República Dominicana

República Dominicana y la Unión Europea acuerdan estudiar tierras raras, galio y escandio en Pedernales

Una declaración conjunta fija tareas científicas, formación local y criterios ambientales en la Reserva Fiscal Minera Ávila, con participación de la Universidad de Barcelona y varios ministerios en un acto en Cancillería

El Gobierno y la UE estudiarán minerales en Pedernales (Foto cortesía Cancillería)
El Gobierno y la UE estudiarán minerales en Pedernales (Foto cortesía Cancillería)
Guardar

El Gobierno de República Dominicana y la Unión Europea suscribieron una declaración conjunta para impulsar estudios sobre tierras raras, galio y escandio en depósitos de bauxita de Pedernales, con el objetivo de determinar el potencial de esos minerales en la Reserva Fiscal Minera Ávila.

El acuerdo contempla tareas de caracterización mineralógica, análisis especializados e investigaciones en territorio dominicano. Las partes también prevén acciones para fortalecer las capacidades técnicas nacionales, promover la transferencia de conocimientos y formular instrumentos orientados al desarrollo de una actividad minera bajo criterios de sostenibilidad.

PUBLICIDAD

La firma se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría. Suscribieron el documento el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza, y el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani.

El plan combina financiamiento europeo, aportes estatales y apoyo académico. Habrá laboratorio, campo e insumos, además de formación técnica. El acuerdo fija condiciones de sostenibilidad y transparencia. Video cortesía Cancillería.

El financiamiento provendrá de aportes de la Unión Europea, el Estado dominicano y la Universidad de Barcelona. Según el anuncio oficial, los recursos se destinarán a actividades técnicas y científicas, estudios de laboratorio, análisis especializados, trabajo de campo en República Dominicana, compra de insumos y capacitación del personal técnico nacional.

PUBLICIDAD

El documento reconoce además el contrato de subvención firmado con la Universidad de Barcelona para estudiar la composición mineralógica de las tierras raras, el escandio y el galio presentes en las bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila, situada en la provincia de Pedernales.

El Gobierno plantea que los estudios servirán para definir decisiones futuras

Durante el acto, Bisonó afirmó que la generación de información científica será un paso previo para definir cualquier política futura sobre los recursos identificados en la zona.

El alcance presentado por las autoridades se concentra en la investigación, la evaluación de los depósitos y el desarrollo de capacidades para que el país cuente con información propia al momento de definir eventuales proyectos vinculados a esos recursos.

El acuerdo también plantea el interés de promover iniciativas de cooperación internacional no reembolsable para el sector y de desarrollar herramientas destinadas a proyectos de minería responsable.

Foto de archivo, referencia: gobernantes estudian la tierra en la subestación eléctrica de Cabo Rojo, zona de Pederales. (Cortesía Energía y Minas)
Foto de archivo, referencia: gobernantes estudian la tierra en la subestación eléctrica de Cabo Rojo, zona de Pederales. (Cortesía Energía y Minas)

La Unión Europea destacó la transferencia tecnológica y la capacitación local

El embajador Fuentes Milani señaló que la participación europea incluye recursos financieros, asistencia técnica y transferencia de conocimientos para las instituciones dominicanas.

El texto suscrito por ambas partes resalta la necesidad de que cualquier avance relacionado con el potencial minero de Pedernales incorpore parámetros de protección ambiental, transparencia y gestión sostenible de los recursos naturales.

La cooperación se apoyará en estudios científicos que permitan precisar la presencia, las características y las posibilidades de aprovechamiento de los minerales hallados en las bauxitas kársticas de la zona.

La investigación retoma hallazgos realizados entre 2010 y 2011

La iniciativa da continuidad a los estudios desarrollados a través del Programa SYSMIN II. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese programa de cooperación de la Unión Europea identificó entre 2010 y 2011 la presencia de tierras raras en las bauxitas de Pedernales.

Aquellos trabajos aportaron información inicial sobre el potencial mineralógico de la República Dominicana. El nuevo proyecto busca profundizar esa base técnica mediante la caracterización de los materiales y la evaluación de la presencia de galio y escandio, además de las tierras raras.

Temas Relacionados

Unión EuropeaRepública DominicanaTierras rarasSostenibilidadPeralesMinisterio de Relaciones ExterioresIto Bisonó

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana impulsa la mecanización agrícola para bajar costos y reducir la dependencia de mano de obra extranjera

El Gobierno de Luis Abinader, junto con el Ministerio de Agricultura, promueve la incorporación de maquinaria, drones y agricultura de precisión para elevar la eficiencia del campo y mejorar la rentabilidad de los productores

República Dominicana impulsa la mecanización agrícola para bajar costos y reducir la dependencia de mano de obra extranjera

República Dominicana suma 19 muertes por leptospirosis en lo que va del año

El último boletín sanitario reportó ocho decesos más que en el mismo tramo de 2025, con 272 infecciones confirmadas

República Dominicana suma 19 muertes por leptospirosis en lo que va del año

Tribunal dominicano condenó a tres hombres por el asesinato de un teniente en Santo Domingo Este

Las penas fueron de 40 y 30 años de cárcel por el crimen cometido en Hainamosa en diciembre de 2024, tras una acusación por homicidio, robo agravado, asociación y violaciones a la ley de armas

Tribunal dominicano condenó a tres hombres por el asesinato de un teniente en Santo Domingo Este

El Ministerio Público inicia la fase testimonial en el juicio por el derrumbe de Jet Set en República Dominicana

Dos especialistas detallaron ante el tribunal cómo se rastreó el estado del inmueble y qué señales se venían acumulando desde hace años, mientras la acusación prepara su siguiente paso procesal

El Ministerio Público inicia la fase testimonial en el juicio por el derrumbe de Jet Set en República Dominicana

62 feminicidios en República Dominicana en lo que va del año: Procuradora insta a reformar la respuesta legal

En lo que va del año, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló que se han registrado 62 feminicidios en el país, una cifra que demuestra la urgencia de realizar cambios profundos en las leyes y en las políticas de prevención para frenar una tragedia que parece no dar tregua

62 feminicidios en República Dominicana en lo que va del año: Procuradora insta a reformar la respuesta legal

TECNO

El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

La verdadera razón por la que Microsoft eliminó el Pinball 3D de Windows Vista

MrBeast usó Starlink y logró con internet satelital comunicarse con su equipo desde el Amazonas hasta la Antártida y Perú

La herramienta más práctica de Apple llegaría a los celulares Samsung con One UI 9.5

OpenAI admite que GPT-6 Astra reduce la capacidad humana para vigilar cómo “piensa” la IA

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande presume su romance con Ricky Álvarez tras el cierre de su gira

Ariana Grande presume su romance con Ricky Álvarez tras el cierre de su gira

Kelly Osbourne explica por qué ocultó su rostro con pelucas tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne: “Tenía miedo”

La Met Gala 2027 enfrenta una posible cancelación tras el retiro de la exposición de John Galliano

Barbara Eden, de 95 años, cancela su participación en un festival por “una enfermedad repentina”

Andrew Garfield reveló qué hace para desconectarse después de los intensos rodajes de “The Uprising”

MUNDO

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia

Tras ganar los comicios en Alta Sajonia, la ultraderecha alemana exigió al canciller Merz que convoque elecciones anticipadas

Pingüinos heridos en Chile usan chalecos con cobre y zinc para proteger sus heridas

Irán anunció una "zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz y amenazó con sancionar a los buques que ingresen en el área