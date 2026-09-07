Deportes

Impacto en la Serie A: Franco Mastantuono se quedó sin técnico después de tres fechas en la Fiorentina

La Viola decidió la destitución de Fabio Grosso, cuyo ciclo terminó luego de tres derrotas consecutivas

Fabio Grosso dejó de ser técnico de la Fiorentina
Fabio Grosso y Mastantuono
Guardar

La Fiorentina destituyó a Fabio Grosso después de un arranque sin puntos en la Serie A, una decisión que llegó tras tres derrotas consecutivas. El club comunicó este domingo la salida del entrenador italiano, que había asumido a principios de junio y tenía contrato hasta el 30 de junio de 2028. Fue quien avaló la incorporación a préstamo del argentino Franco Mastantuono desde el Real Madrid.

La medida se produjo luego de la caída como local ante Torino, un encuentro que amplificó las dudas sobre la continuidad del técnico. La derrota también dejó bajo atención la actuación de Mastantuono en el fútbol italiano, ya que el mediapunta fue reemplazado durante el entretiempo después de desperdiciar una ocasión clara apenas comenzó el partido.

PUBLICIDAD

ACF Fiorentina comunica que Fabio Grosso ha sido relevado hoy de sus funciones como entrenador del Primer Equipo masculino”, comunicó la Viola en sus redes sociales. Con ese mensaje, la institución puso fin a un ciclo breve que había comenzado con el objetivo de conducir a un plantel que venía de atravesar una temporada irregular y que no logró responder en las primeras fechas del nuevo campeonato.

La Fiorentina perdió 4-0 ante Roma en su estreno liguero y luego sufrió otra derrota por 3-0 frente al recién ascendido Frosinone. El resultado ante Torino completó la secuencia adversa, aunque el conjunto violeta había tomado ventaja al inicio del segundo tiempo gracias a un gol del argentino Mateo Pellegrino antes de que el rival revirtiera el marcador para imponerse 2-1.

PUBLICIDAD

Tras el tropiezo ante Torino, el entrenador fue consultado sobre una posible renuncia. Fabio Grosso respondió: “El fútbol me ha planteado muchos retos, y lo bonito de este deporte es saber disfrutar de las satisfacciones que llegan incluso ante las dificultades. Les di la mano a los muchachos porque lo dieron todo en la cancha. Nunca pensé en renunciar”, según replicaron los sitios FiorentinaUno y ViolaNews.

El exfutbolista, campeón del mundo con Italia en 2006, tomó el mando después de la salida de Paolo Vanoli. El anterior técnico había conseguido la permanencia de la Fiorentina tras hacerse cargo del plantel a mitad de la temporada pasada, pero la dirigencia optó por iniciar una nueva etapa con Grosso para el comienzo del actual certamen.

Fabio Grosso dejó de ser técnico de la Fiorentina
El comunicado de la Fiorentina

La apuesta no encontró resultados en las primeras jornadas. La falta de unidades dejó al entrenador sin margen para sostenerse en el puesto, pese a que su vínculo contemplaba una permanencia mucho más extensa en el banco de suplentes de la institución de Florencia. Antes de llegar a la Viola, Grosso había iniciado su recorrido como entrenador en las categorías inferiores de Juventus. Más adelante dirigió a Bari, Olympique de Lyon, Frosinone y Sassuolo, entre otros equipos, y logró ascensos a la máxima categoría italiana con sus pasos por los dos últimos equipos mencionados.

La situación de Mastantuono también quedó atravesada por el mal inicio colectivo. El argentino, de 19 años, había comenzado su experiencia en la Fiorentina cedido por el Real Madrid y vivió un debut adverso frente a Roma, partido en el que estuvo 63 minutos en cancha antes de presenciar desde el banco el cierre de la goleada por 4-0. El mediocampista no pudo ocultar su enojo después de aquella derrota. Su reacción en el banco de suplentes reflejó la frustración por el resultado y por el desarrollo de un encuentro en el que el conjunto capitalino consolidó su diferencia durante el tramo final, cuando el futbolista argentino ya había dejado el campo.

