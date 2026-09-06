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El melancólico mensaje de Rodrigo De Paul por el retiro de Lionel Messi en la selección argentina

El futbolista del Inter Miami destacó el legado que deja el rosarino en la Albiceleste en la previa al duelo de este sábado contra Atlanta United

El Motorcito se refirió al adiós del 10 en la Albiceleste
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El volante del Inter Miami, Rodrigo De Paul, fue consultado en una charla con la transmisión oficial de la MLS por el retiro de Lionel Messi en la selección argentina, una de las noticias de mayor impacto de 2026, que fue confirmada por Leo a través de una publicación en redes sociales el lunes pasado, solo dos días después de marcar cuatro goles en un partido con la camiseta de las Garzas, un detalle que marca su vigencia más allá de tener 39 años.

“Fue muy emotivo para nosotros los argentinos”, inició De Paul en la previa al duelo de este sábado ante Atlanta United sobre el adiós de la Pulga a las convocatorias de la Albiceleste, luego de ser finalistas del Mundial 2026. A continuación, remarcó el legado que deja Messi después de dos décadas con la Celeste y Blanca en el pecho: “Vivíamos con mucha ilusión teniéndolo a él dentro de una cancha. Nos daba mucho orgullo ver la camiseta de Argentina por todas partes del mundo, y que siempre tenían el número 10 atrás. Hizo un montón por el país. Es melancolía sobre todo, pero bueno, creo que lo hemos disfrutado”.

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Acto seguido, el Motorcito se refirió al tiempo compartido con el rosarino a lo largo de los últimos años: “Particularmente, yo he disfrutado mucho de su camino con nuestra Selección, así que bueno, que sea muy feliz. A disfrutarlo todavía que queda”. La relación de amistad entre ambos quedó a las claras hace pocas semanas por el conmovedor gesto del ex Racing, quien le dedicó un gol al 10 en medio del dolor por la muerte de su padre, Jorge Messi.

La publicación de Rodrigo De Paul después del anuncio de Lionel Messi
La publicación de Rodrigo De Paul después del anuncio de Lionel Messi

A partir de la comunicación de Lionel con una extensa carta a principios de esta semana, Rodrigo De Paul utilizó su cuenta personal de Instagram para escribir un sentido posteo con una foto de ambos, en la que Leo sostiene la Copa del Mundo: “Si algo nunca cambió en vos fue el amor por esta camiseta y por este país. Un amor que te hizo levantarte una y otra vez cuando parecía que ya no quedaba nada por demostrar. Por eso lo que hiciste por la selección va mucho más allá de los goles y los títulos que ganamos”.

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“Te vi pasar momentos que para cualquiera hubieran sido demasiado y levantarte al otro día y seguir, sin excusas, sin señalar a nadie, sin necesitar explicar quién eras”, continuó la misiva. Y concluyó: “Gracias por todo lo que hiciste por nosotros y por Argentina. Gracias por dejarme conocer al Leo que siempre quise que todos conocieran. Al que no necesita la 10, ni la cinta, ni una cancha para ser gigante. Te amo hermano. ¡Qué orgullo haberlo vivido juntos!”.

Ambos son las principales figuras del Inter Miami, que busca adueñarse de tres títulos en el cierre de este año. El trofeo más próximo para la franquicia de la Florida es la Campeones Cup, que reúne al campeón de la MLS y al vencedor del Campeón de Campeones entre los ganadores del Apertura y Clausura de la Liga de México. Lo pondrá en juego el miércoles 16 de septiembre frente a Cruz Azul en el estadio de las Garzas. También están en juego el trofeo de la Supporters’ Shield al cuadro de la MLS con más puntos en la Temporada Regular y el título del campeonato local.

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