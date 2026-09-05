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La lupa sobre el gol que el VAR le anuló a Gimnasia de Mendoza ante Boca Juniors por fuera de juego

Ignacio Sabatini había marcado el empate parcial, pero el tanto no fue convalidado por el árbitro Darío Herrera

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Boca Juniors igualó 2-2 en su visita a Mendoza frente a Gimnasia y dejó pasar una gran oportunidad de trepar posiciones en la tabla de la Zona A del Torneo Clausura. Durante el encuentro disputado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, se produjo una acción en el segundo tiempo que debió ser analizado minuciosamente por el VAR, luego de un gol que había convertido Ignacio Sabatini para el conjunto local.

Se jugaban 71 minutos en Mendoza y Boca se imponía 2-1 gracias a los goles de Alan Velasco y Kevin Zenón, ambos en el primer tiempo. Gimnasia tuvo un tiro libre a favor y el centro de Esteban Fernández cayó en el corazón del área, donde se encontraba Sabatini para conectar el balón y derrotar a Álvaro Montero. En medio de los festejos, el árbitro Darío Herrera recibió el alerta de su colega Silvio Trucco, quien se encontraba en el VAR. La jugada fue sometida al trazado de líneas para determinar un posible fuera de juego.

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De acuerdo con las imágenes que se mostraron en la transmisión oficial, el delantero de Gimnasia de Mendoza parece estar en la misma línea de los defensores de Boca, Facundo Herrera y Nicolás Figal. Tras unos minutos, el VAR le comunicó la decisión a Darío Herrera, quien dijo mediante el intercomunicador: “Luego de la revisión en cabina se observa que el jugador número 17 se encuentra en fuera de juego. Decisión final: tiro libre”. En el trazado se ve que se tomó como referencia el hombro de Sabatini para determinar el offside.

El trazado de líneas del VAR en el que se determinó la posición adelantada de Sabatini en el gol de Gimnasia de Mendoza ante Boca (captura video)
El trazado de líneas del VAR en el que se determinó la posición adelantada de Sabatini en el gol de Gimnasia de Mendoza ante Boca (captura video)

Tras la jugada en cuestión, el encuentro siguió su curso y finalmente Gimnasia consiguió la igualdad con un disparo de Esteban Fernández a los 93 minutos de juego. Con este resultado, el Lobo mendocino alcanzó la cima de la Zona A con 16 puntos, aunque deberá esperar los resultados de Instituto (16), que visitará el lunes a Unión de Santa Fe, y de Defensa y Justicia (14), que jugará mañana ante Lanús en La Fortaleza.

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Boca Juniors, que quedó con 11 unidades en zona de playoff, volverá a jugar el próximo martes en La Bombonera frente al San Pablo de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el viernes siguiente lo volverá a hacer de local por la novena fecha del Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero. En tanto que Gimnasia visitará el viernes 11 a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

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