Ante Frosinone, Mastantuono completó los 90 minutos, aunque el equipo volvió a perder sin convertir goles. Frente a Torino, el volante ofensivo tuvo una oportunidad clara a los dos minutos de juego, pero no logró aprovecharla y fue sustituido en el entretiempo, una modificación que llamó la atención en un partido decisivo para el futuro de Grosso.

La Fiorentina deberá reordenarse antes de su siguiente compromiso por la Serie A. El equipo se enfrentará a Venezia este viernes desde las 14.45, en un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa tras la salida de Grosso, mientras que la institución deberá definir quién conducirá al equipo para afrontar el desafío de modificar el panorama del club.

Temas Relacionados

Franco MastantuonoFabio GrossoFiorentinaDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Me estoy haciendo viejo”: el increíble gol de rabona de Romario a los 60 años

El ex delantero de la selección de Brasil se lució en un partido de exhibición

“Me estoy haciendo viejo”: el increíble gol de rabona de Romario a los 60 años

US Open: Tomás Etcheverry quedó eliminado al caer frente a Alex Michelsen en los octavos de final

El estadounidense venció al platense en sets corridos por 7-6 (6), 6-4 y 6-4. El único argentino que sigue en carrera es Francisco Cerúndolo, quien este lunes enfrentará al belga Alexander Blockx

US Open: Tomás Etcheverry quedó eliminado al caer frente a Alex Michelsen en los octavos de final

El gol en tiempo de descuento que le dio el empate a Newell’s ante Central y la toma de catch que derivó en una gresca

Matías Cóccaro convirtió en el tiempo añadido tras una revisión del VAR y cambió el desenlace del clásico, que terminó 1-1 en el Gigante de Arroyito

El gol en tiempo de descuento que le dio el empate a Newell’s ante Central y la toma de catch que derivó en una gresca

Fue multicampeón en Europa, ganó la Champions y acordó su arribo a un grande de Sudamérica

Botafogo, que pelea por no descender en el Brasileirao, apostó por un ex Ajax y Chelsea

Fue multicampeón en Europa, ganó la Champions y acordó su arribo a un grande de Sudamérica

River Plate le gana a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Tras el debut con victoria frente a Banfield, el Millonario de Ponzio logra un nuevo triunfo en el Monumental contra uno de los líderes de la Tabla Anual. Transmite TNT Sports

River Plate le gana a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

MALDITOS NERDS

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Florence Pugh lidera ‘Al este del Edén’, la nueva miniserie de Netflix

La primera PlayStation recibe un set LEGO casi a tamaño real con DualShock

Naughty Dog confirma dos nuevos proyectos de ‘The Last of Us’ en desarrollo

Prime Video anuncia para 2028 el live-action de ‘The Apothecary Diaries’

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne explica por qué ocultó su rostro con pelucas tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne: “Tenía miedo”

Kelly Osbourne explica por qué ocultó su rostro con pelucas tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne: “Tenía miedo”

La Met Gala 2027 enfrenta una posible cancelación tras el retiro de la exposición de John Galliano

Barbara Eden, de 95 años, cancela su participación en un festival por “una enfermedad repentina”

Edward Furlong recordó los años difíciles que vivió tras ‘Terminator 2′: “Crecer bajo los reflectores es duro”

Kelly Osbourne habló del dolor que le impidió reconocer su propia delgadez: “Solo veía a una persona destrozada”

INFOBAE AMÉRICA

Localizan en un río de Costa Rica el cuerpo de un estudiante desaparecido tras salir a matricularse

Localizan en un río de Costa Rica el cuerpo de un estudiante desaparecido tras salir a matricularse

Gobierno de Belice declara emergencia nacional por crisis eléctrica

Qué pasó con la posible luna de Venus: la hipótesis que reabre uno de los enigmas del sistema solar

Cámara de Comercio panameña pide al gobierno soluciones y no controles en la canasta básica de alimentos que supera los $300

El retroceso del hielo marino empuja a los pingüinos de la Antártida a cambiar de dieta: cómo afecta a sus colonias