FTD puede producir cambios en el comportamiento, el lenguaje y otras funciones, dependiendo de las áreas cerebrales afectadas.

La esposa del actor también expresó su deseo de que los medios de comunicación modifiquen la manera en que abordan las enfermedades relacionadas con la demencia.

“Ojalá se informaran sobre los diferentes tipos de demencia y aprendieran a describirlos con precisión, educando al público en lugar de alimentar el miedo y el estigma”, indicó.

Emma Heming Willis y Bruce Willis
Emma Heming Willis pidió que se tenga má información sobre esta enfermedad. (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma también habló sobre la relación de Bruce con sus cinco hijas y destacó la manera en que cada una de ellas ha mantenido un vínculo con su padre durante este periodo.

El actor tiene dos hijas con Emma, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12. Además, comparte a Rumer, de 38 años; Scout, de 35; y Tallulah, de 32, con su exesposa, la actriz Demi Moore.

De acuerdo con Emma, las cinco hijas han acompañado a Bruce durante su proceso de salud y cada una ha desarrollado una relación particular con él.

“Cada una de ellas ha forjado un vínculo único con él. Es increíble porque las cinco son completamente diferentes, pero comparten la misma base: Bruce siempre fue una presencia increíblemente sólida e inquebrantable en sus vidas”, dijo.

Una de las muestras públicas más recientes de ese vínculo ocurrió en agosto, durante la boda de Tallulah con Justin Acee. En una fotografía publicada por Vogue, Bruce aparece junto a su hija durante las celebraciones previas al enlace.

Bruce Willis asistió a la boda de su hija Tallulah pese a su enfermedad. (Instagram/Vogue)
Bruce Willis asistió a la boda de su hija Tallulah pese a su enfermedad. (Instagram/Vogue)

En la imagen en blanco y negro, el actor sostiene la mano de Acee mientras mantiene un brazo alrededor de Tallulah, quien apoya la cabeza sobre su hombro.

Tallulah acompañó la fotografía con un mensaje dedicado a su padre y a su esposo, en el que describió la escena como un momento compartido al inicio del fin de semana de su boda.

La familia de Bruce Willis ha mantenido informada a la opinión pública sobre algunos aspectos de su estado de salud desde que se anunció su retiro de la actuación.

Temas Relacionados

Bruce Willisestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

La presencia de un Samoyedo en el cierre del desfile llevó a algunos asistentes a pensar que se trataba de Wendy

¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

La franquicia policiaca, que tuvo dos exitosas etapas en televisión, será trasladada por primera vez a la pantalla grande en un proyecto desarrollado por Paramount

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

Helen Mirren advirtió sobre el futuro del clan Harrigan en MobLand: “Otras fuerzas entrarán en juego”

La actriz explicó en una entrevista con Entertainment Weekly cuáles serán algunos de los conflictos de los diez episodios de la segunda temporada, disponible en Paramount+ desde el 18 de septiembre, y adelantó nuevas disputas por la sucesión

Helen Mirren advirtió sobre el futuro del clan Harrigan en MobLand: “Otras fuerzas entrarán en juego”

Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

El actor de Gen V se encuentra en las últimas etapas de negociaciones para interpretar a uno de los personajes originales de los cómics de Marvel

Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

Tres nuevos villanos y un viaje a un futuro cercano: qué se sabe sobre la segunda temporada de “Dexter, Resurrection”

Dan Stevens, Brian Cox y Gabriel Luna llegan a la ficción protagonizada por Michael C. Hall con personajes que pondrán a prueba el instinto del protagonista, en una entrega que promete un cambio de escenario para el regreso previsto para el 30 de octubre en Paramount+

Tres nuevos villanos y un viaje a un futuro cercano: qué se sabe sobre la segunda temporada de “Dexter, Resurrection”

DEPORTES

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

“De chiquito era de River”: un multicampeón con Boca reveló la disputa familiar que lo convirtió en hincha del Xeneize

Cruzaron a Lisandro Martínez con la leyenda del fútbol inglés que siempre lo critica: el filoso dardo del argentino

“Ole, ole, ole”: la gran jugada de Nico Paz entre dos rivales que se hizo viral en la goleada del Como por la Champions League

Escándalo en la Champions League por el entrenador que fue agredido por un hincha y renunció: “Nunca regresaré”

TELESHOW

Mario Pergolini presentó Zquizo, la nueva compañía que transformará el entretenimiento: “Todo se volverá híbrido”

Mario Pergolini presentó Zquizo, la nueva compañía que transformará el entretenimiento: “Todo se volverá híbrido”

Bandana recordó su pelea con Santiago del Moro: “Se pasó el disco por las partes, lo amenazamos y nos pidió perdón”

“Extraño a mi hermano”: el conmovedor mensaje de Victoria Bernardi en el Día de la Prevención del Suicidio

Lali Espósito presentó el primer trailer de Glaxo, la película que competirá en el Festival de Cine de San Sebastián

La curiosa respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron si tiene más plata que Juana Tinelli

INFOBAE AMÉRICA

Régimen de Cuba autoriza a empresas privadas a depositar divisas y pagar importaciones al exterior

Régimen de Cuba autoriza a empresas privadas a depositar divisas y pagar importaciones al exterior

La derrota de Tampa Bay frena su intento de asegurar el primer boleto a los playoffs

Diputado de oposición objeta ley que fija precio tope a los combustibles en Guatemala y frena su entrada en vigencia

«Por meterse con mujeres casadas»: El aterrador mensaje junto al cadáver de un hombre en Honduras

Comunidades de El Salvador, Honduras y Guatemala pierden casi toda su cosecha de maíz y frijol por la sequía