Tras el empate de Boca Juniors, así está la pelea por clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana

Una de las obsesiones de los equipos de Primera División: las copas internacionales (EFE/ Nathalia Aguilar)

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A falta de nueve fechas para el final de la Fase Regular del Torneo Clausura, las tablas de posiciones continúan en permanente movimiento, tanto en cada una de las zonas como en la lucha por la clasificación a las copas internacionales y la pelea por evitar el descenso.

Este sábado hay cinco partidos programados y las emociones iniciaron pasado el mediodía con el triunfo de Aldosivi por 3-1 ante Banfield en Mar del Plata y le siguió la victoria de Gimnasia La Plata por 2-1 ante Tigre en el Bosque.

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Más tarde, a Boca Juniors se le escaparon los tres puntos en el final y debió conformarse con un empate 2-2 contra Gimnasia de Mendoza. A pesar de esto, el Xeneize permanece en zona de clasificación a los playoffs y escaló al tercer lugar de la Tabla Anual, en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Quedó igualado con Vélez, ambos con 41 puntos, pero el cuadro de la Ribera posee mejor diferencia de gol (+12 a +10).

A las 19, San Lorenzo, que analiza el regreso de Ruben Darío Insua tras la salida de Néstor Gorosito, enfrentará a Talleres. El Fortín cerrará el día ante Estudiantes de La Plata.

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Respecto a la clasificación a las copas internacionales, hay que decir que Belgrano de Córdoba está adentro de la Libertadores 2027, certamen que disputará junto al campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros de la Tabla Anual (hoy Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Boca). En tanto, a la Sudamericana irán desde el cuarto al noveno lugar de la general 2026: hoy entrarían Vélez, Gimnasia La Plata, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Instituto de Córdoba y River (este último tomaría el cupo de Belgrano, que va a la Libertadores como campeón).

La octava jornada del campeonato comenzó en la tarde de este viernes con el triunfo de Sarmiento de Junín por 2-0 en Córdoba ante Estudiantes de Río Cuarto, que complicó su futuro en la Primera División. Más tarde, Belgrano igualó 1-1 frente a Huracán como local y Platense repitió el resultado contra Deportivo Riestra en Vicente López.

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Todo seguirá el domingo con el clásico rosarino como encuentro central: Rosario Central recibirá a Newell’s desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito. A las 17 jugarán Central Córdoba-Independiente y Lanús-Defensa y Justicia. River Plate se medirá con Independiente Rivadavia a las 19.15 en el estadio Monumental, luego de su victoria frente a Banfield, mientras que Racing enfrentará a Atlético Tucumán. La fecha finalizará el lunes con dos duelos: Barracas Central-Argentinos Juniors, desde las 19, y Unión-Instituto, a partir de las 21.15.

En la parte baja de la Tabla Anual, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi aparecen como los equipos más comprometidos. También permanecen cerca de esa zona Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Atlético Tucumán, Platense, Banfield y Newell’s, que buscarán sumar para alejarse de los últimos puestos.

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TABLA DE POSICIONES

LOS GOLES DE LA FECHA

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO 0-2 SARMIENTO

BELGRANO 1-1 HURACÁN

PLATENSE 1-1 DEPORTIVO RIESTRA

ALDOSIVI 3-1 BANFIELD

GIMNASIA LA PLATA 2-1 TIGRE

GIMNASIA DE MENDOZA 2-2 BOCA JUNIORS

AGENDA DE LA FECHA 8 - TORNEO CLAUSURA

Sábado 5 de septiembre

19:00 San Lorenzo-Talleres

21:15 Vélez-Estudiantes de La Plata

Domingo 6 de septiembre

14:45 Rosario Central-Newell’s

17:00 Central Córdoba-Independiente

17:00 Lanús-Defensa y Justicia

19:15 River Plate-Independiente Rivadavia

21:30 Racing-Atlético Tucumán

Lunes 7 de septiembre

19:00 Barracas Central-Argentinos Juniors

21:15 Unión-Instituto