Surgió de River Plate y se convirtió en la figura del fin de semana con tres golazos para la revelación del fútbol español

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Lucas Boyé firmó este domingo un hat-trick para liderar la goleada del Alavés sobre Osasuna por 5-2 en Mendizorroza, en un resultado que consolida al conjunto vitoriano como el mejor arranque de campaña en toda su historia.

Con cuatro fechas disputadas en LaLiga, el equipo babazorro acumula diez puntos y es el único escolta del Barcelona —que lleva puntaje perfecto—. Nunca antes en la historia del club se había logrado una cosecha semejante en el arranque de un campeonato. Además, la victoria del domingo rompió una racha de 13 partidos consecutivos sin ganarle al equipo de Pamplona, un dato que en Vitoria nadie quería seguir sufriendo.

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El marcador se construyó sobre un primer tiempo dominado con autoridad. Los locales llegaron al descanso con un 2-0 que pareció sentenciar el partido: primero el argentino abrió el fuego con un disparo bajo y cruzado desde fuera del área que no pudo despejar Sergio Herrera, y luego Mariano convirtió tras aprovechar una duda en la salida del arquero navarro.

Ante Budimir fue el encargado de agitar el partido. A los pocos segundos del inicio del segundo tiempo, el delantero croata cabeceó para el 2-1 y devolvió la tensión al encuentro. Pero antes de que Osasuna pudiera aferrarse a esa esperanza, Boyé respondió con el segundo de sus tres goles: un cañonazo desde casi 30 metros que se coló cerca de la escuadra y dejó a Herrera sin respuesta.

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Después, el ciclo se repitió. Un penal de Abde sobre Budimir le permitió al croata descontar nuevamente para el 3-2. Y otra vez, a los cinco minutos, Boyé volvió a aparecer: esta vez de cabeza, con un remate de pique al piso que completó el hat-trick y aseguró el triunfo. Un gol de Pablo Ibáñez en el minuto 90 cerró el 5-2 definitivo.

Lo que distinguió la actuación de Boyé fue precisamente la diversidad de los recursos con los que convirtió. El primero, un remate bajo y cruzado desde fuera del área que sorprendió al arquero por la trayectoria. El segundo, considerado el mejor del partido, fue un misil de casi 30 metros que ingresó rozando el palo. El tercero, un cabezazo de pique al piso que coronó una tarde de nivel superlativo.

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Con esos tres tantos, el delantero lleva cuatro goles en cuatro jornadas, los mismos que figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal en lo que va del certamen.

A los 30 años, el mejor promedio goleador de su carrera

El de Santa Fe, que surgió en River Plate y pasó por Newell’s Old Boys antes de cruzar el Atlántico, acumuló experiencia en Torino, Celta de Vigo, AEK Atenas, Reading, Granada y Elche antes de llegar a Vitoria. Nunca había marcado tres goles en un mismo partido.

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En el Alavés lleva 15 goles en 34 partidos, el mejor registro de su carrera, y está justificando con creces los 5,8 millones de euros que el club le pagó a Granada por su pase hace poco más de un año. Su perfil no es el de un nueve tradicional: es un delantero técnico, con buen control en espacios reducidos, tendencia a asociarse y capacidad de remate desde larga distancia, como lo demostró este domingo de forma contundente.

“Ojalá no saquemos el pie del acelerador y sigamos con esta dinámica que nos llevará lejos. Este equipo tiene humildad, iremos partido a partido. Esto es larguísimo, llevamos cuatro partidos y queda una vida”, expresó Boyé tras el partido.

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El entrenador Quique Sánchez Flores destacó a sus delanteros

El técnico que tomó las riendas del Alavés cuando Eduardo Coudet dejó el cargo —y que logró la permanencia en la última jornada de la temporada anterior— fue directo en su lectura del partido: “Es bueno que delanteros como Lucas marquen porque dependemos mucho de ellos”, señaló Quique Sánchez Flores.

El vínculo entre Boyé y Coudet tiene historia. El entrenador argentino lo dirigió en Alavés y siempre lo valoró públicamente: “A Lucas ya lo he querido tener varias veces; hablé con él cuando dirigía en Inter de Porto Alegre y en el Celta. Me gustan sus características”, llegó a decir. Ese aprecio mutual cobró relevancia cuando Coudet asumió en River y el nombre del delantero sonó como posible refuerzo, aunque el regreso nunca se concretó.

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En 2021, Boyé había sido sincero sobre ese sueño: “Me gustaría que River me venga a buscar en un futuro. En River me quedó la espina de no poder demostrar todo lo que podía”, afirmó entonces el delantero, que disputó 37 partidos y convirtió apenas dos goles en su paso por Núñez. Hoy, consolidado en España a los 30 años, el hat-trick del domingo sugiere que la espina del pasado quedó muy lejos.