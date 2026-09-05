Los Pumas se enfrentarán con Australia en Mendoza: hora, TV y formaciones

Los Pumas jugarán con Australia en Mendoza (Photo by Ramiro VEGA / AFP)

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Los Pumas enfrentarán este sábado 5 de septiembre a Australia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el segundo test de la serie con el elenco oceánico. El encuentro se disputará desde las 18 y llega después de la derrota por 27 a 21 ante los Wallabies el sábado pasado en Jujuy. Transmitirán ESPN y Disney + Premium.

La provincia cuyana vuelve a recibir un test match de la selección nacional después de dos años, cuando en 2024 Los Pumas jugaron allí un amistoso ante Francia. Para el equipo que dirige Felipe Contepomi, será la 15ª presentación internacional en Mendoza si se cuentan los antecedentes desde 1997, entre encuentros del Sudamericano, un test previo al Mundial 2007 y varias fechas del Rugby Championship. En ese historial acumulado en la provincia, el seleccionado argentino registra siete victorias, un empate y seis derrotas.

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El duelo del sábado será el quinto entre ambas selecciones en suelo mendocino, con un antecedente que no favorece a la Argentina. Los Pumas solo ganaron uno de esos cuatro cruces previos, en 2014, mientras que cayeron en las ediciones de 2015, 2017 y 2022. Los Wallabies, por su parte, acumulan cinco triunfos en sus visitas a la provincia a lo largo de la historia, que incluye además dos encuentros disputados ante el seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo en 1979 y 1987. El duelo representará, además, el último compromiso del año de la selección argentina de rugby en su propio país.

En el anterior encuentro, los Wallabies se adelantaron 12 a 0 en los primeros minutos del encuentro en Jujuy, con tries de Brandon Paenga-Amosa y Max Jorgensen, más la conversión de Ryan Lonergan. Los Pumas reaccionaron rápido gracias a una jugada de Rodrigo Isgró que terminó en el try de Gerónimo Prisciantelli, con la conversión de Santiago Carreras. El conjunto oceánico volvió a golpear antes de terminar la primera etapa y llegó al descanso con una ventaja de 22 a 14.

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En el complemento, el equipo argentino recortó distancias hasta el 22-21 con un try de Boris Wenger, pero Tom Hooper anotó para los Wallabies a los 54 minutos y estableció el resultado final de 27 a 21. Los Wallabies acumularon así su cuarta victoria consecutiva, tras sus triunfos previos ante Italia y dos veces ante Japón, y llegan a Mendoza sin su capitán, Harry Wilson, quien tampoco participó del duelo en Jujuy.

El head coach Felipe Contepomi decidió mover el tablero. Cuatro cambios en el XV titular reflejan la intención de darle otra cara al equipo, especialmente en los forwards. La segunda línea se renueva por completo: Efraín Elías y Franco Molina entran en lugar de Benjamín Grondona y Tomás Lavanini, mientras que Guido Petti se corre al ala. En la primera línea, Pedro Delgado reemplaza a Francisco Moreno.

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La única variante en los backs resulta igual de significativa. Nicolás Roger toma la conducción del juego como apertura en lugar de Gerónimo Prisciantelli, y Santiago Carreras se desplaza al fullback. Con esa reubicación, Contepomi apuesta por un perfil diferente en el puesto 10 para intentar quebrar una defensa australiana que en Jujuy supo contener los embates argentinos en los momentos decisivos.

Desde el banco, dos jugadores tienen chances de debutar con la camiseta celeste y blanca: Facundo Cardozo, tercera línea mendocino que disputó el Súper Rugby Américas con Tarucas, y Mateo Soler, back cordobés de Dogos XV. Para Cardozo, en particular, la posibilidad de estrenarse en su provincia natal agrega una carga emotiva al encuentro.

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El técnico visitante Les Kiss también mueve piezas para la revancha. El retorno más destacado es el de Ben Donaldson, que vuelve a la camiseta número 10 por primera vez desde 2024. Ryan Lonergan se mantiene como medio scrum y formará la mitad de la cancha junto a él. En el pack de forwards, regresa el capitán Harry Wilson, que ocupará la tercera línea junto a Fraser McReight y Rob Valetini. La primera línea también se renueva: Angus Bell y Taniela Tupou vuelven a ser titulares junto a Billy Pollard, una delantera de mayor envergadura que la que salió en Jujuy.

Tras el cruce ante Australia, el seleccionado argentino disputará en noviembre una serie de tres duelos como visitante para completar la primera fase del Nations Championship, frente a Irlanda el 7 de noviembre, Italia el 14 y Francia el 21. Si el equipo avanza a la siguiente instancia, jugará las finales del torneo en Londres entre el 27 y el 29 de noviembre.

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Formaciones:

Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou, 23. Mateo Soler.

Wallabies: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright. Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon, 23. Isaac Henry.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Competición: 2.° test match

Fecha y Hora: Sábado 5 de septiembre de 2026, 18:00

Estadio: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

Árbitro: James Dolman

Transmisión: ESPN y Disney+