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Colapinto visitó a Lautaro Martínez en Milán antes del Gran Premio de Italia: el gesto que sorprendió al futbolista

El piloto de Alpine se acercó al predio del Inter, donde compartió un intercambio de camisetas y una charla distendida con el delantero de la selección argentina

El encuentro entre el futbolista argentino Lautaro Martínez y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto

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Franco Colapinto aprovechó su llegada a Italia para visitar a Lautaro Martínez en el predio de entrenamiento del Inter de Milán, dos días antes de disputar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza. El encuentro entre el piloto de Alpine y el delantero de la selección argentina se produjo este miércoles en el Centro Deportivo Angelo Moratti, ubicado en Appiano Gentile.

Durante la visita, Colapinto y Martínez posaron juntos para las cámaras y protagonizaron un intercambio de camisetas firmadas: el delantero se quedó con una remera de Alpine, mientras que el piloto se llevó la número 10 del capitán del Inter. En un gesto distendido, Colapinto imitó el clásico festejo de gol de Martínez, con los brazos cruzados y el dedo en punta.

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La escudería francesa publicó el registro del encuentro en sus redes sociales bajo el título “Franquito y el Toro”. Colapinto también compartió su emoción en Instagram con un mensaje dirigido al delantero: “Animaaaaal @lautaromartinez un orgullo conocerte toro, gracias x tantas alegrías”.

colapinto lautaro martínez
Franco Colapinto visitó a Lautaro Martínez en el predio del Inter de Milán (Foto: Alpine)

El encuentro con Martínez se suma a otros episodios similares que protagonizó el corredor de Alpine con referentes de la selección argentina. En la previa del Gran Premio de Miami, Colapinto había visitado el predio del Inter Miami, donde conoció a Lionel Messi y a Rodrigo De Paul. En aquella ocasión, Messi asistió el domingo al circuito que rodea el Hard Rock Stadium junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, y el piloto terminó séptimo esa carrera.

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Meses antes, en noviembre del año pasado, Colapinto había compartido una cena en Madrid con Thiago Almada, entonces jugador del Atlético de Madrid y hoy refuerzo de River Plate, junto al productor musical Bizarrap. La relación entre el piloto y Martínez no es nueva: la temporada pasada, el delantero ya le había enviado una camiseta del Inter como gesto de cariño entre compatriotas.

Lionel Messi-Franco Colapinto
Lionel Messi visitó a Colapinto en el circuito que rodea el Hard Rock Stadium

El pilarense afronta el fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza con la tranquilidad de haber confirmado su continuidad en Alpine para la temporada 2027, tras finalizar 14° en el Gran Premio de Países Bajos. El piloto marcha 12° en el campeonato de pilotos, con 19 puntos, a 223 unidades del líder, Kimi Antonelli, que suma 242.

El circuito italiano tiene un significado particular para el corredor, dado que allí realizó su debut en la Fórmula 1 en 2024, cuando todavía competía para Williams. El trazado posee una extensión de 5.793 kilómetros (3,6 millas), 11 curvas y registra una de las velocidades promedio más altas de la temporada, con 250,7 kilómetros por hora (155,8 millas por hora). En la edición anterior, disputada sobre 53 vueltas para completar 306,72 kilómetros (190,6 millas), Colapinto finalizó 17° en una carrera que ganó Max Verstappen, de Red Bull.

En esta oportunidad, el argentino estrenará en su monoplaza A526 el paquete de mejoras que su compañero Pierre Gasly ya utilizó en el Gran Premio de Países Bajos. El Gran Premio de Italia se disputará sin el formato de carrera Sprint: las prácticas libres uno y dos tendrán lugar el viernes 4 de septiembre a las 7:30 y las 11 respectivamente, mientras que el sábado se realizarán la tercera práctica a las 7:30 y la clasificación a las 11. La carrera principal, programada para 53 vueltas, se correrá el domingo 6 de septiembre desde las 10, con transmisión a través de Disney+ Premium y Fox Sports.

Mientras Colapinto se enfoca en la actividad de Monza, Martínez retomará su participación en la Serie A este sábado a las 13, cuando el Inter reciba a Napoli por la tercera fecha del torneo italiano. El delantero bahiense, que aún no marcó goles en las primeras dos jornadas del campeonato, buscará mantener el paso perfecto que exhibió su equipo hasta el momento.

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