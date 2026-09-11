La película ´”Chichero” representará a Panamá en los Premio Goya 2027

Rodada entre Panamá y Perú, narra la historia de Josué, un joven quechua que huye del conflicto armado interno en el Perú de los años ochenta y llega a Panamá, donde sobrevive vendiendo chicha (refresco) y empanadas. (Instagram)

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La película “Chichero” fue seleccionada oficialmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá para representar al país en los Premios Goya 2027 y buscar una nominación al Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional.

Esto confirma una tendencia de consolidación del cine panameño en los grandes circuitos internacionales y se inscribe en una trayectoria que, aunque reciente, ha sido sostenida desde 2014 con sucesivas candidaturas nacionales al Óscar y desde finales de la década de 2010 en el caso de los Goya.

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La producción, dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, es financiada con el Fondo de Cine 2023 de Panamá.

Rodada entre Panamá y Perú, narra la historia de Josué, un joven quechua que huye del conflicto armado interno en el Perú de los años ochenta y llega a Panamá, donde sobrevive vendiendo chicha (refresco) y empanadas hasta encontrar en Gaby, una mujer vulnerable, un vínculo de solidaridad que articula un relato sobre migración, precariedad y esperanza.

El desarrollo del cine panameño identifica con claridad la primera obra que abrió esta senda: el documental “Invasión”, de Abner Benaim, que en 2014 se convirtió en la primera película panameña en ser enviada a la competencia por el Óscar a la entonces llamada Mejor Película en Lengua Extranjera.

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Un proyector de cine antiguo junto a varias bobinas de película y fragmentos de celuloide, evocando la nostalgia y el arte tradicional de la proyección cinematográfica sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto de profesionalización institucional y de expansión hacia mercados internacionales, el caso de “Chichero” resulta particularmente significativo porque condensa varias tendencias convergentes.

Entre ellas, el uso de historias transnacionales que conectan conflictos armados y migraciones internas en América Latina, así como la apuesta por coproducciones y rodajes en más de un país, el acceso a financiación pública competitiva mediante concursos como el Fondo de Cine 2023, y la firma de acuerdos de distribución con empresas europeas.

Todo esto ello ocurre en paralelo a una estrategia institucional de la Academia panameña que, habiendo enviado ya una docena de películas al Óscar sin lograr una nominación definitiva, busca ahora disputar espacios de shortlist y nominación con obras que combinan relevancia temática y apuestas formales.

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Esto lo hizo la muy comentada “Plaza Catedral”, estrenada en el 2021, que en la edición 94 de los Premios Óscar llegó a integrar la lista corta de la categoría de Mejor Película Internacional.

El cine panameño, entendido como una industria relativamente joven si se compara con las cinematografías consolidadas de México, Argentina o Brasil, ha experimentado una transformación acelerada durante la última década, marcada por el acceso a fondos nacionales como el Fondo Cine panameño, el desarrollo de coproducciones regionales y la institucionalización de un mecanismo de selección oficial de películas para representar al país en los premios Óscar y Goya.

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La presencia panameña en los Premios Goya se ha hecho sentir, con títulos como “Yo no me llamo Rubén Blades”, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. (Instagram)

La creación y actuación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá, órgano que agrupa a profesionales del sector y que decide por votación qué largometraje será el representante nacional en estas competencias, ha sido crucial para la articulación de una política cultural que busca visibilidad internacional y legitimidad estética y temática para las producciones locales.

Antes de 2014, Panamá no había participado en la carrera por el Óscar con envíos formales, y recién en la edición correspondiente a la ceremonia número 87 se documenta la primera postulación, lo que marca un “antes y después” en la relación del país con la Academia de Hollywood.

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Algo similar ocurre con los Premios Goya, donde la presencia panameña en la categoría de Mejor Película Iberoamericana se hace visible en comunicados de la Academia española y dossiers de películas candidatas a partir de la segunda mitad de la década de 2010, con títulos como “Yo no me llamo Rubén Blades”, “Operación Causa Justa”, “Plaza Catedral” y, más recientemente, “Querido Trópico” y “Chuzalongo”.