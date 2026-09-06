El comunicado de Luck Ra luego de que la Joaqui hablara de infidelidades: "Fue la mujer más importante que tuve en mi vida"

A poco más de un mes, La Joaqui aseguró que en todas sus relaciones le fueron infiel y en las redes apuntaron contra Luck Ra (Instagram)

Guardar

Luego de que pasara poco más de un mes desde que se oficializó su ruptura con Luck Ra, La Joaqui se encuentra inmersa en una fase de intensa dedicación laboral: dos temas nuevos están próximos a salir y, además, alista su siguiente presentación en el Art C Media. Bajo esa coyuntura, la artista visitó un programa de streaming en el cual, al referirse tanto a la fidelidad como a las relaciones de pareja, generó controversia y volvió a alimentar las versiones sobre una posible infidelidad por parte del intérprete de cuarteto.

Consultada sobre sus relaciones, la referente del RKT fue contundente respecto a su forma de vincularse: “Yo soy muy monogámica. Suelo ser fiel desde el día en que me gustas aunque vos no sepas que me gustas. No me gusta el chongueo, ni ahí”. Luego viró hacia los prejuicios que, según ella, pesan sobre las mujeres cuando se divierten o atraviesan una desilusión: “Que no juzguen. Es más, a veces, nosotras bailamos acá y ponen: ‘De la que se salvaron sus novios o maridos’. Y yo me pregunto: Muchachos, ¿Qué les molesta que nos riamos, que bailemos o hagamos chistes?”.

PUBLICIDAD

Y cerró esa idea con firmeza: “No estoy engañando ni mintiéndole a nadie. Simplemente estoy siendo feliz y siendo yo”. La cantante también salió al cruce de quienes vinculan su vida sentimental con el tipo de música que produce. “Cada vez que me sucede algo en el amor que me perjudica, la gente sale y dice: ‘Y, sí, obvio. ¡Mirá las canciones que hace!’”, señaló.

Luck Ra hizo un comunicado luego de las declaraciones de su expareja en un programa de streaming

Ante eso, la cantante defendió su perfil de pareja: “Y yo soy la mejor compañera del mundo. Hago muchas cosas bien, que no voy a decir porque después me estigmatizan pero soy una re compañera y re compinche. Soy graciosa, soy divertida, cocinamos juntos, podemos ver pelis”. La sentencia que siguió fue directa: “Pero como hago RKT, asume que te voy a engañar con tu papá. Y, la verdad es que, eso no pasa”.

PUBLICIDAD

El momento más resonante de la emisión llegó cuando la artista habló sobre su historial afectivo: “De hecho, no he tenido un vínculo en el que no me hayan engañado hasta el día de hoy y yo nunca engañé a nadie. Porque a mí no me excita la deslealtad, no porque soy buena”. Rápidamente estas declaraciones se volvieron virales en las redes sociales, que leyeron entre líneas que esta declaración también aplicaba para la relación que mantuvo con el cordobés, sin embargo, él decidió aclarar toda la situación con un posteo en su pefil de Instagram.

Horas después de esas declaraciones, el cantante de cuarteto decidió publicar un comunicado en sus redes sociales en el que negó cualquier infidelidad. “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, escribió en una primera publicación, confirmando los rumores de romance entre Joaqui y Tiago PZK.

PUBLICIDAD

El cantante aseguró que nunca le fue infiel a La Joaqui (Instagram)

En una segunda imagen, el cantante agregó: “Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino. No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra. Aunque la distancia hoy forme parte de nuestras vidas no va a cambiar lo mucho que aprendí y viví con ella. Para mi es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido, y que cada uno siga su vida de la forma que más feliz nos haga”.

En este posteo decidió cerrar la sección de comentarios y evitó la posibilidad de ataques por parte de los internatuas y los seguidores de su expareja.

PUBLICIDAD