Costa Rica

Hospital de Costa Rica suma ultrasonidos con inteligencia artificial para mamas y tiroides

La CCSS indicó que los equipos ayudan a detectar y clasificar hallazgos en mamas y tiroides, y también estiman grasa y elasticidad en abdomen e hígado dentro del servicio de Radiología e Imágenes Médicas

El hospital Calderón Guardia incorpora tres ultrasonidos con inteligencia artificial (Foto cortesía CCSS)
El hospital Calderón Guardia incorpora tres ultrasonidos con inteligencia artificial (Foto cortesía CCSS)
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El Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia incorporó tres ultrasonidos con herramientas de inteligencia artificial para mejorar la detección y caracterización de lesiones en mamas, tiroides e hígado, según informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los equipos fueron instalados en el servicio de Radiología e Imágenes Médicas como parte del recambio tecnológico del centro hospitalario. La renovación sustituye los ultrasonidos tradicionales que ya habían cumplido su vida útil y permitirá mantener la atención de unas 950 personas por mes durante la jornada ordinaria.

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El jefe del servicio de Radiología, Allan Valverde Sánchez, explicó que la tecnología permitirá aumentar la eficacia diagnóstica. Los dispositivos incorporan sistemas de apoyo que ayudan a los especialistas a identificar alteraciones y a analizar las características de lesiones detectadas durante el estudio.

“Este equipo viene con la última tecnología, integrando herramientas de inteligencia artificial que van a beneficiar a todos nuestros usuarios”, afirmó Valverde Sánchez.

Los equipos analizan lesiones en mamas, tiroides e hígado

El hospital Calderón Guardia reemplaza siete ultrasonidos tradicionales por tres equipos nuevos (Foto cortesía CCSS)
El hospital Calderón Guardia reemplaza siete ultrasonidos tradicionales por tres equipos nuevos (Foto cortesía CCSS)

En los estudios de mama, los ultrasonidos permiten rastrear lesiones en tiempo real y orientar al médico sobre el nivel de sospecha de los hallazgos. El sistema puede señalar si una lesión presenta características que requieren una valoración adicional o tratamiento.

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Para los estudios de tiroides, la tecnología contribuye a la identificación y clasificación de lesiones. En el caso del hígado, los equipos permiten estimar el porcentaje de grasa y el nivel de elasticidad del órgano, dos datos que aportan información para la evaluación clínica.

“Durante el estudio, el médico escanea la lesión y el sistema identifica posibles alteraciones en los patrones normales”, indicó la CCSS en la información divulgada sobre la incorporación de los dispositivos.

Cada ultrasonido tuvo un costo de USD 67.000

Cada uno de los tres equipos Samsung L20 tuvo un costo de USD 67.000, de acuerdo con el jefe de Radiología. El Hospital Calderón Guardia es el primer hospital central que adquiere tres ultrasonidos de ese modelo, como parte de la sustitución de tecnología en el área.

La incorporación de tres dispositivos permitirá sostener cerca de 950 atenciones mensuales y dará a los especialistas nuevas herramientas para evaluar lesiones y alteraciones en órganos. (San José. Hospital Calderon Guardia (HCG), edificio central).
La incorporación de tres dispositivos permitirá sostener cerca de 950 atenciones mensuales y dará a los especialistas nuevas herramientas para evaluar lesiones y alteraciones en órganos. (San José. Hospital Calderon Guardia (HCG), edificio central).

Los dispositivos cuentan con monitores OLED de 27 pulgadas y paneles eléctricos que permiten adecuar la posición del equipo a las necesidades del paciente y del especialista. También incluyen Doppler color, una función que posibilita evaluar el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos.

La directora general del centro médico, Tania Jiménez, señaló que la compra forma parte de un proceso institucional de renovación de infraestructura y tecnología. “Hemos adquirido nuevos ultrasonidos que nos ayudarán a brindar un mejor diagnóstico”, expresó.

Jiménez añadió que el convenio marco de la institución permitirá avanzar con el recambio de la totalidad de los equipos de ultrasonido del hospital.

Vale destacar que la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra investigando el uso de algoritmos avanzados en el diagnóstico por imágenes. Esta tecnología busca detectar anomalías en mamografías y radiografías señalando las regiones de interés clínico. De este modo, los especialistas pueden optimizar la clasificación de los expedientes según su urgencia, lo que agiliza la atención de patologías complejas.

Asimismo, la institución implementó una estrategia piloto en el Hospital Calderón Guardia para optimizar el manejo de las listas de espera a lo largo de un mes. El proyecto aprovechó sistemas avanzados para corroborar la vigencia de las solicitudes y verificar la información de contacto de los usuarios.

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