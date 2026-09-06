Barbara Eden, de 95 años, cancela su participación en un festival por “una enfermedad repentina”

Barbara Eden tranquiliza a sus seguidores tras cancelar su aparición en un festival. (Instagram/@officialbarbaraeden/NBC)

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Barbara Eden, conocida por interpretar a Jeannie en la serie de televisión Mi bella genio, canceló a última hora su participación en el Cinecon Classic Film Festival de Los Ángeles debido a los efectos secundarios de un nuevo medicamento que le fue recetado recientemente.

La intérprete, de 95 años, aseguró posteriormente a sus seguidores que se encuentra bien.

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Eden tenía previsto asistir el sábado 5 de septiembre al festival, donde recibiría el Cinecon Legacy Award. Sin embargo, poco antes de su aparición programada, los organizadores informaron que la actriz no podría acudir de manera presencial.

“Debido a una enfermedad repentina, Barbara Eden ya no podrá aparecer en persona en Cinecon esta noche. Barbara lamenta profundamente haber tenido que cancelar a última hora, ya que tenía muchas ganas de ver a todos y celebrar con nosotros”, comunicó el festival a través de una publicación en Facebook.

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La organización del festival aseguró que Barbara Eden se encontraba enferma. (Facebook)

Y añadieron: “Sabemos que muchos de ustedes estaban emocionados por darle la bienvenida a Barbara. Agradecemos su comprensión y nos unimos a ustedes para enviarle nuestros mejores deseos de una pronta recuperación”.

Al día siguiente, domingo 6 de septiembre, Barbara Eden explicó la situación mediante una publicación en Instagram acompañada de una fotografía en la que aparece sonriente.

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“¡Estoy bien! Oh, Dios mío, ha habido un pequeño malentendido. No estoy enferma; mi médico me recetó recientemente un medicamento nuevo que resultó tener algunos efectos secundarios desagradables. Debido a las molestias, mi médico me ordenó que me quedara en casa hasta que se pueda solucionar”, escribió.

La famosa también lamentó que los efectos del medicamento coincidieran con su participación prevista en el festival y agradeció las muestras de preocupación recibidas.

Barbara Eden aclaró que solo fue un malestar por un medicamento lo que la hizo retirarse. (Instagram)

La intérprete señaló que esperaba volver a sus actividades habituales una vez que recibiera autorización médica.

El Cinecon Classic Film Festival, dedicado a la exhibición y celebración del cine clásico, celebró este año su edición número 62. El encuentro se desarrolló del jueves 3 al lunes 7 de septiembre en el Landmark Nuart Theatre de Los Ángeles, un recinto que acogió por primera vez al festival.

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Además de Barbara Eden, entre las figuras reconocidas durante esta edición estuvieron Nancy Kwan, Anna Maria Alberghetti y Lainie Kazan. Alberghetti, de 90 años, tampoco pudo asistir personalmente al evento.

El actor y cantante Pat Boone, quien compartió pantalla con Eden en las películas All Hands on Deck (1961) y The Yellow Canary (1963), participó en el homenaje previsto para la actriz. Boone permaneció en el festival y firmó autógrafos para los asistentes después de una proyección de All Hands on Deck.

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Barbara Eden cumplió 95 años el pasado 23 de agosto. Su trayectoria está vinculada principalmente a la televisión, aunque también ha participado en numerosas producciones cinematográficas.

Barbara Eden cumplió 95 años recientemente.

Su papel más reconocido es el de Jeannie en I Dream of Jeannie, comedia emitida durante la década de 1960 sobre un astronauta que encuentra una botella que contiene a una genio de 2.000 años.

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Entre otros trabajos de Eden figuran las series Harper Valley P.T.A. y How to Marry a Millionaire, además de películas como Flaming Star, Voyage to the Bottom of the Sea y The Brass Bottle.

En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, la famosa manifestó que continúa abierta a aceptar nuevos trabajos como actriz.

Barbara Eden aseguró que está dispuesta a seguir tomando papeles. (Captura: Instagram)

Explicó que estaría dispuesta a participar en cualquier proyecto si el guion estuviera bien escrito y señaló que también consideraría interpretar un personaje de características negativas.

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Por ahora, la actriz permanece en casa siguiendo las indicaciones de su médico y ha comunicado públicamente que espera retomar sus actividades cuando reciba autorización para hacerlo.