Kelly Osbourne explica por qué ocultó su rostro con pelucas tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne: “Tenía miedo”

Kelly Osbourne revela el impacto físico que tuvo en ella la muerte de Ozzy Osbourne. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Kelly Osbourne habló sobre los cambios físicos que experimentó tras la muerte de su padre, el músico Ozzy Osbourne, y explicó que recurrió al uso de pelucas para disimular su pérdida de peso cuando asistió a eventos públicos durante los meses posteriores al fallecimiento.

La personalidad televisiva, de 41 años, abordó el tema en una entrevista con Daily Mail, en la que describió la transformación de su apariencia como algo que le causó preocupación.

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Según relató, llegó a no reconocerse físicamente y aseguró que su pérdida de peso fue consecuencia, en parte, del impacto emocional que tuvo el fallecimiento de su padre.

“Parecía el mismísimo Guardián de la Cripta. Dije: ‘Esto da miedo. No sabía que tenía este aspecto’. Se me veía la columna vertebral, se me veían todos los huesos”, dijo.

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Kelly Osbourne aseguró que no sabía que su físico estaba mal. (REUTERS)

Ozzy Osbourne murió a los 76 años en julio de 2025. Kelly explicó que, durante el proceso de duelo, estaba concentrada principalmente en el dolor por la pérdida y no era plenamente consciente de cómo había cambiado su aspecto.

La también exintegrante de Fashion Police explicó que se veía a si misma como una persona afectada por la muerte de su padre, mientras que no prestaba atención a la percepción que podían tener otras personas sobre su estado físico.

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“Estaba sufriendo mucho. Sentía muchísimo dolor. Solo veía a una persona destrozada”, señaló.

Uno de los momentos en los que tomó mayor conciencia de su apariencia fue durante los Grammy de 2026, celebrados en febrero.

Kelly Osbourne admitió que en los Premios Grammy tomó conciencia del estado de su cuerpo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En esa ceremonia, Ozzy Osbourne fue homenajeado mediante una presentación en vivo de “War Pigs”, una canción de Black Sabbath de la década de 1970.

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Kelly acudió al evento junto a otros integrantes de su familia y explicó que su equipo de estilistas decidieron utilizar una peluca para cubrir parte de su rostro y evitar que se notara la delgadez de sus pómulos.

“Sabían que estaba pasando por un mal momento. Así que estábamos tratando de encontrar ropa que no me hiciera ver más delgada. Me puse una peluca para cubrirme la cara, así que no se veía lo delgados que eran mis pómulos”, dijo.

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La intérprete reconoció que, al verse en el contexto de los Grammy, se sorprendió por el grado de transformación física que había experimentado. Según explicó, no había sido consciente hasta entonces de cuánto había cambiado su cuerpo.

Kelly Osbourne también recordó que el duelo afectó su alimentación. Describió episodios de náuseas y explicó que la intensidad del dolor emocional podía hacer que la sensación de hambre desapareciera.

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(Mark RALSTON/AFP)

También señaló que su principal objetivo al acudir a los Grammy era acompañar a su madre, Sharon Osbourne, y rendir homenaje al legado de su padre.

“Tenía miedo. Quería estar allí para apoyar a mi madre y rendir homenaje al legado de mi padre. Pero, sinceramente, al reflexionar sobre ello, creo que no debería haber ido. No me encontraba bien”, afirmó al recordar aquella etapa. al evento.

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La cantante y personalidad televisiva había hablado anteriormente sobre su proceso de recuperación emocional. En una entrevista con Hello!, explicó que estaba mejorando y que había recibido ayuda y apoyo durante el duelo.

Kelly Osbourne aseguró que ya buscó ayuda para mejorar su salud. (FilmMagic)

También señaló que algunas relaciones personales habían cambiado después de la muerte de su padre y que había perdido contacto con determinadas personas.

Actualmente, Kelly Osbourne ha señalado que continúa recibiendo apoyo mientras atraviesa el proceso de duelo y ha comunicado que se encuentra en una etapa de recuperación respecto a los meses posteriores a la muerte de su padre.

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