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El posteo de Colapinto tras su remontada en el GP de Italia: el problema que sufrió y una frase esperanzadora

El argentino terminó noveno en Monza, pero se lamentó por el despiste que lo privó de terminar más adelante: “Un poquito caliente postcarrera, pero ya estoy flama. Con todo a Madrid”

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Franco Colapinto rompió en llanto al bajarse de su Alpine en Monza y, horas después, utilizó sus redes sociales para procesar en público una mezcla de bronca, orgullo y esperanza. El piloto argentino de 23 años terminó noveno en el Gran Premio de Italia, sumó dos unidades para el campeonato y dejó una remontada que lo llevó del decimosexto a la zona de puntos, pero no pudo sacudirse la sensación de que la tarde pudo haber sido otra.

La carrera en el Templo de la Velocidad arrancó bien para el argentino. Tras una largada que le permitió ganar una posición, la bandera roja que se agitó en la vuelta 3 —por el fuerte accidente de Charles Leclerc contra las contenciones de la Parabólica— reordenó la pista y le abrió una ventana. En el relanzamiento, Colapinto pasó a Max Verstappen y se instaló tercero. Lo que vino después fue el quiebre de la tarde: una salida de pista en Lesmo lo hundió 12 posiciones y lo dejó prácticamente último.

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Pese a los daños leves que sufrió el monoplaza, el argentino no se rindió. Superó a Carlos Sainz y a Esteban Ocon, completó un doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto en la vuelta 28 y luego descontó ocho segundos para pasar a Yuki Tsunoda en el tramo final. Cruzó la bandera a cuadros en la novena posición y, en la clasificación general, sólo terminó por detrás del Racing Bulls de Arvid Lindblad, octavo.

En la conferencia de prensa posterior, el piloto no pudo contener la emoción. “Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, declaró entre lágrimas en diálogo con ESPN. El derrumbe emocional también tuvo su correlato en las redes, donde publicó un mensaje que combinó la autocrítica con el orgullo por lo que Alpine consiguió durante el fin de semana.

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Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un piloto en traje de carreras y un texto en español
El posteo del argentino en su cuenta de Instagram

Un posteo y una promesa

En su cuenta de Instagram, Colapinto compartió un mensaje profundo. “Día durísimo por lo que podría haber sido... Nos levantamos mañana con la esperanza renovada de seguir laburando”, prologó.

“Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo: pole de Pierre en la qualy y hoy los dos autos entre los tres primeros hasta que allá fui... Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos. Gracias por bancarme siempre. Un poquito caliente postcarrera, pero ya estoy flama. Con todo a Madrid, concluyó.

El “piso que no quería más” al que hizo referencia es la clave mecánica del asunto: el fondo plano del monoplaza sufrió daños tras el despiste en la cama de leca, lo que deterioró el rendimiento aerodinámico del auto en el tramo final y forzó al equipo a administrar el ritmo. Más allá del sabor agridulce que dejó el domingo, el fin de semana en Italia fue históricamente positivo para Alpine: Pierre Gasly arrancó desde la pole position —la primera de la escudería francesa en mucho tiempo— y encabezó la grilla junto a Colapinto, que también partía desde una posición privilegiada. Los dos autos llegaron a estar entre los tres primeros al mismo tiempo, algo poco habitual para el equipo.

El asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, salió a respaldar al argentino pese al error: “Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”, expresó. Alpine también se sumó a los elogios en sus redes sociales con un contundente “¡Qué carrera, Franco!”. Gasly, en tanto, no pudo capitalizar la pole y terminó séptimo, en una muestra más de que el rendimiento de largo aliento del A526 sigue siendo inferior al de Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari.

El triunfo en el Gran Premio de Italia quedó para Andrea Kimi Antonelli, que completó una remontada desde el 19° lugar para superar a su compañero de Mercedes, George Russell, en la vuelta 50. El italiano de 20 años se convirtió así en el primer piloto de su país en ganar en Monza desde 1966 y dio un paso más hacia el campeonato de pilotos.

La próxima fecha de la Fórmula 1 es el Gran Premio de España, que estrenará el circuito callejero Madring en Madrid del 11 al 13 de septiembre. La carrera del domingo se disputará a las 10:00 (hora argentina).

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