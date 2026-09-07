Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano (REUTERS)

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El Ejército de Israel ordenó este lunes de madrugada a los residentes de Deir Zahrani, en el sur del Líbano, abandonar una zona específica ante un ataque contra una instalación de Hezbollah, después de denunciar el lanzamiento de un dron explosivo contra sus fuerzas.

En un mensaje difundido en árabe, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que “la actividad terrorista de Hezbollah obliga a las IDF a actuar con fuerza contra ella” y advirtieron que quienes permanezcan en el área estarán expuestos a un riesgo.

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El Ejército israelí indicó que su objetivo es una “instalación terrorista de Hezbollah”, aunque no precisó si el lanzamiento del dron causó heridos entre sus soldados. Poco después, el canal de televisión libanés Al-Manar, vinculado a Hezbollah, informó sobre ataques aéreos israelíes contra Deir Zahrani.

La advertencia se produjo un día después de que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, pidiera a Estados Unidos y a la comunidad internacional que intervengan para detener los ataques israelíes contra territorio libanés.

El Ejército israelí también había emitido con anterioridad su primer aviso de evacuación en el Líbano en un mes. En esa ocasión, ordenó a los residentes de las inmediaciones de un edificio situado en Arab Salim abandonar el lugar antes de un ataque contra un sitio que las fuerzas israelíes identificaron como una instalación de Hezbollah.

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El Líbano quedó involucrado en la guerra más amplia de Medio Oriente en marzo, después de que Hezbollah atacara Israel en respaldo de Irán, su principal aliado. Israel respondió con ataques aéreos y una incursión terrestre en territorio libanés, que, según las autoridades de Beirut, causaron más de 4.300 muertos.

La advertencia de Israel se produjo un día después de que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, pidiera a Estados Unidos para detener los ataques contra territorio libanés (REUTERS)

La violencia disminuyó después del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán sobre el conflicto regional, alcanzado en junio, y del posterior acuerdo marco entre Israel y el Líbano, también firmado ese mes.

Pese a la reducción de los enfrentamientos, las fuerzas israelíes mantienen posiciones dentro de una “zona de seguridad” autodeclarada, de unos 10 kilómetros de profundidad en territorio libanés a lo largo de la frontera.

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La “conquista” de la cresta de Ali Tahar

En este contexto, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el viernes la “conquista” de la cresta de Ali Tahar, una elevación situada en el sur del Líbano que, según afirmó, consolida el control militar israelí sobre ese sector fronterizo.

Katz sostuvo que la posición permite observar gran parte del área y aseguró que Hezbollah mantenía allí un centro de mando subterráneo y depósitos de armas.

“Los túneles de Ali Tahar servían como centro de mando para los ataques contra nuestras fuerzas y la región de Galilea (norte de Israel), y al mismo tiempo como puesto de mando final para la defensa de la región de Nabatiye (sur del Líbano), de vital importancia para Hezbollah; de ahí su importancia estratégica”, subrayó el funcionario en un videocomunicado en hebreo difundido a la prensa.

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (EP)

El titular de Defensa señaló que la toma de esa elevación representa “la culminación de la fase de consolidación” de la presencia militar israelí en el sector. Katz vinculó ese avance con la maniobra israelí hacia la línea antitanque, la toma de Beaufort y el refuerzo del despliegue en otras crestas de la zona.

Según el ministro, esas posiciones permiten dominar el terreno y proteger a las localidades de Galilea, en el norte de Israel.

Katz afirmó además que el Ejército israelí avanzará ahora con la neutralización de los túneles y sostuvo que las instalaciones ya están “limpias de terroristas”. Las fuerzas israelíes también reorganizarán su dispositivo táctico para mantener el control de la cima e impedir que Hezbollah vuelva a instalarse en ese lugar, añadió el ministro.

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(Con información de AFP y EFE)