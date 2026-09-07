Los golazos de Tomás Galván en el triunfo de River: de la secuencia de pases con Almada, Correa y Driussi al remate al ángulo

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River Plate venció a Independiente Rivadavia por 3-1 en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. El equipo bajo el mando de Leonardo Ponzio abrió el marcador mediante un penal convertido por Gonzalo Montiel y consolidó la diferencia con un doblete de Tomás Galván. La visita descontó en el segundo tiempo a través de Álex Arce, pero no logró modificar el desenlace.

La victoria local se apoyó en una búsqueda ofensiva que combinó circulación, apoyos cercanos y desequilibrios individuales. River encontró espacios mediante sus asociaciones y llevó a varios futbolistas al área rival para transformar las jugadas elaboradas en situaciones de peligro. La secuencia del segundo gol resumió esa propuesta, ya que reunió intervenciones de Thiago Almada, Sebastián Driussi, Ángel Correa y Galván antes de la definición.

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La acción del 2-0 se inició sobre la banda derecha, donde Thiago Almada tomó la pelota y avanzó hacia el centro del campo con cuatro toques. El ex Atlético de Madrid condujo con la intención de atraer marcas y habilitar líneas de pase, antes de ceder la pelota a Sebastián Driussi. El delantero intervino de espaldas al arco y devolvió de taco, un recurso que permitió que el extremo mantuviera la continuidad de la jugada.

River Plate sumó su segundo triunfo bajo el interinato de Leo Ponzio

Tras recibir nuevamente, Almada dejó atrás la marca de dos defensores y se aproximó al área. El volante buscó el acompañamiento de Ángel Correa, quien pivoteó para devolverle la pelota y prolongar una maniobra que ya había sumado varios pases consecutivos. Con ese apoyo, el Guayo ingresó a zona de definición y tuvo la oportunidad de cerrar una jugada que había comenzado lejos del arco de Nicolás Bolcato.

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Almada acomodó la pelota con un toque y remató tras el duodécimo contacto de la acción completa. El arquero de Independiente Rivadavia logró tapar el disparo, aunque no pudo adueñarse de la pelota. El rebote quedó disponible dentro del área y Tomás Galván apareció desde atrás para definir de primera, con un remate que amplió la ventaja de River a los 54 minutos.

La llegada del mediocampista a esa posición fue el cierre de una jugada en la que River combinó pases, movimientos sin pelota y recursos técnicos. Almada condujo y eliminó rivales, Driussi aportó una devolución de taco, Correa funcionó como referencia para el apoyo y Galván acompañó la ofensiva hasta el final. La definición del volante le dio al conjunto local una diferencia de dos goles en el tramo inicial del segundo tiempo.

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Independiente Rivadavia encontró su gol a los 68 minutos mediante Alex Arce y redujo la distancia en el marcador. Ese tanto obligó a River a sostener el control del partido ante un rival que buscó atacar con envíos al área. El equipo local atravesó algunos pasajes de exigencia en el juego aéreo, aunque pudo conservar la ventaja y respondió con otra jugada ofensiva para evitar que el descuento alterara el resultado.

Galván completó su doblete a los 80 minutos, en una acción que se originó a partir de un pase de Marcos Acuña hacia Lucas Beltrán. El volante se adueñó de la pelota, condujo para encontrar un perfil de remate y volvió a apoyarse en el delantero. Beltrán le devolvió la pelota y el autor del segundo gol del Millonario quedó ubicado en la medialuna, desde donde ejecutó un disparo de zurda directo al ángulo.

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El tercer tanto selló el 3-1 y confirmó la influencia del mediocampista en la producción ofensiva de River. Su primera aparición había llegado tras una jugada colectiva de 12 toques y su segunda definición se produjo luego de una combinación con Beltrán. De ese modo, el volante aportó los dos tantos que separaron al Millonario de un adversario que había logrado acercarse en el segundo tiempo.

Al terminar el encuentro, Galván valoró el desempeño de River y admitió que el equipo tuvo que responder ante las virtudes del rival. “Hicimos un gran partido de principio a fin, nos tocó sufrir un poco con los centros, ellos son un buen equipo. Hicimos un gran partido y estamos muy contentos. Me quedo con el segundo, un lindo gol. Y el primero entramos tocando, es un poco lo que pide Leo. Ponzio siempre estuvo en el día a día con nosotros, sabemos lo que significa para el club”, reconoció al finalizar el encuentro.

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El próximo partido del Millonario será como visitante ante Atlético Tucumán el sábado. River buscará sostener fuera de casa la propuesta que le permitió imponerse ante Independiente Rivadavia, que también volverá a jugar el sábado, cuando recibirá a Aldosivi.