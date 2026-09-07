República Dominicana y la Unión Europea acuerdan estudiar tierras raras, galio y escandio en Pedernales

El Gobierno y la UE estudiarán minerales en Pedernales (Foto cortesía Cancillería)

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El Gobierno de República Dominicana y la Unión Europea suscribieron una declaración conjunta para impulsar estudios sobre tierras raras, galio y escandio en depósitos de bauxita de Pedernales, con el objetivo de determinar el potencial de esos minerales en la Reserva Fiscal Minera Ávila.

El acuerdo contempla tareas de caracterización mineralógica, análisis especializados e investigaciones en territorio dominicano. Las partes también prevén acciones para fortalecer las capacidades técnicas nacionales, promover la transferencia de conocimientos y formular instrumentos orientados al desarrollo de una actividad minera bajo criterios de sostenibilidad.

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La firma se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría. Suscribieron el documento el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza, y el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani.

El plan combina financiamiento europeo, aportes estatales y apoyo académico. Habrá laboratorio, campo e insumos, además de formación técnica. El acuerdo fija condiciones de sostenibilidad y transparencia. Video cortesía Cancillería.

El financiamiento provendrá de aportes de la Unión Europea, el Estado dominicano y la Universidad de Barcelona. Según el anuncio oficial, los recursos se destinarán a actividades técnicas y científicas, estudios de laboratorio, análisis especializados, trabajo de campo en República Dominicana, compra de insumos y capacitación del personal técnico nacional.

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El documento reconoce además el contrato de subvención firmado con la Universidad de Barcelona para estudiar la composición mineralógica de las tierras raras, el escandio y el galio presentes en las bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila, situada en la provincia de Pedernales.

El Gobierno plantea que los estudios servirán para definir decisiones futuras

Durante el acto, Bisonó afirmó que la generación de información científica será un paso previo para definir cualquier política futura sobre los recursos identificados en la zona.

El alcance presentado por las autoridades se concentra en la investigación, la evaluación de los depósitos y el desarrollo de capacidades para que el país cuente con información propia al momento de definir eventuales proyectos vinculados a esos recursos.

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El acuerdo también plantea el interés de promover iniciativas de cooperación internacional no reembolsable para el sector y de desarrollar herramientas destinadas a proyectos de minería responsable.

Foto de archivo, referencia: gobernantes estudian la tierra en la subestación eléctrica de Cabo Rojo, zona de Pederales. (Cortesía Energía y Minas)

La Unión Europea destacó la transferencia tecnológica y la capacitación local

El embajador Fuentes Milani señaló que la participación europea incluye recursos financieros, asistencia técnica y transferencia de conocimientos para las instituciones dominicanas.

El texto suscrito por ambas partes resalta la necesidad de que cualquier avance relacionado con el potencial minero de Pedernales incorpore parámetros de protección ambiental, transparencia y gestión sostenible de los recursos naturales.

La cooperación se apoyará en estudios científicos que permitan precisar la presencia, las características y las posibilidades de aprovechamiento de los minerales hallados en las bauxitas kársticas de la zona.

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La investigación retoma hallazgos realizados entre 2010 y 2011

La iniciativa da continuidad a los estudios desarrollados a través del Programa SYSMIN II. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese programa de cooperación de la Unión Europea identificó entre 2010 y 2011 la presencia de tierras raras en las bauxitas de Pedernales.

Aquellos trabajos aportaron información inicial sobre el potencial mineralógico de la República Dominicana. El nuevo proyecto busca profundizar esa base técnica mediante la caracterización de los materiales y la evaluación de la presencia de galio y escandio, además de las tierras raras.