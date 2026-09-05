Oasis y su posible gira de 2027: una filtración revela más de 23 conciertos en Europa

Los hermanos Gallagher volverían a compartir escenario en un total de 23 fechas confirmadas por una filtración. (REUTERS/Yves Herman)

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Oasis prepara una nueva gira para el verano de 2027 con hasta 23 conciertos en el Reino Unido, según un calendario filtrado que reveló el diario británico The Sun. La lista, sujeta a “pequeños ajustes”, ubica a Noel Gallagher y Liam Gallagher de regreso a los escenarios apenas dos años después del cierre de su gira de reunión, Oasis Live ’25.

De acuerdo con el itinerario obtenido por The Sun, la gira arrancaría con cinco noches en el estadio Celtic Park de Glasgow, entre el 22 y el 29 de mayo. La banda continuaría con hasta doce fechas en el Etihad Stadium de Manchester durante junio, el estadio del Manchester City, club del que los hermanos Gallagher son hinchas acérrimos.

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El recorrido seguiría en julio con dos noches en el Stade de France de París, dos más en el Allianz Arena de Múnich y dos en el Estadio Olímpico de Roma. En agosto, el grupo tocaría en el castillo de Slane, en Irlanda, aunque el número exacto de shows todavía no está confirmado.

El cierre llegaría en septiembre con seis noches en Knebworth House, en Hertfordshire, el recinto de mayor capacidad para un solo escenario en Reino Unido y escenario de los históricos conciertos de la banda en 1996.

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El calendario filtrado suma paradas en París, Múnich y Roma, además de las fechas británicas e irlandesas. (Captura/X)

En total, la gira convocaría a tres millones de espectadores en Manchester, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y posiblemente España, según el reporte de The Sun. El medio precisó que las entradas saldrían a la venta “en semanas” y que, tras las críticas de los fans por los precios dinámicos aplicados en 2025, Ticketmaster no utilizará ese esquema en esta ocasión.

En los últimos días, Oasis ha estado publicando aparentes teasers de sus próximas actividades grupales. Un primer video de 23 segundos cargado a sus redes sociales muestra a dos jóvenes en una tienda de fish and chips mientras de fondo suena “Little by Little”, canción del año 2002. Los fans de la banda observaron con minuciosidad el escenario y encontraron varias pistas: un póster con las siglas “FCB” una posible alusión al estadio del FC Barcelona, y las coordenadas geográficas de Celtic Park.

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Un video con una tienda de fish and chips desató las primeras teorías de los fans sobre las nuevas fechas (X/Oasis)

Un segundo clip, de 13 segundos, muestra a un niño que patea un balón contra una pared marcada con rayas de conteo, lo que los fans interpretaron como una referencia a la cantidad de fechas en Manchester. En el mismo video aparece dibujada una luna azul, símbolo del Manchester City, y ropa de la banda cuelga de un tendedero.

Según The Sun, la misma alineación de músicos que acompañó la gira anterior —Paul “Bonehead” Arthurs, Andy Bell, Gem Archer, Joey Waronker y Christian Madden— volvería a sumarse en 2027.

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Un segundo teaser, con un niño que patea un balón, alimentó las especulaciones sobre Manchester (X/Oasis)

La expectativa creció luego de que Noel Gallagher ofreciera una respuesta ambigua en el programa Drive, de la emisora talkSPORT. Consultado sobre si la banda saldría de gira, el músico respondió: “Pongámoslo de esta manera: no hay ningún torneo de fútbol el año que viene, así que tenemos que hacer algo en el verano, ¿no?”.

Las novedades sobre 2027 coinciden con el estreno del documental Don’t Look Back In Anger, que repasa la gira de reunión Oasis Live ’25 y que tendrá su premiere mundial este sábado en el Festival de Cine de Venecia.

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La producción, que llegará a las salas IMAX el 11 de septiembre antes de su estreno en Hulu y Disney+, documenta los 41 conciertos que la banda ofreció entre 2025 en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y Oceanía, gira que cerró el 23 de noviembre en San Pablo, Brasil.