Conexión con Dybala, gol a los 92 minutos y ovación: la jugada de Matías Soulé para darle la victoria a la Roma en la Serie A

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Roma se llevó tres puntos de oro del estadio Olímpico gracias a una ajustada victoria por 2-1 sobre Atalanta en condición de local para mantenerse con puntaje ideal en la Serie A al cabo de tres presentaciones. Este gran momento del conjunto capitalino pudo concretarse con un golazo de Matías Soulé en el segundo de los cinco minutos adicionados de la segunda parte.

Los Giallorossi empezaron en desventaja por la anotación de Éderson dos Santos para La Diosa a los 47 minutos del tiempo general. Más allá de eso, el plantel de Gian Piero Gasperini, quien afrontó un encuentro especial porque lideró al cuadro de Bérgamo entre 2016 y 2025, generó un sinfín de ocasiones de peligro. Sus 35 remates, 11 de ellos bajo los palos, contrastaron con los 6 de su rival (2 al arco), y la justicia deportiva vio la luz de la remontada en el cierre del compromiso.

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Los cambios de Gasperini le comenzaron a rendir sus frutos desde los 89′ con un gran centro de Soulé (reemplazó a Rodrigo Mora a los 55′) desde el córner izquierdo, que fue cabeceado por Mario Hermoso para devolver las tablas al resultado.

*El resumen del triunfo de la Roma

Pocos instantes después, Santiago Castro, quien había ingresado para la última media hora, se asoció con Paulo Dybala (jugó todo el encuentro) a los 92′. A continuación, la Joya le cedió la pelota a Matías Soulé y el ex hombre de la Juventus le enganchó a Davide Zappacosta antes de sacar un latigazo de zurda dentro del área, que entró pegado al palo más cercano del arquero Marco Carnesecchi para desatar la locura en Italia.

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Para Soulé significó el segundo tanto en tres presentaciones de la temporada, luego de su grito en la fecha pasada contra Lecce (3-0). Los hinchas premiaron su labor porque corearon su nombre tras su definición a la red. Mientras que Dybala llegó a su cuarta asistencia del curso, después de su triplete de pases gol en la primera jornada ante Fiorentina (4-0). Vale destacar que el dueño de casa registró los ingresos de Leonardo Balerdi y Nahuel Molina Lucero para el complemento.

De esta manera, Roma igualó la línea de Inter, ambos con nueve puntos, pero ocupa el primer lugar por tener mejor diferencia de gol sobre el vigente campeón del Calcio. Se enfrentarán entre sí en la quinta fecha. Ahora, buscará profundizar su excelente actualidad el próximo jueves desde las 13:45 (hora argentina) ante Fenerbahce en Turquía por la primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

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La tabla de posiciones de la Serie A de Italia