La agenda de Lionel Messi en lo que resta de 2026: tres títulos en juego con Inter Miami y los interrogantes con la selección argentina

Messi volvió a jugar en Inter Miami, pero puso dudas a su continuidad como profesional (Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Lionel Messi conmovió al país y el mundo con una carta de despedida a su padre, Jorge, a quien le dio el último adiós el pasado fin de semana en Rosario. El capitán de la selección argentina e Inter Miami frenó su agenda profesional para dedicarle tiempo a su familia, pero inmediatamente después de afrontar ese duro momento, se puso a las órdenes del entrenador Guillermo Hoyos, quien le dio 45 minutos en cancha en el partido ante León de México por Leagues Cup (derrota 3-2). Ya eliminado de esta competencia, el elenco de Florida disputará tres títulos en lo que resta del año.

Las Garzas tienen por delante 16 partidos más correspondientes a la fase regular de la Conferencia Este de la MLS, en la que no solamente buscarán sellar su clasificación a los playoffs por el título de campeón que defienden tras la consagración en 2025, sino que además también pelearán por quedar en el primer lugar de la tabla general de las dos zonas, posición que los llevaría a adueñarse de la llamada Supporters’ Shield, galardón que Inter Miami obtuvo en 2024 y le sirvió para clasificarse al Mundial de Clubes 2025. Al margen de esas dos estrellas en disputa, el miércoles 16 de septiembre en Florida, el conjunto dirigido por el argentino Hoyos se medirá ante Cruz Azul (campeón mexicano) por la Campeones Cup.

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“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“, fueron algunas de las líneas que Lionel Messi le dedicó a Jorge en su publicación de despedida. Completamente acongojado por su pérdida, el astro rosarino puso en duda no solamente su estadía en Inter Miami hasta la finalización del contrato que lo vincula hasta diciembre de 2028, cuando tendrá 41 años, sino también a su continuidad como capitán de la selección argentina.

Messi deberá definir su continúa o no en la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

De acuerdo con el calendario de la FIFA, la próxima ventana de encuentros internacionales oficiales será desde el 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Aún no se conocen los posibles rivales, pero entre las fechas mencionadas habrá actividad obligatoria para las selecciones, que podrán jugar hasta un máximo de cuatro amistosos. Se espera que uno de esos encuentros se dispute en Buenos Aires, más precisamente en el Monumental.

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La última jornada antes de fin de año será del 9 al 17 de noviembre. Por su parte, todavía está pendiente la Finalissima contra España, que se postergaría -al menos- hasta el año próximo.

Messi no hizo declaraciones luego de la final del mundo perdida contra los españoles en Nueva Jersey y sembró interrogantes sobre su futuro en la Albiceleste. En paralelo, Lionel Scaloni dejó en claro que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero existe la chance de que ponga fin al ciclo como entrenador que comenzó en 2018, pese a que Claudio Tapia declaró públicamente que su único plan es que él continúe como DT. Mientras tanto, hay varios referentes de la Scaloneta que tampoco brindaron precisiones sobre su permanencia en el combinado nacional.

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En septiembre de 2025, Argentina derrotó a Venezuela con un doblete de Messi en la última presentación por Eliminatorias camino al Mundial de 2026. Previo a ese match, el 10 había remarcado que sería un partido “especial” y que acudiría su familia completa ya que no sabía si jugaría nuevamente por los puntos después de la Copa del Mundo y hasta dejó en duda que lo hiciera en algún amistoso. Serán días y semanas de reflexión antes de tomar una decisión.

LA AGENDA DE INTER MIAMI

Inter Miami puede ganar tres títulos de acá a fin de año (Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images)

15/8 Nashville-Inter Miami

19/8 Philadelphia Union-Inter Miami

22/8 Inter Miami-Toronto FC

29/8 Inter Miami-CF Montreal

5/9 Inter Miami-Atlanta United

9/9 Chicago Fire-Inter Miami

12/9 Inter Miami-Nashville

*16/9 Inter Miami-Cruz Azul

20/9 Inter Miami-San Diego FC

27/9 Columbus Crew-Inter Miami

10/10 Inter Miami-DC United

14/10 Inter Miami-New York City

17/10 Atlanta United-Inter Miami

24/10 New York Red Bulls-Inter Miami

28/10 Inter Miami-Cincinnati

1/11 New England Revolution-Inter Miami

7/11 Inter Miami-Charlotte

*Campeones Cup 2026