Las estafas por WhatsApp se reactivan en Cuba con pedidos de transferencias bancarias

Las estafas por WhatsApp en Cuba volvieron a ser denunciadas por pedidos de transferencias bancarias desde cuentas intervenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las estafas por WhatsApp en Cuba y los pedidos de transferencias bancarias volvieron a ser denunciados tras un intento de engaño basado en una cuenta intervenida y la promesa de entregar efectivo después de recibir dinero en una tarjeta.

Según Periódico Cubano, el periodista Jesús Álvarez López, de la emisora CMHW de Villa Clara, relató el caso y advirtió sobre una modalidad que, de acuerdo con denuncias conocidas en los últimos meses, causó pérdidas de hasta 300,000 pesos y de cerca de USD 1,900.

PUBLICIDAD

El mecanismo consiste en tomar el control de un perfil de WhatsApp para escribirles a familiares, amistades y otros contactos del titular. Desde allí, quienes realizan el engaño solicitan depósitos bancarios y aseguran que entregarán el efectivo de manera presencial más tarde.

La estafa descrita se apoya en cuentas de WhatsApp robadas, pedidos de dinero y la necesidad de efectivo. Los delincuentes se presentan como personas conocidas, solicitan una transferencia a una tarjeta y, en algunos casos, piden confirmar el envío mediante un número diferente al contacto habitual.

El pedido incluía una transferencia y una confirmación por otro teléfono

Álvarez López publicó en Facebook que los intentos de fraude electrónico son frecuentes. El periodista afirmó que esta clase de delito también había afectado a integrantes de su familia.

PUBLICIDAD

“A nadie le transfiero ni siquiera 10 pesos si no habla conmigo personalmente”, escribió Álvarez López en Facebook, según el medio.

En el episodio que narró, un supuesto amigo le pidió enviar dinero a una tarjeta bancaria. Luego, debía confirmar el depósito a través de otro número telefónico.

La explicación era que recibiría el efectivo en persona más adelante. El periodista detectó una irregularidad cuando el teléfono indicado para la confirmación no coincidió con el contacto real de su conocido.

El mecanismo de la estafa por WhatsApp consiste en tomar el control de un perfil y pedir depósitos bancarios con la promesa de entregar efectivo después. (Vía: Caracol Radio)

Según Periódico Cubano, el dueño legítimo de la cuenta informó poco después que había recuperado el acceso a su perfil. También les pidió a sus contactos que no enviaran dinero ante nuevos mensajes que pudieran llegar desde aquel número.

PUBLICIDAD

“Me hackearon el WhatsApp, ya lo recuperé. No pases dinero a nadie que te pida con mi número, ya está la denuncia en la policía”, explicó el titular de la cuenta ante la publicación.

El caso expuesto por Álvarez López se sumó a otros testimonios publicados en los comentarios de su mensaje. Algunas personas afirmaron que habían recibido solicitudes similares desde perfiles de conocidos.

Varios usuarios sostuvieron que acudieron a la Policía Nacional Revolucionaria con teléfonos, números de tarjetas y otros datos vinculados con presuntos responsables. De acuerdo con esos comentarios, no obtuvieron una solución tras presentar las denuncias.

PUBLICIDAD

El código de seis dígitos permite registrar la cuenta en otro dispositivo

El procedimiento señalado parte del registro del número telefónico de la víctima en otro dispositivo. Para completar esa acción, quienes buscan acceder al perfil necesitan el código de seis dígitos que WhatsApp envía por SMS.

Si la persona comparte esa combinación, los delincuentes pueden entrar en la cuenta y escribirles a los contactos como si fueran el titular. Desde allí, pueden pedir transferencias o intentar obtener información personal adicional.

El Banco de Crédito y Comercio advirtió en abril de 2026 que ninguna gestión oficial solicita códigos recibidos mediante mensajes de texto. La advertencia coincide con uno de los pasos descritos en los casos difundidos: la obtención de la clave necesaria para acceder a la cuenta.

PUBLICIDAD

Entre las experiencias compartidas apareció otra variante vinculada con una supuesta venta de gas licuado. Un usuario indicó que estuvo cerca de realizar una transferencia antes de advertir irregularidades en la conversación.

En el caso relatado, el pedido incluía una transferencia a una tarjeta bancaria y la confirmación del envío por otro número telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese testimonio, quienes ofrecían el producto comenzaron a pedir datos personales y un código enviado al teléfono de la posible víctima. Esa solicitud despertó sospechas y la operación no se completó.

La coincidencia entre ambos casos está en la búsqueda de información que permite ingresar a perfiles de mensajería. La entrega del código recibido por SMS puede facilitar el acceso no autorizado a una cuenta.

El Código Penal cubano contempla penas de hasta dos años de prisión

El artículo recuerda que el Código Penal cubano prevé sanciones de seis meses a dos años de prisión para delitos de esta naturaleza. Algunos participantes de la discusión afirmaron, de todos modos, que no conocían condenas públicas relacionadas con estas estafas.

PUBLICIDAD

“Hasta ahora no he visto un juicio ejemplarizante referido a este tema”, comentó uno de los usuarios que participó en la conversación, según la publicación.

Las denuncias recientes describieron pérdidas de distinto tamaño. En mayo, algunas víctimas informaron fraudes de hasta 70,000 pesos.

En julio, cinco personas comunicaron pérdidas que superaron en conjunto la cifra más alta mencionada en los casos recientes.

En agosto, una cubana informó una pérdida cercana a USD 1,900 después de que terceros accedieran a su cuenta. El material no detalla las circunstancias posteriores a esa denuncia ni posibles resultados de una investigación.

Los episodios relatados describen un patrón basado en perfiles tomados por terceros, solicitudes de depósitos y pedidos de códigos de seguridad. La verificación directa con el contacto habitual y la revisión del número destinado a confirmar una transferencia fueron los elementos que permitieron detectar irregularidades en los casos difundidos.

PUBLICIDAD