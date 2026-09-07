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Bad Bunny arrasa en los Emmy y su show del Super Bowl se convierte en el más premiado de la historia

El artista puertorriqueño ganó las siete categorías en las que estaba nominado por su presentación del medio tiempo del Super Bowl LX y

Bad Bunny gana sus primeros Emmy y hace historia con el espectáculo del Super Bowl. REUTERS/Mike Blake
Bad Bunny gana sus primeros Emmy y hace historia con el espectáculo del Super Bowl. REUTERS/Mike Blake
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Este fin de semana del 5 y 6 de septiembre, los Premios Emmy 2026 entregaron los primeros galardones técnicos y artísticos (anteriormente conocidos como Creative Arts Emmys), dejando definidos a los primeros grandes ganadores antes de la gala principal del próximo 14 de septiembre.

Como resultado, Bad Bunny convirtió su presentación del medio tiempo del Super Bowl LX en la actuación más premiada en la historia de este espectáculo en los Emmy.

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La producción The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny obtuviera los siete galardones correspondientes a las categorías en las que estaba nominada durante la primera noche de los premios de la Academia de Televisión.

La producción ganó el premio a Mejor Especial de Variedades en Vivo, convirtiéndose en apenas el segundo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en obtener el principal reconocimiento de la categoría.

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El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX ganó en la categoría de Mejor Especial de Variedades en Vivo. (REUTERS/Mike Blake)
El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX ganó en la categoría de Mejor Especial de Variedades en Vivo. (REUTERS/Mike Blake)

El primero había sido la presentación de 2022, protagonizada por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent.

El espectáculo de Bad Bunny también hizo historia al convertirse en el primer programa en español en ganar dicha categoría.

Además del reconocimiento principal, la presentación obtuvo premios en las categorías de dirección, dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica y trabajo de cámara.

Los galardones reconocieron los distintos elementos creativos y técnicos utilizados durante los 13 minutos de la actuación.

El espectáculo incorporó referencias a Puerto Rico, música latina y apariciones especiales de artistas como Lady Gaga y Ricky Martin. La presentación se produjo después de meses de atención alrededor de la elección de Bad Bunny como protagonista del medio tiempo del Super Bowl LX.

Lady Gaga fue una de las invitadas especiales del show de Bad Bunny. (AP/Lynne Sladky)
Lady Gaga fue una de las invitadas especiales del show de Bad Bunny. (AP/Lynne Sladky)

Durante su actuación, el cantante pronunció un mensaje relacionado con el contexto que rodeó su participación: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. La frase formó parte de una presentación que incluyó elementos de la cultura puertorriqueña y repertorio del artista.

El Emmy amplía un periodo de reconocimientos para Bad Bunny. Siete meses antes, su álbum Debí Tirar Más Fotos se convirtió en el primer disco en español en ganar el Grammy al Álbum del Año.

Con ese antecedente, el artista sumó ahora un premio televisivo a una trayectoria que también incluye reconocimientos en la industria musical.

Su presencia en la primera noche de los Emmy no se limitó al espectáculo del Super Bowl. La temporada de Saturday Night Live que presentó el reguetonero también obtuvo un galardón. El programa ganó en la categoría de Mejor Maquillaje para un Programa de Variedades, No Ficción o Reality.

El capítulo de Saturday Night Live donde apareció Bad Bunny también ganó un Emmy. (Will Heath/NBC via AP)
El capítulo de Saturday Night Live donde apareció Bad Bunny también ganó un Emmy. (Will Heath/NBC via AP)

La ceremonia también dejó otros resultados relacionados con figuras de la música. Sabrina Carpenter obtuvo su primer Emmy como productora ejecutiva e intérprete de The Muppet Show. El programa ganó Mejor Especial de Variedades Pregrabado y otros tres premios.

El reconocimiento coloca a Carpenter a mitad del camino hacia un EGOT, distinción que reúne los principales premios de las industrias del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La cantante ya cuenta con dos Grammy obtenidos en 2025 por “Espresso”, en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista, y por Short n’ Sweet, como Mejor Álbum Vocal Pop.

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