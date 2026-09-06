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Tuli Acosta habló por primera vez del escándalo con La Joaqui y Luck Ra: "Hicieron que mi palabra no tenga peso"

La cantante estuvo invitada a PH: Podemos Hablar y contó cómo vivió los rumores de infidelidad con su amigo y el ser señalada como la tercera en discordia en la relación

La cantante dejó en claro que nunca tuvo una relación amorosa con el cantante de cuarteto (Video: PH: Podemos Hablar)
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La separación de La Joaqui y Luck Ra , confirmada hace poco más de un mes a través de un comunicado conjunto en redes sociales, desató una catarata de rumores que terminaron apuntando a un tercer nombre: el de Tuli Acosta, señalada como posible causa de la ruptura. Aunque tanto Luck Ra como Acosta negaron en reiteradas ocasiones cualquier vínculo romántico, las versiones no cedieron. Semanas después, Acosta se sentó en el estudio de PH: Podemos Hablar (Telefe) y habló por primera vez en profundidad sobre cómo vivió el affaire, el daño que le generó y las acciones legales que ya inició.

Fue el conductor Andy Kusnetzoff quien abrió el segmento con una consigna sobre el hate en redes y sus efectos personales. Acosta se acercó al punto de encuentro desde el primer momento. “Con todo lo que pasó a mí hace poquito, se dijeron como muchas mentiras y es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo de ver mi nombre en todos lados con una carátula de una tercera en discordia con uno de mis mejores amigos”, dijo. Y agregó: “El rumor y el chisme que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra realmente no tenía peso. Eso es muy loco cuando se expande tan masivo como un virus una mentira”.

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Kusnetzoff la invitó a poner en contexto los hechos “Lucra y la Joaqui eran pareja y se separaron. Vos sos amiga de él”— y Acosta fue directa sobre cómo se enteró de que su nombre circulaba en el centro de la historia: “Por las mismas redes. Eso es lo más loco”. Desde ese momento, el crecimiento fue exponencial. “Yo creo que eso fue una búsqueda de implantar y divulgar una mentira muy, muy grande a un punto de generar que los protagonistas ya no, ni siquiera la palabra nuestra valía. Era como estaban diciendo que no y aún así la gente lo seguía poniendo”, relató.

La cantante de RKT habló sobre el vínculo entre la artista y el cordobés

La artista señaló que la dinámica del rumor no fue espontánea sino construida. “Una vez que se puso mi nombre sobre la mesa, hubo un montón de personas que se encargaron de decir: ¿cómo hacemos esto más creíble? Como que se empezó a generar... No fue un chisme, fue literalmente algo que se hizo, se construyó para justamente atacar mi dignidad y mi honor, que es lo único que puedo defender solamente con mi palabra. E hicieron que mi palabra no tenga peso”, afirmó.

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El daño, describió Acosta, excedió lo público y se metió en su vida cotidiana y en su vínculo con las personas más cercanas. “Entendí que el daño fue mucho más grande y la expansión del daño no fue solo hacia mí, fue hacia mi círculo, hacia mi seguridad de mí misma. El querer esconderse, porque uno sale y te empezás a sentir perseguido. Cuando se hace tan masivo decís: el verdulero me está mirando con cara de...”, graficó. Y sumó: “Empezás a dudar. Eso ataca no solo a mi familia, que es de pueblo, yo soy de Río Ceballos, de Córdoba. Yo estaba intentando contenerme a mí misma para que mi familia no me viera mal”. Según contó, la presión llegó a tal punto que decidió viajar a esa provincia a refugiarse durante una semana, aunque ese gesto también fue interpretado en su contra: “Hasta se juzga eso, porque es que se está escondiendo, tiene algo que esconde. Realmente te ponen entre una espada y una pared”.

Sobre su relación con Facu, nombre real del cantante cordobés, Acosta fue enfática en que la amistad se mantuvo y que ambos se contuvieron mutuamente. “Nos comunicamos como amigos. Hay algo que cada uno intentaba como sacarse de la emocionalidad de uno y es como: bueno, estás para tu amigo. Los consejos que yo le daba a él era intentando sacarme a mí del medio y viceversa. Intentamos que no cambie el trato de amistad porque sabíamos un poco que atacaba eso”, detalló. También reconoció que la situación los obligó a espaciar los encuentros: “Por eso querés ver a Facu y no lo ves, porque decís: si lo ven es para quilombo. Y es tu amigo, no lo podés ver”.

Luck Ra y Tuli son amigos hace tiempo
Luck Ra y Tuli son amigos hace tiempo

Paula Chaves preguntó si había buscado el diálogo directo con La Joaqui. “He hablado con ella, sí, con ella y con Facu hemos tenido ambos. Todo el tiempo que yo no hablé públicamente, me ocupé de buscar mi tranquilidad, al menos en el diálogo persona a persona, porque ya es un quilombo que no se va aunque apagues la pantalla cuando es tan masivo”, respondió Acosta. Y sumó: “Yo con ella no hablo mucho más que eso, pero también para respetar un poco la distancia de mi amigo, que se separó”.

La situación también la llevó a reflexionar sobre una dimensión más estructural: el mecanismo social que, ante una ruptura, busca siempre una culpable mujer. “Hoy me tocó a mí. Pero pasa. ¿Y pasa por qué? Porque no se señala siempre al hombre, siempre es... ¿a quién buscamos? Se separaron tal. ¿Quién fue la culpable? Como...”, planteó. Kusnetzoff completó: “Machista”. Acosta asintió: “Me mostró un poco y me hizo crecer en ese lado, estando expuesta a decir: guau, qué loco que es a al mes una ruleta de a qué piba le damos, básicamente”.

Hacia el final del segmento, Acosta confirmó que la situación ya tiene derivación judicial. “Como ya vi que no era un chiste, que ya estaba afectando no solo a mí, sino a mi familia, que les llega a mi papá, mi mamá, mis hermanos, hay cosas que sí llevé a lo legal y que lo estoy tramitando”, anunció. Precisó que tendrá una instancia de mediación con dos personas —a quienes identificó como una joven llamada Alma y un chico de apellido Olivaros, ambos creadores de contenido— programada para el día 16. “Los voy a llevar a mediación para eso”, confirmó, entre risas de los presentes que bromearon con que se trataba de su “primera carta documento”.

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