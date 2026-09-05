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El Chino Maidana noqueó a un influencer en una sesión de sparring tras recibir un inesperado golpe: “Me tiraba fuerte el pendejo”

El histórico ex campeón del mundo participó de un evento que se transmitió en vivo donde peleó con Oblivion, quien terminó en la lona tras una secuencia de golpes

El boxeador argentino respondió con dureza ante los golpes con potencia del streamer Oblivion
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Marcos Maidana quedó en el centro de la escena luego de protagonizar una intensa pelea contra el streamer Oblivion durante una sesión de sparring. En medio de un streaming en la plataforma Kick, el creador de contenidos lanzó fuertes golpes contra la cabeza del Chino, quien respondió con una secuencia que terminó con el estadounidense en la lona.

El episodio ocurrió en un entrenamiento compartido en el que también estuvieron Bobby Green y Arnold Barboza Jr., quien fue el organizador del evento. La reacción del ex campeón mundial llegó cuando consideró que su rival ocasional había cruzado un límite dentro de una práctica pensada para generar contenido.

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Tras los golpes que lanzó Oblivion, el argentino respondió de inmediato y lo dejó tendido en el piso con un fuerte derechazo por encima del hombro. Más allá del momento de intensidad que se vivió, el argentino le dio un abrazo una vez que su rival logró ponerse de pie.

Marcos Maidana fue invitado a una sesión de sparring que se puso intensa… Y solo el Chino sabe poner las cosas en orden”, escribió la cuenta de Instagram oficial de la promotora del boxeador argentino, quien también compartió el video en sus redes. “Estoy cansado. Le tiré unos golpecitos. Para mí se tiró. Me hizo doler la cabeza, boludo. Los sparring son para jugar, pero yo no hago hace años. Es para aprender. Este me empezó a pegar fuerte. Me agarró en la boca. Me tiraba fuerte el pendejo”, comentó el ex peleador de 43 años.

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Antes del combate contra Oblivion, el Chino Maidana realizó un sparring con Arnold Barboza Jr., boxeador profesional que ostentó el título mundial de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 2025.

Tiene que ser campeón mundial por alguna razón, ¿no?”, comentó el streamer Oblivion tras su pelea con el Chino Maidana. Antes de finalizar la transmisión, agregó: “Sí, me duele la cabeza, no voy a mentir. Ese derechazo por encima que me conectó, entiendo por qué noqueó a Adrian Broner. No voy a mentir”.

Oblivion, cuyo nombre real es Christian, es un creador de contenido estadounidense nacido en 2006 y conocido por su actividad en la plataforma Kick. Antes había ganado notoriedad en TikTok e Instagram con videos sobre vida, con más de un millón de seguidores. Sus transmisiones suelen construirse sobre un tono caótico, interacciones públicas sin filtro y colaboraciones espontáneas con otras figuras de Internet. A comienzos de 2026, Ryan Garcia lo noqueó y lo mandó a la lona durante una transmisión en vivo, algo que se repitió en su encuentro contra el Chino Maidana.

Marcos 'Chino' Maidana entrena junto a Adrien Broner en una participación en el stream del boxeador estadounidense

Hace algunos días, Maidana participó de otra transmisión en Kick junto a Adrien Broner, su antiguo rival sobre el ring. El encuentro funcionó como un reencuentro entre dos boxeadores que se habían enfrentado más de una década atrás y derivó en bromas, anécdotas y una videollamada con Floyd Mayweather.

Durante esa emisión, el argentino, hoy al frente de Chino Maidana Promociones, aceptó una serie de dinámicas para entretener a la audiencia del canal del estadounidense. En una competencia informal de resistencia con bebidas, volvió a imponerse sobre Broner. También subió a un ring montado en el estudio para hacer una breve demostración de movimientos. La intención fue mostrar que se mantiene activo pese a los años transcurridos desde su último combate profesional.

El momento más comentado de esa transmisión llegó con la llamada en vivo a Mayweather. Cuando el estadounidense apareció en pantalla, Maidana lo saludó y lanzó una frase que provocó risas en el estudio: “Tengo tu diente, Floyd”.

La broma remite a la revancha del 13 de septiembre de 2014 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, cuando Maidana conectó una derecha en el rostro de Mayweather en el tercer asalto y las cámaras captaron lo que pareció ser una pieza dental saliendo de la boca del boxeador estadounidense. Mayweather negó entonces y después haber perdido un diente, pero el argentino sostuvo durante años que conserva esa pieza y que incluso la mostró engarzada en un dije.

La historia entre Maidana y Broner había comenzado el 14 de diciembre de 2013 en el Alamodome de San Antonio, Texas, por el título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Broner llegaba invicto, como favorito y después de una previa cargada de burlas hacia el argentino. La pelea cambió ese pronóstico. Maidana derribó a Broner en el segundo y en el octavo asalto, y ganó por decisión unánime con tarjetas de 115-110, 117-109 y 116-109. Ese triunfo representó la primera derrota profesional de Broner. También le abrió al boxeador argentino la puerta a los combates más importantes de su carrera.

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