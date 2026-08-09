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El conmovedor gesto de Rodrigo De Paul tras marcar un gol con el Inter Miami para Lionel Messi por la muerte de su padre

El mediocampista de la selección argentina, que tiene una amistad con el capitán, abrió el marcador contra Rayados de Monterrey por la Leagues Cup

El mediocampista le rindió homenaje a su compeñero por el fallecimiento de su padre Jorge
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Rodrigo De Paul tuvo un gesto conmovedor con Lionel Messi luego de convertir un gol en el encuentro entre el Inter Miami y Rayados de Monterrey por la Leagues Cup. El duelo en el Nu Stadium estuvo marcado por los homenajes en honor a Jorge Messi, quien falleció a sus 68 años. Además de un sentido minuto de silencio y los brazaletes negros mientras Lionel Messi viajaba a Rosario junto a Antonela Roccuzzo para despedir a su padre, su compañero en la selección argentina le dedicó su tanto.

El Motorcito, que llevó la cinta de capitán ante la ausencia de Messi, abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo con un remate rasante de larga distancia que venció la resistencia del arquero Luis Cárdenas y valió para el 1-0. Después del gol, se sacó su casaca para mostrar una camiseta de Lionel Messi que llevaba debajo de la suya. De Paul se acercó a las tribunas para que todos puedan divisar y cantar en homenaje a la Pulga y su padre Jorge.

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La ausencia del capitán argentino coincidió con otros gestos en el estadio: en el minuto 10, los hinchas de Las Garzas desplegaron una bandera con el mensaje “Fuerza, Leo”. El equipo, además, salió a jugar con luto visible en el Nu Stadium y se realizó un sentido minuto de silencio antes del pitido inicial.

El club ya había expresado su respaldo horas antes en redes sociales. “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, publicó la institución estadounidense, que también añadió un listón negro a su escudo en sus perfiles digitales.

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El homenaje de De Paul a Messi tras marcar con el Inter Miami

Messi llegó a la Argentina cerca de las 20.45 junto con su esposa para darle el último adiós a su padre. Por esa razón, no estuvo presente en el encuentro que Inter Miami disputó frente al equipo dirigido por Matías Almeyda por la segunda fecha de la Leagues Cup.

Antes del mensaje del club, el comisionado de la Major League Soccer Don Garber difundió un texto en sus redes sociales. “Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Jorge Messi. Lo recordaremos por su fortaleza serena, su bondad y su inquebrantable devoción a su familia. En nombre de la Major League Soccer, extendemos nuestras más sentidas condolencias a Lionel, a toda la familia Messi y a todos los que amaron a Jorge. Los acompañamos en el sentimiento durante este difícil momento”.

También hubo pronunciamientos de otras instituciones vinculadas a la trayectoria del delantero. Leones FC, el club de la familia Messi presidido por su hermano mayor Matías Horacio, canceló todas sus actividades del fin de semana, incluido el partido del primer equipo ante Muñiz programado para el lunes por la 23ª fecha de la Primera C.

Newell’s fue el primer club en publicar sus condolencias. “El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”.

El club rosarino agregó: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”.

En Europa, otro de los equipos por los que pasó Messi también se manifestó. “El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, señaló la entidad catalana. El club añadió: “El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz”.

Inter Miami - Rayados Monterrey
Rodrigo De Paul mostró la camiseta de Lionel Messi que tenía tras convertir (Sam Navarro/Getty Images/AFP)

La muerte de Jorge Messi se conoció en un tramo reciente de regreso deportivo del atacante con el equipo de Florida. Después de la final del Mundial, el delantero viajó a la Argentina y tomó una semana de descanso antes de volver el sábado 29 de julio al campo de entrenamiento de Inter Miami para iniciar la preparación de la temporada.

Luego sumó minutos oficiales al ingresar desde el banco en el empate 2-2 ante Columbus Crew por la MLS. Hace 72 horas había marcado sus primeros goles del segundo semestre en la victoria 4-2 sobre Atlético San Luis de México en el Nu Stadium, por la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

Desde su llegada a Inter Miami a mediados de 2023, meses después de conquistar la Copa del Mundo en Qatar, Messi ganó la Leagues Cup y la MLS. En ese período acumuló 92 goles y 51 asistencias en 106 partidos con Las Garzas. Esos números llevaron su producción total como profesional a 921 goles, 419 asistencias y 1.166 encuentros.

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