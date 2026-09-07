Cuba

Las estafas por WhatsApp se reactivan en Cuba con pedidos de transferencias bancarias

El engaño se apoya en perfiles intervenidos para contactar a familiares y amistades, exigir depósitos a tarjetas y prometer la entrega posterior de efectivo en persona, una modalidad denunciada en los últimos meses

Una persona encapuchada con guantes manipula un smartphone que muestra una advertencia, con el logo de WhatsApp roto y la palabra 'HACKEADO' detrás.
Las estafas por WhatsApp en Cuba volvieron a ser denunciadas por pedidos de transferencias bancarias desde cuentas intervenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las estafas por WhatsApp en Cuba y los pedidos de transferencias bancarias volvieron a ser denunciados tras un intento de engaño basado en una cuenta intervenida y la promesa de entregar efectivo después de recibir dinero en una tarjeta.

Según Periódico Cubano, el periodista Jesús Álvarez López, de la emisora CMHW de Villa Clara, relató el caso y advirtió sobre una modalidad que, de acuerdo con denuncias conocidas en los últimos meses, causó pérdidas de hasta 300,000 pesos y de cerca de USD 1,900.

PUBLICIDAD

El mecanismo consiste en tomar el control de un perfil de WhatsApp para escribirles a familiares, amistades y otros contactos del titular. Desde allí, quienes realizan el engaño solicitan depósitos bancarios y aseguran que entregarán el efectivo de manera presencial más tarde.

La estafa descrita se apoya en cuentas de WhatsApp robadas, pedidos de dinero y la necesidad de efectivo. Los delincuentes se presentan como personas conocidas, solicitan una transferencia a una tarjeta y, en algunos casos, piden confirmar el envío mediante un número diferente al contacto habitual.

El pedido incluía una transferencia y una confirmación por otro teléfono

Álvarez López publicó en Facebook que los intentos de fraude electrónico son frecuentes. El periodista afirmó que esta clase de delito también había afectado a integrantes de su familia.

PUBLICIDAD

A nadie le transfiero ni siquiera 10 pesos si no habla conmigo personalmente”, escribió Álvarez López en Facebook, según el medio.

En el episodio que narró, un supuesto amigo le pidió enviar dinero a una tarjeta bancaria. Luego, debía confirmar el depósito a través de otro número telefónico.

La explicación era que recibiría el efectivo en persona más adelante. El periodista detectó una irregularidad cuando el teléfono indicado para la confirmación no coincidió con el contacto real de su conocido.

Las denuncias alertan de una modalidad de robo en la que se hacen pasar por contactos. Vía: Caracol Radio
El mecanismo de la estafa por WhatsApp consiste en tomar el control de un perfil y pedir depósitos bancarios con la promesa de entregar efectivo después. (Vía: Caracol Radio)

Según Periódico Cubano, el dueño legítimo de la cuenta informó poco después que había recuperado el acceso a su perfil. También les pidió a sus contactos que no enviaran dinero ante nuevos mensajes que pudieran llegar desde aquel número.

Me hackearon el WhatsApp, ya lo recuperé. No pases dinero a nadie que te pida con mi número, ya está la denuncia en la policía”, explicó el titular de la cuenta ante la publicación.

El caso expuesto por Álvarez López se sumó a otros testimonios publicados en los comentarios de su mensaje. Algunas personas afirmaron que habían recibido solicitudes similares desde perfiles de conocidos.

Varios usuarios sostuvieron que acudieron a la Policía Nacional Revolucionaria con teléfonos, números de tarjetas y otros datos vinculados con presuntos responsables. De acuerdo con esos comentarios, no obtuvieron una solución tras presentar las denuncias.

El código de seis dígitos permite registrar la cuenta en otro dispositivo

El procedimiento señalado parte del registro del número telefónico de la víctima en otro dispositivo. Para completar esa acción, quienes buscan acceder al perfil necesitan el código de seis dígitos que WhatsApp envía por SMS.

Si la persona comparte esa combinación, los delincuentes pueden entrar en la cuenta y escribirles a los contactos como si fueran el titular. Desde allí, pueden pedir transferencias o intentar obtener información personal adicional.

El Banco de Crédito y Comercio advirtió en abril de 2026 que ninguna gestión oficial solicita códigos recibidos mediante mensajes de texto. La advertencia coincide con uno de los pasos descritos en los casos difundidos: la obtención de la clave necesaria para acceder a la cuenta.

Entre las experiencias compartidas apareció otra variante vinculada con una supuesta venta de gas licuado. Un usuario indicó que estuvo cerca de realizar una transferencia antes de advertir irregularidades en la conversación.

Teléfono móvil con alerta de WhatsApp en pantalla y fondo con iconos de candados, hackers y símbolos de seguridad.
En el caso relatado, el pedido incluía una transferencia a una tarjeta bancaria y la confirmación del envío por otro número telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese testimonio, quienes ofrecían el producto comenzaron a pedir datos personales y un código enviado al teléfono de la posible víctima. Esa solicitud despertó sospechas y la operación no se completó.

