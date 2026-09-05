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El video viral de Celine Dion que emociona a sus fans antes de su regreso a los escenarios

La artista sorprendió al bailar y cantar junto a los seguidores que aguardaban frente a su hotel en París

La cantante Celine Dion interactúa con una multitud de personas en el exterior de un edificio. Los asistentes graban el evento con sus teléfonos móviles (Créditos: Redes sociales)

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Celine Dion volvió a protagonizar un emotivo encuentro con sus seguidores en París. La cantante canadiense fue grabada bailando, cantando y saludando a los fans que la esperaban frente al hotel Le Royal Monceau, en una serie de momentos que se viralizaron en redes sociales a pocos días de su esperado retorno a los escenarios.

Uno de los videos más compartidos corresponde al 1 de septiembre, cuando Dion salió del hotel y encontró a un grupo de admiradores que comenzó a cantar Pour que tu m’aimes encore, uno de sus mayores éxitos en francés. En lugar de limitarse a saludar antes de continuar su camino, la artista se detuvo para compartir el momento con ellos. Las imágenes muestran a la cantante sonriente, mientras sigue el ritmo, baila algunos pasos y se suma al canto de sus seguidores.

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En otro momento de la interacción, Dion parece dirigir al grupo con sus manos antes de unirse nuevamente a la canción. También saluda, lanza besos y permanece unos minutos junto a quienes aguardaban su salida.

Otro video fue registrado el 3 de septiembre. En este breve Clip, Dion suelta unos pasos de baile mientras sus fanáticos celebran su entusiasmo.

Celine Dion interactúa con un grupo de admiradores frente a un hotel en París. La artista realiza movimientos expresivos y pasos de baile (Créditos: redes sociales)

Para los admiradores que han seguido su recuperación, verla cantar y moverse libremente junto a ellos ofrece una imagen alentadora justo cuando falta poco más de una semana para su esperado regreso a un escenario parisino. Algunos internautas incluso calificaron la escena como una muestra de su fortaleza y la describieron como “un milagro”.

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De regreso a los conciertos en vivo

Los encuentros de la célebre vocalista con sus seguidores ocurren mientras París se prepara para uno de los regresos musicales más esperados del año. La artista ofrecerá 16 conciertos en la Plenitude Arena, en Nanterre, con el primer espectáculo previsto para el 12 de septiembre y el último para el 17 de octubre. Además, ya existen otras diez fechas programadas para mayo de 2027.

La cantante llegó a París el 28 de agosto para preparar los conciertos en la capital francesa (REUTERS/Abdul Saboor)
La cantante llegó a París el 28 de agosto para preparar los conciertos en la capital francesa (REUTERS/Abdul Saboor)

La residencia tiene un significado especial para Dion, quien permaneció alejada de los escenarios durante años debido al síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que le provoca rigidez muscular y espasmos dolorosos. Su diagnóstico, revelado públicamente en diciembre de 2022, la llevó a cancelar las fechas restantes de su Courage World Tour y a suspender sus presentaciones habituales.

Su lucha contra la enfermedad quedó registrada en el documental de 2024 I Am: Celine Dion, que mostró parte de sus tratamientos y las dificultades físicas que enfrentó para mantener su carrera.

Aunque Dion ya tuvo una aparición especial en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó Hymne à l’amour de Édith Piaf, la próxima residencia representa un desafío diferente: será su primera serie extensa de conciertos tras la crisis más severa de su enfermedad.

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