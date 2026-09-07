La visita especial de Scaloni al GP de Italia de Fórmula 1: del guiño a Colapinto a su referencia a la selección argentina

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Lionel Scaloni acompañó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, una visita que combinó su admiración por el automovilismo, el entusiasmo de su hijo y la cercanía con la selección argentina antes de una nueva fecha FIFA. El entrenador asistió a Monza durante sus últimos días de descanso, mientras la Asociación del Fútbol Argentino prepara los amistosos que anunciará este lunes.

La presencia de Scaloni coincidió con una jornada destacada para Colapinto, quien terminó noveno y sumó puntos tras una carrera en la que llegó a ubicarse de manera parcial en el tercer puesto. El piloto argentino sufrió un despiste que lo retrasó, aunque luego recuperó posiciones con sobrepasos que le permitieron cerrar dentro de la zona de puntos en el circuito italiano.

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El entrenador campeón del mundo explicó que el principal motivo de su llegada al Gran Premio estaba vinculado con su familia. “Vengo más por mi hijo, que por mí. Él es apasionado de la Fórmula 1, y la verdad es que en este circuito vale la pena venir”, contó Scaloni en diálogo con ESPN.

Lionel Scaloni le deseó éxitos a Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

La visita también ratificó el interés que el técnico mantiene desde hace años por la categoría. Scaloni estuvo en el box de Mercedes y describió la impresión que le generó observar los autos en Monza: “Fuimos a ver los coches de cerca. Es una cosa increíble lo que ha cambiado la F1 a lo que cuando yo iba de chiquito. Esperando a ver qué pasa con los Alpine, que están ahí adelante... Con Franco que larga séptimo, con el compañero primero... La verdad, increíble. Esperemos que vaya bien”.

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La referencia del técnico apuntó a Colapinto y a Pierre Gasly, quien había logrado la pole position. Scaloni expresó su deseo de que el argentino pudiera aprovechar el trazado italiano: “Ojalá, lo merece. Es un circuito que, para el piloto de carrera, debe ser el más lindo para hacer un buen resultado”, añadió el entrenador. La declaración llegó antes de que Colapinto completara una actuación que lo dejó entre los diez primeros.

Scaloni también reveló: “La mayoría hace ciclismo. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz, que también hace bici. Es un deporte lindo. Bastante más riesgoso este, pero parecido”. La carrera también tuvo entre sus asistentes a Lautaro Martínez, quien llegó después de una actuación decisiva con el Inter ante Napoli. El delantero argentino marcó dos goles, uno de ellos en tiempo de descuento, para completar la remontada del equipo y sellar un triunfo por 3-2 en la tercera fecha del campeonato italiano.

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El delantero argentino asistió al Gran Premio de Italia junto a Agustina Gandolfo, tras marcar dos goles frente al Napoli y el encuentro previo con Franco Colapinto

El atacante estuvo acompañado por su pareja, Agustina Gandolfo, y mantuvo días antes un encuentro con Colapinto. El piloto de Alpine había aprovechado su llegada a Italia para visitar al futbolista en el predio de entrenamiento del Inter de Milán, dos días antes de competir en el Gran Premio de Italia.

Mientras Scaloni siguió la actividad de la Fórmula 1, la selección argentina comenzó a delinear su regreso a la competencia tras haber sido finalista del Mundial 2026. El equipo afrontará un período atravesado por las dudas sobre la continuidad del entrenador y por el retiro de Lionel Messi del combinado nacional.

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La próxima fecha FIFA se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre y podría incluir la despedida de Messi ante el público argentino. Desde la AFA buscan que el futbolista dispute el primer amistoso para recibir el afecto de los hinchas por última vez con la camiseta celeste y blanca en una cancha. El 10 todavía no se pronunció sobre esa posibilidad, luego de explicar las razones de su salida en una carta publicada en las redes sociales. La intención de la AFA es organizar tres partidos ante rivales que aún deben definirse y que podrían pertenecer a la Conmebol o a la Concacaf.

Este lunes la AFA anunciará los amistosos de la selección argentina para la próxima fecha FIFA (REUTERS/Agustin Marcarian)

La continuidad de Scaloni también permanece abierta. El técnico había acordado de palabra una extensión hasta el Mundial 2030, aunque sus declaraciones posteriores a la derrota ante España en Nueva Jersey dejaron ese entendimiento en suspenso.

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“Fue un mes y medio estresante con el Mundial, se viene otra fecha FIFA y cuando podemos nos acercamos a este deporte que me apasiona desde siempre”, contó Scaloni tras recorrer el sector de Mercedes. La AFA dará a conocer este lunes los amistosos que disputará el equipo durante la ventana internacional de septiembre y octubre.

En paralelo, el noveno puesto de Colapinto en Italia le permitió cerrar una jornada de recuperación después del despiste que lo había retrasado. El argentino logró volver a la zona de puntos con maniobras de sobrepaso y dejó atrás una carrera en la que había llegado a ubicarse de manera parcial entre los tres primeros. La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España, que estrenará el circuito callejero de Madrid. La actividad se desarrollará del 11 al 13 de septiembre y la carrera del domingo comenzará a las 10:00, según el horario argentino.

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