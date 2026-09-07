7 frases de Ponzio tras el triunfo de River Plate en su regreso al Monumental: por qué mejoró el equipo y el futbolista al que elogió

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River Plate superó 3-1 a Independiente Rivadavia en el estadio Monumental, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Fue la segunda victoria consecutiva de Leonardo Ponzio desde su desembarco como entrenador, en su primera vez en el hogar de Núñez como director técnico, 1.371 días después de su despedida como jugador, el 5 de diciembre de 2021.

Antes del pitazo inicial, una bandera con la leyenda “gracias por todo, mi capitán” y una ovación del público recibieron al ex volante, que en conferencia de prensa aceptó que se trató de una jornada especial. “Hacía mucho que no veía el partido desde adentro del Monumental, contento porque uno espera ese debut de local y sentir las 90.000 personas. A principios de año se armó un equipo y hoy se ganaron dos partidos seguidos y da confianza. Se convirtieron goles, y eso también da confianza, pero recién van dos partidos”, apeló a la mesura a lo largo de todo su discurso.

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“La actuación fue buena, jugamos con un rival que es el primero de la tabla anual, viene jugando muy bien desde hace dos años. Tiene un juego directo, te llena el área de gente. Lo bueno es cuando nos asociamos, cuando hacemos la pausa, cuando defensivamente sostenemos a los de adelante, vamos bien”, analizó el partido.

El primer tiempo tuvo escasas emociones hasta los 30 minutos, cuando Ángel Correa cayó dentro del área tras el derribo de Leonard Costa. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó pena máxima y Gonzalo Montiel definió con un remate potente al centro del arco para el 1-0.

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En el complemento, River amplió la ventaja a los 10 minutos por intermedio de Tomás Galván, que capitalizó un rebote tras el disparo de Thiago Almada, luego de una buena jugada colectiva. El conjunto local pareció controlar el desarrollo, pero Independiente Rivadavia descontó a los 23 minutos con un cabezazo de Álex Arce, asistido por José Florentín. Un minuto más tarde, Luis Sequeira estrelló un remate en el travesaño que pudo haber significado el empate.

La visita quedó cerca de igualar el partido, aunque a los 35 minutos Galván selló su doblete con un remate desde la medialuna que se clavó en el ángulo y estableció el 3-1 definitivo.

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Ahora bien, ¿qué cambió para que River empezara a hilvanar resultados y también jugadas que entusiasmaron a los fanáticos? ¿Cuánto incidió Ponzio, reemplazante de Eduardo Coudet en el banco de suplentes?

Las principales alternativas del encuentro

“El que me conoce sabe que hablo con el corazón, que conozco esta casa muchísimo. Entonces, es ir haciéndoles notar a todos que esta institución es día a día, y cada día es ponerme a punto y ponerme a prueba. Es una consecuencia de lo que vine aprendiendo con los entrenadores que tuve. Es inculcar eso, que hay que ir para adelante, que en este lugar hay que estar siempre al 100%”, expresó el ex mediocampista, de 44 años.

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“Estos jugadores vienen trabajando hace muchísimo juntos, faltaba el ganar. La dinámica es que cuando ganás se corrigen mejor las cosas, fortalecés el pensar que se puede. Cuando hay un error, el jugador lo sabe. No me voy a poner en un lugar que no me pertenece, son los jugadores los que salieron de esta situación”, insistió.

Con este triunfo, el Millonario llegó a los 10 puntos en la Zona B y da pelea por entrar a los playoffs. Volverá a jugar el sábado, desde las 17.30, ante Atlético Tucumán, por la novena fecha de Clausura.

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La bandera dedicada a Ponzio en el Monumental (FOTOBAIRES)

Otras definiciones de Ponzio

¿Ya se empieza a ver su toque en el equipo?

“El tiempo lo van a dar los resultados. En este fútbol argentino, en esta sociedad, solo se valora el resultado positivo. En la cancha tienen el mando los jugadores, nosotros hacemos el trabajo en la semana”.

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¿River pedirá un cupo por la lesión de Costantini?

“Siento que hay un gran equipo, que tenemos unas inferiores muy buenas, hoy no pediría nada”.

La actuación de Fausto Vera como volante central y cómo está Aníbal Moreno de la lesión

“El mediocentro de River, el cinco posicional, debe tener buen pie y sacrificio para correr y chocar, correr hacia atrás. Fausto conoce la posición desde chiquito. Desde esa posición tenés que sostener todo. Y Aníbal tiene un dolor lumbar, nunca le había pasado y se está tratando de recuperar”.

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