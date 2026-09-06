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Los hijos de Romina Yan la recordaron con fotos íntimas en el día de su cumpleaños

Franco y Valentín usaron sus redes sociales para homenajear a su madre en el día que hubiese cumplido 52 años

Una mujer y un niño con pijama están sentados espalda con espalda sobre una cama hecha con sábanas blancas
Valentín y Franco Yan, los hijos de Romina, la recordaron en el día en el que hubiese cumplido 52 años (Instagram)
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A 16 años de su muerte, Romina Yan sigue presente en la memoria de quienes la conocieron y en la de una generación que la vio crecer en la televisión argentina. La actriz, hija de la productora Cris Morena y del director Gustavo Yankelevich, fue una de las figuras centrales de la pantalla infantil durante los años 90 y 2000, y cada aniversario de su nacimiento renueva los homenajes. Este viernes, en lo que habría sido su cumpleaños número 52, sus hijos Valentín y Franco —fruto de su relación con Darío Giordano— la recordaron en sus redes sociales con fotografías que combinan intimidad familiar y nostalgia.

Valentín fue el primero en publicar. Eligió una fotografía en blanco y negro donde aparece de niño, recostado sobre la espalda de su madre, ambos sentados sobre una cama. En la imagen, Romina Yan viste un pijama con estampado de lunares de colores; él, un buzo rojo y pantalón con estampado de perros. La publicación no incluyó texto: solo dos emojis, uno de infinito y otro de auriculares en tono azul claro, en un gesto que evoca el vínculo eterno entre madre e hijo.

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La imagen acumuló 9.923 “me gusta” y 176 comentarios en pocas horas. Entre las respuestas se destacaron las de Mery del Cerro, quien escribió un corazón rojo junto a un emoji de manos en oración, y la de Nico Vázquez, que sumó manos en oración, un corazón rojo y el símbolo de infinito.

Captura de pantalla con dos imágenes de Romina Yan: una en una cama rodeada por tres niños y otra en la playa sosteniendo a un bebé
Fran recordó a su mamá con una foto junto a sus dos hermanos y luego una solo con su madre (Instagram)

Horas más tarde, Franco sumó su propio homenaje con dos fotografías. La primera muestra una escena familiar completa: los tres hermanos junto a su madre, sentados sobre una cama con sábanas blancas. La más pequeña aparece con pijama de estampado floral; los dos varones, con ropa de entrecasa —uno con buzo gris, el otro con remera roja y mangas grises—. Romina, al centro, lleva el mismo pijama de lunares que aparece en la foto compartida por Valentín, lo que sugiere que ambas imágenes fueron tomadas en la misma jornada. Franco eligió musicalizar esa postal familiar con “Zona de Promesas”, el tema interpretado por Mercedes Sosa y Gustavo Cerati.

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La segunda fotografía que compartió Franco tiene un registro distinto: a color, tomada en la playa, muestra a Romina Yan con el pelo suelto y despeinado por el viento, sonriente, mientras sostiene contra su rostro a uno de sus hijos bebé, también sonriente y con los primeros dientes asomando. La toma, de tono más cálido y luminoso, estuvo acompañada únicamente por el emoji de infinito y un corazón rojo, los mismos símbolos que había usado Valentín en su publicación, en una coincidencia que refuerza el mensaje compartido entre los dos hermanos.

Ellos no fueron los únicos que la recordaron. La productora de éxitos infantiles vuelve a hablarle como si el tiempo no hubiera pasado. El mensaje empezó con un tono poético que sonó casi a canción de cuna: “Un día llegaste, Romina; fresias y jazmines nacen de la tierra, un ángel vestido de gris cenicienta”. Los textos, intercalados con imágenes de algunos de sus papeles más recordados, continuaron con el mismo tono: “Tus ojos que miran tan hondo, Romina, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas. Feliz cumple, chiquita mía”.

Después llegó la parte más íntima, la que se lee casi como una confesión: “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz”. Y ahí, Cris Morena sumó una frase de Azul, la hija de Romina, que hizo propia para nombrar lo que siente: “Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul... Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo. ¡Feliz cumpleaños, hijita bella! Estás y siempre estarás en mí…”.

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