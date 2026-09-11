Mario Pergolini presentó Zquizo, la nueva compañía que transformará el entretenimiento: “Todo se volverá híbrido”

El conductor dialogó con infobae sobre su nuevo proyecto

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En medio del éxito de Otro día perdido (Eltrece), y mientras continúa con su labor en Vorterix, Mario Pergolini presentó Zquizo, una compañía orientada a conectar artistas, contenidos, tecnología, medios y experiencias presenciales. El proyecto contempla una sede para comunidades nacidas en internet, propuestas para acompañar carreras musicales y acciones de difusión que involucren plataformas digitales, radio, televisión y espectáculos.

Durante la presentación, la cual se desarrolló este jueves en el Teatro Vorterix ante la presencia de todo tipo de figuras de la música, Pergolini definió la propuesta como una respuesta a los cambios en el consumo de contenidos y entretenimiento.

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“Creemos que todo se está volviendo un poco más híbrido”, planteó el conductor desde el escenario. “Una canción no circula solamente entre quienes ya conocen a una banda. Un lanzamiento puede convertirse en una historia y esa historia puede encontrar su lugar en la televisión, la radio, una nota o una conversación digital”.

Pergolini también citó el trabajo realizado junto a Q’Lokura, una de las bandas de cuarteto con mayor convocatoria del país. El grupo se prepara para realizar su primer show en el estadio de Vélez y Zquizo participó de la campaña de anuncio.

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Pergolini sostuvo que el consumo híbrido permite que una canción circule en televisión, radio, notas y conversaciones digitales (Crédito: Jaime Olivos)

Zquizo fue presentada en el Teatro Vorterix como una respuesta a los cambios en el consumo de contenidos y entretenimiento

En lugar de comunicar solamente la fecha, el equipo desarrolló el concepto de la “República del Cuarteto”, una acción que incluyó una falsa cadena nacional y contenidos difundidos a través de Infobae, Canal 9, Vorterix y Filo News.

En ese esquema, Zquizo apunta a trabajar con artistas, mánagers, sellos discográficos y compañías que ya cuenten con una estructura propia. La propuesta no exige centralizar todas las áreas de una carrera bajo una misma empresa, sino que busca intervenir en los aspectos que cada proyecto requiera. La iniciativa reúne a Vorterix, Arte Group y el Grupo Octubre, con el objetivo de ofrecer herramientas para artistas y proyectos culturales en distintas etapas de desarrollo.

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En una charla exclusiva con Teleshow, Pergolini explicó el alcance de Zquizo. El conductor y empresario también adelantó que trabaja en un venue de capacidad intermedia, pensado para artistas en crecimiento.

Mario Pergolini presentó Zquizo como una compañía que conecta artistas, contenidos, tecnología, medios y experiencias presenciales

David Lebón acompañó a Mario Pergolini en el lanzamiento de Zquizo, la compañía orientada al desarrollo de proyectos culturales

- ¿En qué momento de tu vida aparece Zquizo?

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- Vorterix va a cumplir 15 años. Fue el primer streaming comercial del mundo y, en ese recorrido, aprendimos muchas cosas, también de los errores. Ahora que estoy de nuevo en televisión, veo que los medios tradicionales intentan sobrevivir y entender cómo funciona este nuevo escenario.

El streaming ya es adolescente y está comprobando que necesitará otros recursos y formas de sostenerse. Zquizo busca unir tecnología, agencias de inteligencia artificial, nuevos desarrollos y el mundo de las producciones. La gente va a conciertos, escucha radio o pódcasts y juega videojuegos. Todo eso puede convivir.

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Oscar Mediavilla asistió a la presentación de Zquizo, un proyecto que propone vincular artistas, medios y tecnología

Iván Noble estuvo presente en el evento de lanzamiento de Zquizo, la nueva iniciativa impulsada por Mario Pergolini

Queremos desarrollar artistas, música y videojuegos que incorporen canciones de nuestros artistas. Habrá entornos tecnológicos, pero también propuestas concretas, como una radio, un pódcast o un videojuego.

- ¿De dónde surge el nombre Zquizo?

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- Era mi gamertag desde siempre. Me ponía Zquizo01, para que cualquiera que me buscara en redes pudiera encontrarme. Me gustó y decidí usarlo. Antes se lo había puesto a un sello discográfico, que todavía existe y está más enfocado en música creada con IA y ese tipo de desarrollos.

Silvestre y La Naranja acompañó el lanzamiento de Zquizo, la compañía que integrará música, contenidos y experiencias en vivo

Joelle Levy fue una de las artistas presentes en la presentación de Zquizo, el nuevo proyecto de Mario Pergolini

- ¿Dónde se podrá encontrar el proyecto?

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- Hoy una persona puede llegar a un contenido de muchas maneras. Puede verlo en un informe de noticias, en una red social o encontrarlo porque una inteligencia artificial rastreó información y se lo mostró. Ya no se trata tanto de dónde estamos, sino de que la gente nos encuentre.

- Hablaste de un venue. Después de Vorterix, que abrió un espacio para los shows en Buenos Aires, ¿en qué estás trabajando ahora?

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- Estamos trabajando en un lugar para unas 5.500 personas. Todavía no vamos a decir dónde estará, pero creemos que podría estar listo para el primer trimestre del año próximo.

Necesitamos salas de ese tamaño. Hay muchos espacios para 10.000 o 12.000 personas, pero no todos los artistas llegan a esa convocatoria. También están lugares como Vorterix, de 1.400 o 1.500 asistentes. Un venue intermedio puede ser un buen punto de partida para acompañar a los proyectos que después puedan llegar a estadios.

Malena Narvay participó de la presentación de Zquizo junto a artistas y referentes de la industria del entretenimiento

Blair participó de la presentación de Zquizo, el nuevo proyecto de Mario Pergolini para integrar música, tecnología y experiencias en vivo

Maikel, Miguel de Luna Campos, guitarrista de Kapanga

Lalo Fransen acompañó la presentación de Zquizo, la iniciativa de Mario Pergolini que reúne contenidos, música y tecnología

- ¿Qué tipo de shows te interesa impulsar?

- Presentamos a Q’Lokura hace una semana y estamos pensando en hacer convocatorias para encontrar bandas y solistas nuevos.

- En lo personal, ¿cómo te encuentra este momento, entre la televisión y la radio?

- Con dolor de espalda y cansado. Pero hace mucho que trabajábamos en este proyecto, quería presentarlo y ahora está listo.

- ¿Te tuvieron que convencer, como ocurrió con la vuelta a la televisión?

- No, porque esto es otra cosa. Con la televisión recién ahora encontramos una forma. Otro día perdido es un programa híbrido: tiene mucho más consumo digital que en el canal de televisión.

Crédito: Jaime Olivos