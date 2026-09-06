La Casa Blanca afirmó que los enviados de Trump discutieron “planes sustanciales” con Putin sobre la guerra en Ucrania

Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, aguardan antes de una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin de Moscú (Rusia), el 5 de septiembre de 2026 (Sputnik/Mikhail Metzel vía REUTERS)

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Los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner debatieron “planes sustanciales” para los próximos pasos destinados a poner fin a la invasión a Ucrania durante su reunión del sábado con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, según informó la Casa Blanca.

Witkoff, socio empresarial del presidente estadounidense Donald Trump, y Kushner, su yerno, mantuvieron el encuentro con el mandatario antes de viajar a Ucrania, donde prevén nuevas reuniones este domingo, principalmente con el jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky.

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“Discutieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas, y esperan tener reuniones igualmente productivas mañana en Ucrania”, indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado enviado a la agencia AFP. El Gobierno estadounidense no precisó el contenido de esos planes ni aportó detalles sobre las medidas que podrían anunciarse en las próximas semanas.

Putin lideró el encuentro que se extendió durante cerca de tres horas hasta altas horas de la noche. La reunión se celebró en el Gran Palacio del Kremlin y fue la primera entre Putin y representantes de Estados Unidos desde el 22 de enero. También participaron el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario presidencial para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev.

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“Desde luego, la situación no es sencilla”, sostuvo Putin a los representantes de la Casa Blanca al inicio del encuentro. El mandatario ruso también transmitió, “primero de todo”, “los mejores deseos” al presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente ruso Vladimir Putin, el asesor de política exterior del Kremlin Yuri Ushakov y el enviado presidencial ruso Kirill Dmítriev asisten a una reunión con el enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, en el Kremlin de Moscú (Rusia), el 5 de septiembre de 2026 (Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS)

“No solo expresaron su tradicional interés en poner fin rápidamente a las hostilidades, sino que presentaron varias ideas sobre posibles vías para un arreglo”, subrayó Ushakov ante un grupo de periodistas, entre ellos uno de la agencia AFP. El funcionario agregó que “la conversación fue constructiva, extremadamente franca y de confianza” y que el lado ruso “expresó confianza en alcanzar los objetivos establecidos”.

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Witkoff y Kushner llegaron a Moscú poco después del mediodía. La agenda del jefe del Kremlin incluyó actos por el Día de Moscú y actividades de carácter electoral, a dos semanas de las elecciones legislativas en Rusia. La cita ocurrió menos de dos semanas después del viaje a Moscú del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

Antes de la reunión, Zelensky anunció una pausa en los ataques contra Moscú hasta el lunes, tras una medida similar dispuesta por Putin sobre Kiev. La decisión coincidió con el arribo de los enviados estadounidenses a las capitales de Rusia y Ucrania.

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“Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado hoy a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

El presidente ucraniano precisó que el compromiso regirá “desde ahora (viernes) y hasta el final del sábado, así como durante el domingo y el lunes”. Durante ese período, Ucrania no atacará Moscú y espera que Rusia actúe de la misma forma respecto de Kiev.

Zelensky anunció una pausa en los ataques contra Moscú hasta el lunes, tras una medida similar dispuesta por Putin sobre Kiev (Europa Press)

Witkoff y Kushner viajarán este domingo a la capital ucraniana. Zelensky anticipó un día antes que garantizaría “el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar de forma segura” y expresó su expectativa de que Rusia hiciera lo mismo “durante el tiempo necesario para mantener estas conversaciones y resolver las cuestiones logísticas relacionadas con esta visita estadounidense”.

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Horas antes de que Putin anunciara la pausa de tres días sobre Kiev, el presidente ucraniano denunció ataques rusos contra los aeropuertos de Kiev y Borispil. El jefe de Estado sostuvo que los bombardeos buscaron afectar los preparativos para la llegada de los representantes estadounidenses.

“Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kiev o en el de Borispil”, ubicado a unos 30 kilómetros al este de la capital, afirmó.

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Zelensky aseguró que él y su equipo están “preparados para mantener una conversación sustancial” con los representantes de Trump, en la primera visita de Witkoff y Kushner a Kiev desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense.

(Con información de AFP)