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Ariana Grande presume su romance con Ricky Álvarez tras el cierre de su gira

La cantante compartió un video con imágenes de su gira Eternal Sunshine, en el que aparece junto a Álvarez

La cantante compartió un video con imágenes de su gira Eternal Sunshine, en el que aparece junto a Álvarez.
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Ariana Grande compartió con sus seguidores imágenes de su relación con Ricky Álvarez en un video que resume algunos de los momentos de su gira Eternal Sunshine, concluida esta semana en Londres.

La publicación incluye escenas detrás del escenario y un momento de afecto entre la cantante y el bailarín, con quien retomó su relación sentimental este año.

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La artista terminó el martes su gira de 41 conciertos con una presentación en Londres. Tres días después, publicó en Instagram un montaje en blanco y negro que reúne distintos momentos de la producción y escribió un mensaje de agradecimiento dirigido a las personas que la acompañaron durante el recorrido.

“Esta experiencia ha significado para mí más de lo que las palabras pueden expresar… ‘Te amo’ no alcanza a describirlo. Gracias. De todo corazón. Siempre tuya, Ariana”, escribió.

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Ariana Grande mostró un detrás de bambalinas de su gira.
Ariana Grande mostró un detrás de bambalinas de su gira.

Entre las imágenes incluidas en el video aparece la intérprete de “7 rings” ensayando sobre el escenario. En una de las escenas, la cantante se acerca al borde de la plataforma mientras el bailarín se encuentra allí tomando fotografías. Ambos intercambian un beso antes de continuar con sus respectivas actividades.

La publicación llega después de varias señales públicas sobre el vínculo entre ambos. Durante el último concierto de la gira, celebrado en Londres, Grande modificó una parte de la letra de “thank u, next”, canción lanzada originalmente en 2018.

En lugar de cantar “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Ahora escucho y me río”, interpretó una nueva versión: “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Estoy tratando de que sea mi último amor”.

El cambio se produjo después de otra modificación similar realizada durante un concierto en julio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. En aquella ocasión, Ariana Grande cantó: “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Siempre encontramos el camino de regreso”.

Ariana Grande con gafas de sol y suéter claro camina tomada del brazo de Ricky Alvarez por una calle
Ariana Grande cambió la letra de su canción en varias ocasiones al hacer referencia a Ricky Alvarez. (arianagrandenewsbrasil)

Grande y Álvarez tuvieron una relación entre 2015 y 2016. El vínculo se retomó en julio, menos de dos meses después de que la cantante terminara su relación con Ethan Slater, con quien había estado durante aproximadamente tres años.

Tras la reconciliación, una fuente citada por Page Six señaló que Ariana no tenía prisa por definir nuevamente su relación con Ricky y que ambos avanzarían de manera gradual debido a los compromisos profesionales de la cantante.

En agosto, la cantante confirmó públicamente su relación mediante Instagram. La artista compartió varias fotografías en las que aparece junto a Álvarez, aunque en las imágenes evitó mostrar directamente sus rostros y los encuadró principalmente de cuello para abajo.

Las publicaciones representaron la primera confirmación pública del romance después de su reconciliación.

Ariana Grande confirmó su romance con Ricky Álvarez con una foto en Instagram.
Ariana Grande confirmó su romance con Ricky Álvarez con una foto en Instagram.

La relación se desarrolla mientras la cantante prepara una pausa en algunas de sus actividades públicas. A principios de agosto, Ariana Grande anunció que se alejará temporalmente de la vida pública una vez que concluya la gira Eternal Sunshine Tour.

La información fue confirmada por un representante de la artista, quien señaló a la revista People que la decisión responde a la intención de tomar un descanso después de varios meses de actividad profesional.

De acuerdo con el representante, Grande finalizará la gira con el objetivo de concluir esta etapa “de manera saludable y feliz” antes de retirarse por un tiempo de las apariciones públicas y del trabajo que implique exposición mediática.

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, expresó.

Ariana Grande en su inicio de gira en Estados Unidos
Ariana Grande decidió retirarse de la vida pública pese al éxito con su gira.

Asimismo, una fuente cercana a la intérprete explicó que el espectáculo requiere un alto nivel de exigencia física debido a la intensidad de las coreografías y al desempeño escénico.

“Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche”, indicó.

Además del descanso previsto tras la gira, también se confirmó que la artista ya no formará parte de la reposición de Sunday in the Park with George, el musical de Stephen Sondheim que tenía previsto estrenarse el próximo verano en el Barbican Centre de Londres.

Pese a la pausa anunciada, la cantante continuará con parte de sus compromisos relacionados con el cine. Ariana Grande participa en Focker-in-Law, donde interpreta a Olivia Jones, prometida de Henry Focker, personaje interpretado por Skyler Gisondo. La película tiene previsto su estreno en salas de cine el 25 de noviembre.

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