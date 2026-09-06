La Met Gala 2027 enfrenta una posible cancelación tras el retiro de la exposición de John Galliano

La salida de John Galliano pone al Met ante un desafío de cara al Met Gala 2027. (AP)

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El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) enfrenta el desafío de reorganizar su programación para mayo de 2027 después de que John Galliano anunciara su decisión de retirarse de la exposición que el Costume Institute tenía previsto dedicar a su trayectoria.

La muestra, titulada John Galliano: Horizons, estaba programada para inaugurarse en mayo de 2027 y coincidir con la celebración del Met Gala, tradicionalmente realizada el primer lunes de mayo.

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El evento estaba previsto para el 3 de mayo de 2027, fecha que coincide con Yom HaShoah, el Día de Conmemoración del Holocausto.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, el museo dispondría de aproximadamente nueve meses para definir una alternativa.

Ese periodo sería reducido debido al trabajo que normalmente requiere una exposición de gran escala, que incluye la investigación, la definición del concepto, la localización de piezas de archivo y la gestión de préstamos de objetos relevantes.

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Tras la salida de John Galliano, el Met tiene solo nueve meses para organizar la gala de 2027. (Nina Westervelt para The New York Times)

Una fuente señaló que el tema del Met Gala suele quedar definido aproximadamente un año antes de su celebración, mientras que otra indicó que algunos proyectos pueden comenzar a planificarse con varios años de anticipación.

Entre las posibilidades estaría adelantar una exposición futura que ya se encuentre en proceso de desarrollo.

Sin embargo, esta alternativa tendría limitaciones de tiempo y escala. Otra opción sería organizar una muestra basada en la colección permanente del Costume Institute.

“Podrían adelantar un programa futuro que ya ha comenzado a planificarse. No sería de la misma magnitud. No hay tiempo suficiente para organizar una exposición de tamaño similar”, afirma la fuente.

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Según información publicada por el propio Met, la colección del instituto reúne más de 35 mil piezas procedentes de cinco continentes y correspondientes a siete siglos de indumentaria y accesorios.

La colección del instituto reúne más de 35 mil piezas procedentes de cinco continentes.

“[Tiene] muchísimas piezas, así que podrían usar lo que ya tienen y crear algo temático”, añade la fuente.

El acervo incluye prendas y objetos para hombres, mujeres y niños, desde el siglo XV hasta la actualidad, lo que permitiría desarrollar una exposición temática utilizando piezas que ya pertenecen al museo.

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La situación también plantea interrogantes sobre el Met Gala, uno de los principales eventos de recaudación de fondos para el Costume Institute y una de las actividades con mayor exposición mediática del museo.

La cancelación del gala no sería un precedente inédito. El evento fue suspendido en 2000 debido a debates internos relacionados con el control curatorial de una propuesta vinculada a Karl Lagerfeld y Chanel, además de la muerte de Richard Martin, entonces jefe de curadores del Costume Institute.

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También fue cancelado en 2002 y, posteriormente, en 2020 debido a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19.

La Met Gala ya ha sido cancelada con anterioridad. (REUTERS)

La decisión de John Galliano de retirarse de la exposición fue anunciada el lunes 31 de agosto después de cuestionamientos públicos de dirigentes comunitarios, miembros de la junta del museo, donantes y organizaciones judías.

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En un comunicado publicado en Instagram, el diseñador explicó que, después de reflexionar y conversar con las personas involucradas, había decidido que lo más conveniente era que la exposición no se realizara en ese momento.

También señaló que no quería que el debate en torno a su persona colocara al Met en una situación complicada ni desviara la atención del trabajo del Costume Institute.

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Cabe recordar que John Galliano fue declarado culpable en Francia en 2011 por insultos públicos relacionados con religión, raza u origen étnico, tras dos incidentes que incluyeron expresiones antisemitas y racistas.

Recibió una multa suspendida de seis mil euros. Posteriormente se disculpó, atribuyó su comportamiento al consumo de drogas y alcohol y acudió a rehabilitación. En años posteriores también se formularon nuevas acusaciones de antisemitismo, que el diseñador ha negado.

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John Galliano fue multado en 2011 por realizar comentarios racistas.

La exposición había sido considerada durante años por el curador del Costume Institute, Andrew Bolton. Según declaraciones realizadas por Bolton a The New York Times en julio, había contemplado una muestra sobre Galliano desde 2010, aunque el proyecto comenzó a desarrollarse de manera más concreta en 2024.

Galliano cuenta además con varias piezas en la colección permanente del Costume Institute.