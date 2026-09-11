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Aaron Rodgers da su versión de la ruptura con Shailene Woodley: “Me dijo: ‘Antes de casarnos, tengo que acostarme con este tipo’”

El quarterback de los Pittsburgh Steelers aseguró que la actriz fue quien puso fin a su relación en 2022

Shailene Woodley - Aaron Rodgers
Aaron Rodgers cuenta cómo terminó su relación con Shailene Woodley.
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Aaron Rodgers volvió a hablar públicamente sobre algunas de sus relaciones anteriores y ofreció su versión sobre la ruptura con Shailene Woodley.

Durante una segunda aparición en el podcast Not Just Football with Cam Heyward, el quarterback de los Pittsburgh Steelers afirmó que Woodley terminó la relación en 2022 y rechazó la versión de que él hubiera provocado consecuencias negativas en la vida de la actriz.

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Rodgers explicó que le propuso matrimonio a Woodley en diciembre de 2021 y que ella aceptó. Según su relato, posteriormente la actriz le comunicó que quería mantener una relación con otra persona antes de casarse.

El jugador aseguró que la artista se quitó el anillo en marzo de 2022 y que ambos tuvieron algunos intentos de reconciliación, aunque estos no derivaron en una nueva relación.

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“Le propuse matrimonio a Shailene y dijo que sí. Un par de días después me dijo: ‘Antes de casarnos, tengo que acostarme con este tipo’”, contó.

Shailene Woodley y Aaron Rodgers
Aaron Rodgers afirmó que Shailene Woodley le dijo que se acotaría con otro hombre. (Instagram @keleighteller)

El quarterback añadió que, desde su perspectiva, no existía una relación que él hubiera terminado durante 2022.

Aaron Rodgers también sostuvo que algunas versiones difundidas sobre la separación no coinciden con lo que ocurrió entre ambos.

“Literalmente me dijo: ‘No quiero estar contigo’ después de que intentamos reconciliarnos en 2021. Hay muchas cosas que se dicen por ahí que no son ciertas”, declaró.

La relación entre Aaron Rodgers y Shailene Woodley se hizo pública en 2021. Ese mismo año anunciaron su compromiso, pero la pareja terminó separándose en marzo de 2022.

Posteriormente, ambos habrían intentado retomar la relación antes de separarse nuevamente en abril de ese año. Woodley, de 34 años, habló en 2024 sobre el periodo en el que atravesó una depresión.

Shailene Woodley declaró que sufrió depresión tras la relación. REUTERS/Mario Anzuoni
Shailene Woodley declaró que sufrió depresión tras la relación. REUTERS/Mario Anzuoni

En aquella ocasión, la actriz explicó que a comienzos de 2022 experimentó un acontecimiento que describió como “realmente terrible y traumático”, aunque no proporcionó detalles ni identificó a una persona relacionada con esa experiencia.

La actriz señaló entonces que atravesó un periodo caracterizado por depresión, ansiedad y una sensación de desconexión.

También explicó que permaneció en una situación que calificó como tóxica debido a la empatía que sentía por otra persona. Shailene Woodley indicó que comenzó a sentirse mejor aproximadamente seis meses después de aquel acontecimiento y mencionó el apoyo recibido de su estilista, Kris Zero.

Durante el podcast, Aaron Rodgers también se refirió a otra de sus exparejas, la expiloto de NASCAR Danica Patrick, con quien mantuvo una relación entre 2018 y 2020.

El jugador cuestionó las referencias públicas que, según él, algunas de sus antiguas parejas han hecho sobre sus relaciones con él y afirmó que su nombre continúa generando atención mediática.

Aaron Rodgers cuestionó los señalamientos de sus exparejas.
Aaron Rodgers cuestionó los señalamientos de sus exparejas.

Deja de hablar de mí, no eres relevante, sigue con tu vida. Estás mintiendo”, manifestó Rodgers durante el programa. El quarterback también afirmó que algunas personas alcanzaron mayor exposición pública durante los periodos en los que mantuvieron una relación con él.

Rodgers, de 42 años, se encuentra en el último año de su carrera en la NFL, de acuerdo con sus declaraciones previas, en las que ha señalado que planea retirarse después de la temporada 2026.

Actualmente forma parte de los Pittsburgh Steelers, equipo que iniciará su temporada el domingo frente a los Atlanta Falcons.

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