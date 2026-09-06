El Salvadoreño Marcelo Arévalo busca en Nueva York su primera final de Grand Slam

Arévalo y Pavić superaron a Johnson y Zieliński, la misma pareja que los había derrotado en el Abierto de Australia, y avanzaron a dieciseisavos

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Marcelo Arévalo y Mate Pavić avanzaron este sábado a los dieciseisavos de final del US Open de dobles masculinos tras vencer en Nueva York al británico Luke Johnson y al polaco Jan Zieliński por 6-4, 1-6 y 7-6, con un súper tie-break de 10-1, un resultado que les dio revancha después de la derrota sufrida ante esa misma pareja en el Abierto de Australia.

El partido de primera ronda se disputó el 5 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. Tras ese debut, la dupla salvadoreño-croata enfrentará el lunes 7 de septiembre a los estadounidenses Mac Kiger y Aleksandar Kovacevic.

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Arévalo y Pavić llegaron al torneo como sembrados número tres, solo por detrás de las parejas formadas por Harri Heliövaara y Henry Patten, y por Marcel Granollers y Horacio Zeballos. Ambos ocupan el sexto lugar del ránking mundial de la ATP, después de haber sido número uno entre 2024 y 2025.

La dupla busca su primera final de Grand Slam en pista dura

El salvadoreño y el croata persiguen por primera vez una final de Grand Slam en superficie dura. Ya ganaron el Abierto de Francia de 2024 en Roland Garros, sobre arcilla, y este año alcanzaron la final de Wimbledon, sobre césped.

La dupla salvadoreño-croata se impuso a Luke Johnson y Jan Zieliński por 6-4, 1-6 y 7-6, y cerró un súper tie-break de 10-1 para tomar revancha en Nueva York.

La victoria ante Johnson y Zieliński se construyó por tramos bien distintos. En el primer set sostuvieron sus turnos de saque y aprovecharon una oportunidad de quiebre para imponerse 6-4.

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En la segunda manga, sus rivales reaccionaron con dos roturas de servicio y se quedaron con el parcial por 1-6. El desenlace llegó en un tercer set parejo que se resolvió en el súper tie-break, donde Arévalo y Pavić dominaron con autoridad hasta cerrar el encuentro por 10-1.

Ese pasaje directo responde la pregunta central de su campaña en Nueva York: la pareja sigue en carrera y quedó instalada en la segunda ronda del cuadro masculino, con la posibilidad de avanzar hacia una instancia que Arévalo todavía no alcanzó en este torneo en su especialidad principal.

Arévalo ya dejó antecedentes en Nueva York y en los Grand Slams

En la temporada 2021, Arévalo disputó la final del Abierto de Estados Unidos en dobles mixtos junto a la mexicana Giuliana Olmos. Aquella actuación lo convirtió en el primer salvadoreño en jugar una final de un torneo de Grand Slam, aunque no pudo quedarse con el título.

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En dobles masculinos, su mejor actuación en el US Open fue hasta ahora la semifinal alcanzada en 2022 junto a Jean-Julien Rojer y la de 2024 con Pavić. En 2026 busca una revancha en Nueva York después de aquella derrota en mixtos y de haber quedado dos veces a un paso del partido decisivo en la rama masculina.

Antes de consolidarse como doblista, el salvadoreño desarrolló una primera etapa en individuales. En esa modalidad llegó al puesto 139 del ránking ATP, la posición más alta lograda por un tenista de El Salvador, y en el US Open de 2018 se quedó cerca de entrar al cuadro principal de sencillos tras competir en la fase clasificatoria.

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Tras superar a Luke Johnson y Jan Zieliński en tres sets, el salvadoreño y el croata jugarán el lunes 7 de septiembre ante los estadounidenses Mac Kiger y Aleksandar Kovacevic en Nueva York.

Su palmarés reciente amplió ese recorrido. Ganó Roland Garros en 2022 con Jean‑Julien Rojer y repitió en 2024 con Pavić; en 2026 fue campeón de dobles mixtos en Wimbledon junto a Jeļena Ostapenko y además alcanzó la final de dobles masculinos.

También sumó títulos de categoría Masters 1000 en Cincinnati en 2024, Roma en 2025, e hiló Indian Wells y Miami en 2025 para completar el llamado “Sunshine Double”. Ese recorrido explica por qué llegó al US Open entre los principales favoritos del cuadro y con una nueva oportunidad de convertir sus antecedentes en Nueva York en una final del Grand Slam sobre pista dura.

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