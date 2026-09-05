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Lautaro Martínez, héroe del Inter: hizo un gol en el último minuto para dar vuelta el partido ante Nápoli

El Toro, que firmó un doblete, marcó el 3-2 en tiempo de descuento después de ir dos goles abajo en el marcador

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Con Inter hundido 0-2 en el Giuseppe Meazza, Lautaro Martínez protagonizó otra noche memorable en la Serie A: el capitán argentino anotó dos goles, uno en tiempo de descuento, para consumar una remontada ante Napoli y sellar un triunfo 3-2 que encendió el San Siro en la tercera fecha del campeonato italiano.

Un insólito error en la salida defensiva del Inter derivó en el 1-0 napolitano a los 49 minutos: Matteo Politano apareció en el punto de penal tras un rebote del arquero Josep Martinez y rompió el cero del tanteador. La cosa empeoró pocos minutos más tarde porque Rasmus Höjlund estiró la diferencia a los 53.

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A los 55 minutos, el Toro inició la remontada: un centro muy pasado de Piotr Zielinski tuvo la irrupción casi sobre la línea de meta de Federico Dimarco. El defensor la tocó al medio y Lautaro la empujó ante la pelea con el defensor rival.

A 10 minutos del final, tras un centro Carlos Augusto, Marcus Thuram metió un cabezazo impecable para poner las cosas 2-2. Pero quedaba una escena más para el capitán argentino del Neroazzurro: con el reloj jugando los primeros segundos del tiempo de adición, Lautaro pescó un rebote abajo del área y desató la locura de los fanáticos. El argentino, finalista de la Copa del Mundo 2026 con la Selección, se trepó a las barreras de las tribunas para celebrar cara a cara con los aficionados.

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La eufórica celebración de Lautaro (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)
La eufórica celebración de Lautaro (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

Los dirigidos por Cristian Chivu, de esta manera, profundizaron su sólido inicio de temporada: ganaron los tres encuentros que disputaron por Serie A y lideran la tabla de colocaciones con 9 puntos. Juventus, Roma, Milan y Lazio, con seis puntos y un duelo pendiente, podrían alcanzarlos en la cima.

La próxima aparición para el combinado de Milán será por Champions League: recibirá este martes 8 de septiembre al Real Madrid por la primera fecha de la Fase Inicial del máximo torneo continental de Europa.

En este inicio de año, el máximo artillero de la Serie A hasta acá es el neerlandés de Roma Donyell Malen, autor de cinco tantos entre las dos primeras presentaciones de su equipo (ambas con goleadas 4-0 sobre Fiorentina y Lecce, respectivamente). Lautaro, por su lado, anotó sus dos primeros goles de esta temporada.

Martínez viene de ser el goleador del Calcio en la temporada 2025/26 con 17 gritos en 30 partidos. Aunque sus números en el fútbol italiano son implacables: 12 tantos en 31 juegos de la temporada 2024/25, 24 en 33 encuentros de la 2023/24 (máximo goleador), 21 en 38 de la 2022/23, 21 en 35 de la 2021/22, 17 en 38 de la 2020/21, 14 en 35 de la 2019/20 y 6 en 2018/19. En total, suma 136 goles con Inter en Serie A.

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