Cuba

Los apagones de más de 20 horas desatan una protesta en Boyeros

Los residentes de ese municipio habanero salieron a la calle, bloquearon el paso de vehículos y gritaron consignas con cacerolas, en medio de una crisis energética que el Gobierno atribuye a la falta de combustible

Los apagones de más de 20 horas al día desataron una protesta en Boyeros, La Habana, con vecinos que salieron a exigir luz. (Imagen de cortesía)
Los apagones de más de 20 horas al día desataron una protesta en Boyeros, La Habana, con vecinos que salieron a exigir luz. (Imagen de cortesía)
Guardar

Los apagones de más de 20 horas al día provocaron el viernes una protesta en Boyeros, en La Habana, donde vecinos salieron a la calle para exigir luz mientras, según Diario de Cuba, las autoridades movilizaron diez patrullas pese a atribuir la crisis eléctrica a la falta de combustible.

La magnitud del deterioro económico quedó expuesta ese mismo día en otro punto de la capital: un camión que transportaba aceite comestible fue saqueado cerca del cementerio del municipio La Lisa. El precio minorista de un litro, 2,500 pesos, equivale a más de dos tercios del salario mínimo mensual en Cuba, fijado en 3,210 pesos tras el aumento oficializado a mediados de julio.

PUBLICIDAD

Un video difundido en Facebook por el periodista exiliado José Raúl Gallego mostró a un grupo numeroso de vecinos bloqueando la circulación de vehículos en Boyeros. A varios metros, decenas de personas gritaban “queremos luz” y golpeaban cazuelas.

Otras imágenes compartidas por el periodista muestran que los vehículos comenzaron a desviarse ante la concentración en la calle. Según vecinos que informaron desde el lugar, la presencia de personas aumentó antes de la llegada de la Policía.

La protesta en Boyeros terminó con despliegue policial y arrestos

De acuerdo con esas versiones recogidas por el medio, fueron enviados diez vehículos policiales al sitio de la manifestación. Una persona aseguró que la Policía dispersó la protesta a golpes y que al menos dos manifestantes fueron arrestados.

PUBLICIDAD

Multitud de personas camina de noche por una calle sosteniendo pancartas con mensajes sobre la luz, antorchas, linternas y un farol.
Un video difundido por José Raúl Gallego mostró que la protesta en Boyeros bloqueó la circulación de vehículos mientras los manifestantes gritaban “queremos luz”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento de publicación de la información, no se conocían las identidades de los detenidos. La denuncia sobre la represión surgió de testimonios enviados desde la zona a Gallego.

El episodio de La Lisa quedó registrado en un video que el periodista radicado en Miami Mario Pentón compartió en Facebook. Las imágenes muestran a decenas de personas abalanzándose sobre el camión y llevándose botellas de aceite.

El asalto al vehículo fue presentado como una muestra de la miseria y la desesperación que atraviesa la población cubana en medio de una inflación que las autoridades no consiguen contener. El aceite quedó entre los productos más sensibles por su precio y por su carácter básico en el consumo diario.

El precio del aceite absorbe entre un tercio y dos tercios de un salario mensual

En agosto, el régimen cubano volvió a imponer topes de precios a alimentos básicos que el Estado no puede ofrecer a valores asequibles. La decisión llegó menos de un mes después de haber anunciado la eliminación de esa misma medida.

Ilustración en acuarela de una calle con personas con linternas, un automóvil clásico y un cartel que dice Sin luz Cuba en apagón.
Una ilustración al estilo acuarela representa una calle urbana en Cuba con habitantes iluminados por linternas durante un corte de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los productos alcanzados por el regreso de los precios topados está el aceite. El litro puede venderse ahora a un máximo de 2,250 pesos en la venta mayorista y de 2.500 pesos en la minorista, con excepción del aceite de oliva.

Incluso con ese límite, el producto quedó fuera del alcance de gran parte de la población. Un trabajador que percibe el salario mínimo debe destinar más de dos tercios de su ingreso mensual para comprar un solo litro.

La situación también afecta a quienes cobran el salario medio. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), ese ingreso se ubica en 7,041 pesos al mes, por lo que una persona necesita más de un tercio de su sueldo para adquirir ese producto básico.

Temas Relacionados

apagones en CubaLa HabanaCrisis energéticaCrisis en CubaCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violencia machista en Cuba: Joven es asesinada frente a su hija por su expareja, quien luego se quitó la vida

Un nuevo caso de violencia machista enluta a Santiago de Cuba tras el asesinato de Yadelaine Roque Torres, de 25 años, atacada por su expareja en presencia de su hija de cuatro años. El agresor fue hallado muerto horas más tarde tras presuntamente quitarse la vida

Violencia machista en Cuba: Joven es asesinada frente a su hija por su expareja, quien luego se quitó la vida

Educación bajo la mano de la dictadura: ¿cómo fue el inicio de clases en cuba?

En un barrio golpeado por la pobreza y protestas recientes, la vuelta a clases dejó imágenes que inquietan. A la falta de insumos se suma la cuenta doméstica: costura privada, meriendas y agua. El relato de vecinos agrega tensión

Educación bajo la mano de la dictadura: ¿cómo fue el inicio de clases en cuba?

Un camión con aceite fue saqueado en La Habana mientras era custodiado por policías

El hecho ocurrió cerca del Cementerio de La Lisa y la Autopista Nacional, cuando un grupo se abalanzó sobre la carga en plena vía pública

Un camión con aceite fue saqueado en La Habana mientras era custodiado por policías

Las 5 claves de las reformas con las que la dictadura cubana busca abrir su mercado

Nuevas normas habilitan firmas de mayor escala, vínculos con capital foráneo, contratación sin intermediarios y cesión prolongada de tierras

Las 5 claves de las reformas con las que la dictadura cubana busca abrir su mercado

Cuatro cubanos murieron en agosto al intentar salir de la isla por mar, según informe

El Índice de Riesgo Migratorio Cubano ubicó en nivel alto la exposición de quienes intentaron emigrar, tras documentar seis fallecimientos y 223 personas involucradas en 13 incidentes

Cuatro cubanos murieron en agosto al intentar salir de la isla por mar, según informe

TECNO

Infobae

GTA 6 ya tiene sus propios mandos de PS5: precio, modelos y disponibilidad

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más populares de este día

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Chile este día

Cuánto cuesta cada plan de Netflix en Argentina: precios septiembre 2026

ENTRETENIMIENTO

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Noel y Liam Gallagher emocionan a los fans de Oasis en Venecia durante la premiere de su documental

Ryan Reynolds reveló la broma improvisada que terminó en “Mayday”: “Fue el chiste más tonto, pero me encanta”

Domhnall Gleeson reveló el método que usó para preparar su papel de editor en “The Paper”

Un procedimiento para agrandar su pene terminó con la vida de un influencer en Tailandia

MUNDO

La Casa Blanca afirmó que los enviados de Trump discutieron “planes sustanciales” con Putin sobre la guerra en Ucrania

La Casa Blanca afirmó que los enviados de Trump discutieron “planes sustanciales” con Putin sobre la guerra en Ucrania

Los enviados de Trump presentaron a Putin "varias ideas" para poner fin a la guerra en Ucrania

Irán dijo que atacó buques vinculados a EEUU en respuesta a los bombardeos de Washington

Bawah Reserve, el resort de Indonesia que seduce al turismo de lujo con spa, hidroavión y tortugas marinas

Rusia lanzó un proyecto para exportar petróleo por la ruta ártica