La coincidencia entre ambos casos está en la búsqueda de información que permite ingresar a perfiles de mensajería. La entrega del código recibido por SMS puede facilitar el acceso no autorizado a una cuenta.

El Código Penal cubano contempla penas de hasta dos años de prisión

El artículo recuerda que el Código Penal cubano prevé sanciones de seis meses a dos años de prisión para delitos de esta naturaleza. Algunos participantes de la discusión afirmaron, de todos modos, que no conocían condenas públicas relacionadas con estas estafas.

Hasta ahora no he visto un juicio ejemplarizante referido a este tema”, comentó uno de los usuarios que participó en la conversación, según la publicación.

Las denuncias recientes describieron pérdidas de distinto tamaño. En mayo, algunas víctimas informaron fraudes de hasta 70,000 pesos.

En julio, cinco personas comunicaron pérdidas que superaron en conjunto la cifra más alta mencionada en los casos recientes.

En agosto, una cubana informó una pérdida cercana a USD 1,900 después de que terceros accedieran a su cuenta. El material no detalla las circunstancias posteriores a esa denuncia ni posibles resultados de una investigación.

Los episodios relatados describen un patrón basado en perfiles tomados por terceros, solicitudes de depósitos y pedidos de códigos de seguridad. La verificación directa con el contacto habitual y la revisión del número destinado a confirmar una transferencia fueron los elementos que permitieron detectar irregularidades en los casos difundidos.

Temas Relacionados

WhatsAppCubaEstafasCiberdelincuencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El futuro del poder en Cuba, en vilo por la salud de Raúl Castro: “Se abre un período de inestabilidad”

Juan Antonio Blanco, experto en temas cubanos, advirtió que la falta de información oficial busca dar tiempo al régimen para preparar sus mecanismos de seguridad, y anticipó una etapa de inestabilidad si el histórico dictador pierde su capacidad de arbitrar disputas internas

El futuro del poder en Cuba, en vilo por la salud de Raúl Castro: “Se abre un período de inestabilidad”

Cuba anticipa apagones de hasta el 65% este domingo en el horario de mayor consumo

La empresa estatal prevé desconectar de forma controlada 2,125 megavatios ante una demanda que supera por amplio margen la capacidad disponible, en otra jornada marcada por cortes prolongados en la isla

Cuba anticipa apagones de hasta el 65% este domingo en el horario de mayor consumo

El éxodo cubano en Brasil se dispara: las solicitudes de asilo aumentaron un 88%

El salto de casi 20,000 trámites en un año expone el cambio de ruta de miles de cubanos que antes buscaban llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica

El éxodo cubano en Brasil se dispara: las solicitudes de asilo aumentaron un 88%

Negocios chinos van apoderándose cada vez más de La Habana en medio de la crisis por hambre y energía

Un periodista independiente documentó en el espacio Barrio Adentro de Radio Martí el crecimiento acelerado de los negocios chinos en la isla, donde la crisis por la pobreza y la ausencia de energía hasta 20 horas por día, marca un dramático contraste

Negocios chinos van apoderándose cada vez más de La Habana en medio de la crisis por hambre y energía

El dictador Raúl Castro reapareció en un acto público tras los rumores sobre su estado de salud

La televisión estatal difundió imágenes del líder del régimen cubano, de 95 años, durante una ceremonia por el 65 aniversario de la Dirección de Seguridad Personal, junto a Miguel Díaz-Canel y su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro

El dictador Raúl Castro reapareció en un acto público tras los rumores sobre su estado de salud

TECNO

El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

La verdadera razón por la que Microsoft eliminó el Pinball 3D de Windows Vista

MrBeast usó Starlink y logró con internet satelital comunicarse con su equipo desde el Amazonas hasta la Antártida y Perú

La herramienta más práctica de Apple llegaría a los celulares Samsung con One UI 9.5

OpenAI admite que GPT-6 Astra reduce la capacidad humana para vigilar cómo “piensa” la IA

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande presume su romance con Ricky Álvarez tras el cierre de su gira

Ariana Grande presume su romance con Ricky Álvarez tras el cierre de su gira

Kelly Osbourne explica por qué ocultó su rostro con pelucas tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne: “Tenía miedo”

La Met Gala 2027 enfrenta una posible cancelación tras el retiro de la exposición de John Galliano

Barbara Eden, de 95 años, cancela su participación en un festival por “una enfermedad repentina”

Andrew Garfield reveló qué hace para desconectarse después de los intensos rodajes de “The Uprising”

MUNDO

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia

Tras ganar los comicios en Alta Sajonia, la ultraderecha alemana exigió al canciller Merz que convoque elecciones anticipadas

Pingüinos heridos en Chile usan chalecos con cobre y zinc para proteger sus heridas

Irán anunció una "zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz y amenazó con sancionar a los buques que ingresen en el área