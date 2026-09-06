Consejo de la Magistratura: el juez Lugones atribuyó el quiebre de la lista Celeste a un sector afín al kirchnerismo

Juez Alberto Lugones sobre la interna de la lista Celeste en el Consejo de la Magistratura

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El juez federal e integrante del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, consideró que hay “una mano política” e “ideológica” detrás de la ruptura de la Lista Celeste, el sector más afín al progresismo entre los jueces y primera minoría en la Asociación de Magistrados, en el marco del cierre de listas de las elecciones del Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030.

Según Lugones, la división en la lista Celeste responde a que “el espacio más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que históricamente pertenecía a Justicia Legítima, están viendo que los representantes de la lista de la Cámpora no quieren perder otro consejero más”, ante la próxima renovación del Consejo de la Magistratura.

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El camarista federal de San Martín cuestionó al sector que impulsa la fórmula de Gabriela Vázquez y Alejo Ramos Padilla (Prensa Consejo de la Magistratura)

“O sea, quieren sumar dentro del ámbito de los jueces a un consejero que les sea absolutamente fiel. Quieren apropiarse de una lista en la Asociación para tener un consejero más”, definió hoy Lugones, el histórico referente de la lista Celeste, en declaraciones en radio Continental.

En las últimas horas, el espacio no pudo definir por consenso a la fórmula candidata para competir en las elecciones del Consejo. Cuando todo indicaba que Walter Venditti y Paula Castro serían los candidatos para los comicios, a último momento apareció un sector que impulsa a Gabriela Vázquez y Alejo Ramos Padilla.

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Alberto Lugones atribuyó la ruptura de la Lista Celeste a “una mano política” e ideológica (Gustavo Gavotti)

Al ser consultado si Ramos Padilla y Vázquez buscan romper la lista “para ver si pueden trabajar para Cristina”, Lugones contestó que “definitivamente sí”. “No podemos tener esta necedad, ese afán de protagonismo de llevar como candidato a gente que viene a trabajar para un espacio político exterior, que viene a trabajar para un sector del peronismo, el kirchnerismo o quien fuera”, insistió Lugones.

Cada cuatro años, en estas agrupaciones hay internas para definir una lista de candidatos. Los jueces tienen cuatro bancas en el Consejo de la Magistratura. Actualmente, la lista Bordó -el oficialismo, de tendencia conservadora- tiene dos consejeros, la Celeste uno y Compromiso Judicial otro. La expectativa es que esa repartición se repita en el próximo ciclo; por eso son tan importantes los nombres que encabezan las listas.

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La fórmula Venditti-Castro era la que había logrado mayor consenso. El primero es integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, mientras que la jueza es integrante de la Cámara Nacional en lo Civil.

Por otro lado, Alejo Ramos Padilla está a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, y Gabriela Vázquez pertenece a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y expresidenta del Consejo de la Magistratura.

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Lugones contó que el desacuerdo surgió cuando apareció la intención de postular a Ramos Padilla como el primer candidato de la lista. El camarista señaló que, en reuniones previas, planteó que el juez se incorporara a la nómina, aunque consideró que su postulación debía esperar y no “era la persona ideal” para este momento.

Walter Venditti y Gabriela Vázquez son los dos jueces que se lanzaron como cabeza de la Celeste

Sin embargo, el otro espacio dentro de la lista Celeste planteó el dilema de que Ramos Padilla “sea candidato o nada”. “Alejo Ramos Padilla es una persona tan querida como tan odiada. Hay mucha gente en el Poder Judicial que no la votaría, porque tiene cierto resquemor por él. Creo que es erróneo, pero me parece que es razonable”, sostuvo el camarista de San Martín.

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Lugones recordó que siempre tuvo “mucha afinidad con el peronismo, con cualquier tipo de progresismo y los consejeros que representaban a La Cámpora y al espacio de Cristina Fernández de Kirchner, a quien yo respeto muchísimo y que algún día tenemos que terminar de decidir si está injustamente detenida”. Pero expresó su desacuerdo con “muchas maniobras raras” que provienen de este sector.

Desde su mirada, el juez plantea que desde el espacio de la lista “no somos representantes de partidos políticos”, sino “representantes de jueces que se quieren distinguir de la lista conservadora, como es la lista Bordó”. También sostuvo que se debe conservar un perfil profesional y federal, que defiende aspectos como el rechazo al traspaso de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires.

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“Siempre dije soy un radical alfonsinista. Pero a veces nos cuesta mucho explicar que no somos de Cristina. Nosotros somos jueces que trabajamos para que el Poder Judicial sea respetado de la mejor manera posible, pero nunca vamos a pertenecer a un partido político”, agregó.

El sector de Gabriela Vázquez y Alejo Ramos Padilla se pronunció a través de las redes

En ese marco, apuntó contra el sector Ramos Padilla y Vázquez, porque la división puede favorecer a la Bordó, y podrían perder el consejero que ya tienen. “Lo peligroso acá es que como se presentan, perdamos un consejero”, declaró. “No les importa eso, porque cuando vos ponés la ideología por delante, y no te preocupás por el conjunto, llegás a esos resultados. A mí me duele”, expresó.

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“Yo lo que pretendo es que tengamos un consejero. Que sea un consejero que trabaje para el Poder Judicial y no para ningún sector político, por Dios”, lamentó el magistrado.

Las elecciones para renovar las bancas del organismo que controla y selecciona a los jueces federales y nacionales están previstas para el 8 de octubre.

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